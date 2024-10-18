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90 лет тому вперед. Тест (не только для Алис) по вселенной Кира Булычева

Писатель Кир Булычев родился 90 лет назад

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Российская государственная детская библиотека
Знаменитый писатель-фантаст Кир Булычев родился 18 октября 1934 года. Его главной работой стал цикл повестей о девочке Алисе, чьи приключения происходят в самых разных местах и временах. К 90-летию со дня рождения писателя «Газета.Ru» предлагает угадать, какие факты из его биографии и произведений правдивы, а какие — нет.

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