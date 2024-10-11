«Неразбериха, пойду посплю»: Лазарева — о своем объявлении в международный розыск

Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заочно арестованная в РФ по делу об оправдании терроризма, заявила, что ее не могут внести в базу розыска Интерпола. По словам ведущей, это противоречит правилам Международной организации уголовной полиции.
«Вот так с утра проснешься, а тебя за ночь в международный розыск объявили. <...> В Интерполе существует специальная статья, по которой политическое преследование не является поводом для того, чтобы человека объявляли в розыск Интерпола. Там есть законы, и они соблюдаются. Так что с этой неразберихой мы пока тут разберемся, а пока пойду еще посплю», — сказала Лазарева в своем Telegram-канале.
Она пообещала дать комментарии журналистам по этой ситуации, чтобы объяснить свою позицию. Впоследствии в разговоре с телеканалом «Настоящее время» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Лазарева заявила, что сама отправила данные о своем местонахождении в Интерпол.
«Я к розыску Интерпола была, в принципе, готова. И, более того, мы действительно превентивно подали в Интерпол все мои данные с адресом, где я живу, чтобы сказать, что человек живет именно тут. Короче, сдали меня с потрохами. Это делается именно с целью показать, что я абсолютно не скрываюсь», — добавила Лазарева.
Телеведущая также отметила, что своими высказываниями об ударах по территории РФ не пыталась оправдать терроризм. Она утверждает, что беспокоится за людей в приграничных областях, которые подвергаются обстрелам.
Российские власти неоднократно сообщали о сложностях в сотрудничестве с Интерполом. Так, летом 2024 года министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что Москву «пытаются исключить из системы международного полицейского взаимодействия». По его словам, Россия ежедневно сталкивается с нарушением обязательств со стороны Интерпола: отказом исполнять российские запросы и сокрытием информации о разыскиваемых.
Глава Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ Валерий Калачев в октябре рассказал, что только за первое полугодие 2024-го по каналам Интерпола России не выдали 32 человека.
Объявление в розыск
Об объявлении Лазаревой в международный розыск 11 октября сообщило агентство ТАСС со ссылкой на судебные документы. Конкретное основание для объявления в розыск не раскрывается, однако в материалах суда указано, что телеведущая уже долгое время живет за границей.
В июле Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Лазареву по делу об оправдании терроризма. Поводом стало интервью актрисы на YouTube-канале «И грянул Грэм», вышедшее в августе 2023 года. В нем Лазарева заявила, что радуется атакам беспилотников на российские регионы.
«С тех пор [как случился мятеж Евгения Пригожина] я, кстати говоря, очень отслеживаю свои чувства. Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города, и... вы знаете, это ужасно, но я радуюсь», — сказала она.
После этого председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская попросила Генпрокуратуру проверить заявления телеведущей на предмет публичного оправдания или пропаганды терроризма. В ответ Лазарева заявила, что фрагмент про беспилотники был «вырван из контекста». Первая лингвистическая проверка не выявила в словах Лазаревой нарушений, однако повторная экспертиза нашла в них «сведения, направленные на оправдание террористической деятельности».
После начала российской военной операции на Украине Лазарева переехала из Россию в Испанию. В июле 2022 года Минюст РФ внес телеведущую и ее супруга Михаила Шаца в реестр иностранных агентов. В январе 2024 года пара официально расторгла свои отношения. Сейчас Лазарева занимается проектом «Ужин за смыслом» — это тематические вечера с платным входом. За счет подобных мероприятий телеведущая зарабатывает в эмиграции.