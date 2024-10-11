«Неразбериха, пойду посплю»: Лазарева — о своем объявлении в международный розыск

Татьяна Лазарева* заявила, что ее не могут внести в базу Интерпола, так как «политическое преследование», по правилам организации, не является основанием для розыска. Более того, телеведущая сообщила, что сама передала Интерполу свой адрес, чтобы показать, что «не скрывается». Россия объявила Лазареву в международный розыск 11 октября — в РФ она заочно арестована по делу об оправдании терроризма.

Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заочно арестованная в РФ по делу об оправдании терроризма, заявила, что ее не могут внести в базу розыска Интерпола. По словам ведущей, это противоречит правилам Международной организации уголовной полиции.

«Вот так с утра проснешься, а тебя за ночь в международный розыск объявили. <...> В Интерполе существует специальная статья, по которой политическое преследование не является поводом для того, чтобы человека объявляли в розыск Интерпола. Там есть законы, и они соблюдаются. Так что с этой неразберихой мы пока тут разберемся, а пока пойду еще посплю», — сказала Лазарева в своем Telegram-канале.

Она пообещала дать комментарии журналистам по этой ситуации, чтобы объяснить свою позицию. Впоследствии в разговоре с телеканалом «Настоящее время» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Лазарева заявила, что сама отправила данные о своем местонахождении в Интерпол.

«Я к розыску Интерпола была, в принципе, готова. И, более того, мы действительно превентивно подали в Интерпол все мои данные с адресом, где я живу, чтобы сказать, что человек живет именно тут. Короче, сдали меня с потрохами. Это делается именно с целью показать, что я абсолютно не скрываюсь», — добавила Лазарева.

Телеведущая также отметила, что своими высказываниями об ударах по территории РФ не пыталась оправдать терроризм. Она утверждает, что беспокоится за людей в приграничных областях, которые подвергаются обстрелам.

Российские власти неоднократно сообщали о сложностях в сотрудничестве с Интерполом. Так, летом 2024 года министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что Москву «пытаются исключить из системы международного полицейского взаимодействия». По его словам, Россия ежедневно сталкивается с нарушением обязательств со стороны Интерпола: отказом исполнять российские запросы и сокрытием информации о разыскиваемых.

Глава Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ Валерий Калачев в октябре рассказал, что только за первое полугодие 2024-го по каналам Интерпола России не выдали 32 человека.

Объявление в розыск

Об объявлении Лазаревой в международный розыск 11 октября сообщило агентство ТАСС со ссылкой на судебные документы. Конкретное основание для объявления в розыск не раскрывается, однако в материалах суда указано, что телеведущая уже долгое время живет за границей.

В июле Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Лазареву по делу об оправдании терроризма. Поводом стало интервью актрисы на YouTube-канале «И грянул Грэм», вышедшее в августе 2023 года. В нем Лазарева заявила, что радуется атакам беспилотников на российские регионы.

«С тех пор [как случился мятеж Евгения Пригожина] я, кстати говоря, очень отслеживаю свои чувства. Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города, и... вы знаете, это ужасно, но я радуюсь», — сказала она.

После этого председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская попросила Генпрокуратуру проверить заявления телеведущей на предмет публичного оправдания или пропаганды терроризма. В ответ Лазарева заявила, что фрагмент про беспилотники был «вырван из контекста». Первая лингвистическая проверка не выявила в словах Лазаревой нарушений, однако повторная экспертиза нашла в них «сведения, направленные на оправдание террористической деятельности».

После начала российской военной операции на Украине Лазарева переехала из Россию в Испанию. В июле 2022 года Минюст РФ внес телеведущую и ее супруга Михаила Шаца в реестр иностранных агентов. В январе 2024 года пара официально расторгла свои отношения. Сейчас Лазарева занимается проектом «Ужин за смыслом» — это тематические вечера с платным входом. За счет подобных мероприятий телеведущая зарабатывает в эмиграции.