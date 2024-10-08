«Олечка — большой профессионал». Галустян — о Бузовой, «Звездах в джунглях» и сериале «жЫЫЫзнь»

В октябре Михаил Галустян отмечает 45-летие. К этой дате актер и телеведущий подходит философски, проводя много времени наедине с собой. Но при этом успевает сниматься в огромном количестве проектов, которые становятся рейтинговыми. Сейчас идет реалити «Звезды в джунглях», 14 октября состоится премьера сериала «жЫЫЫзнь» с Михаилом в главной роли, а буквально на днях в Китае стартуют съемки второго сезона шоу «Сокровища императора» с Галустяном и Ольгой Бузовой в качестве ведущих. В интервью «Газете.Ru» артист рассказал об идее сериала «жЫЫЫзнь», опасностях съемок в Колумбии, интригах на реалити-шоу, работе с Бузовой и заботе о своем ментальном и физическом здоровье.

— Расскажите про идею сериала «жЫЫЫзнь». Что в ней необычного, какие темы поднимаются в сюжете?

— Мне очень понравилась идея этого сериала — сразу же, как мне предложили в нем сниматься. В нем очень много смыслов — и, несмотря на безусловную комедийную канву, поднимаются интересные и важные социальные вопросы. Я уверен, что зрители проведут очень много параллелей с современным миром. Хороший актерский состав, и это, наверное, моя первая роль такого плана, где я много проживал и переживал. Для зрителей я предстану не таким комиком, каким меня привыкли видеть.

— Почему вам стало интересно сыграть в сериале вождя? Какой у вашего персонажа характер?

— Дело в том, что по сюжету мой герой не сразу вождь. Он был обычным костровым, и стал вождем случайно. Мне было очень интересно показать самого простого человека, на которого неожиданно сваливается власть. Показать его решения, поступки. Мой персонаж, как ребенок, пытается докопаться до сути вещей, постоянно задавая вопрос: «Почему?». Почему, например, нельзя это и то, а кто так придумал. И прочее. Он пытается этими вопросами расширить границы и изменить жизнь.

close Михаил Галустян Пресс-служба ТНТ

— Чему этот проект учит зрителей?

— Я думаю, что каждый найдет для себя свои смыслы. У нас не было цели поучать и учить, наша основная цель все же развлечь, развеселить зрителя.

— Сейчас на ТНТ идет шоу «Звезды в джунглях», которое вы ведете с Ольгой Бузовой. Чем оно отличается от предыдущих сезонов?

— Будет банально сказать, что локацией прежде всего, но так и есть. В этот раз мы снимали проект в Колумбии, и это было испытание не только для участников, но и всей съемочной группы, скажу я вам. Там была просто невыносимая жара и очень высокая влажность. Это джунгли, а не саванна, это другая картинка, у наших участников другой лагерь.

Но главное — в проекте новые условия. Теперь призовой фонд, который в итоге заберет победитель, в течение игры формируют сами участники. Они зарабатывают на испытаниях монеты с настоящим рублевым номиналом. Дальше все зависит только от них — складывают ли они их в банк или тратят в специальном магазине на еду и прочие нужды. Максимально в призовой фонд можно было бы положить 30 млн рублей, но уже в первой серии участники «размотали» заработанные 1,2 млн на еду и вкусности. Так что главный приз зависит только от аппетита участников. Еще одной фишкой является то, что на самом деле деньги может потратить вообще любой участник, при этом не поставив в известность команду. И это тоже добавляет интриги в проект.

— Вы обмолвились на премьере сезона, что в шоу будет любовная линия! Каково вам было наблюдать за героями? Это выглядело искренне?

— Честно скажу, мне немного некомфортно, когда плетутся какие-то интриги, любовные треугольники. Это не моя органика. Но для таких вот любовных историй у нас есть Олечка Бузова, которая в этом всем как рыба в воде. И по комментариями на такие тонкие душевные темы у нас главной была она. Мне интересно комментировать испытания, шутить, подбадривать, интересоваться жизнью лагеря, говорить мужчинам, какие они молодцы, или пристыдить и сказать: «Как ты мог, ты не мог поддержать своего сокомандника?» Вот такие человеческие факторы мне очень интересны.

close Фрагмент постера к передаче «Звезды в джунглях» Пресс-служба ТНТ

— Также вы рассказали про «ловушку» — место, где якобы нет камер, но на самом деле они были. Не кажется ли вам это нечестным по отношению к участникам? Известно ли вам, как они отреагировали, узнав об этом?

— Мы же не сказали им, что там нет камер — и что надо туда бежать и делать, что они хотят. Это было озвучено между делом во время ознакомительной экскурсии по лагерю. Это было сказано вскользь, в виде крючка, на который они и клюнули. Они как дурачки бегали на пляж, думали, что раз там шумит океан, значит, нет камер и микрофонов. А камеры и микрофоны были спрятаны по всему пляжу! Наши парни-операторы — просто мастера маскировки. Ну и вообще, интересно наблюдать за людьми, которые думают, что их не снимают камеры, и делают пакости.

— Наблюдали ли вы на проекте откровенные конфликты? С чем они обычно связаны?

— Да, конечно, наблюдал. Причем участники, насмотревшись предыдущих сезонов, понимают, что все, что они скажут, может быть использовано против них самих. В первое время они, конечно, все такие дружные, держатся друг за друга, говорят про единый коллектив. Но мы-то с Олечкой понимаем, что неизбежно будут конфликты! Какой вы единый коллектив, если рано или поздно будете грызться между собой, потому что кто-то будет не согласен с чем-то? Вы можете делиться как угодно, но победитель-то один, ребята! Чем раньше вы начнете быть сами за себя, тем лучше для вас самих. Но это не исключает, что вы должны всегда помогать друг другу и протягивать руку помощи, если кому-то тяжело действительно.

— Алена Жигалова в эфире шоу «Утро. ТНТ» сказала, что на проекте катастрофически не хватало еды. Все было настолько серьезно?

— Правда не было еды! Но у нас были случаи, когда новенькие пытались провезти еду в лагерь. Думали, что мы ничего не заметим! А мы это видели и находили. Они возмущались, конечно, бунт устроили, порвали микрофоны, сказали, что отказываются сниматься. Но дело в том, что у нас везде микрофоны — и мы и без них их сможем записать. Проносить еду нельзя — это нарушение контракта.

— На что еще жаловались участники?

— Участники прекрасно понимали, куда они приехали. И понимали, что никто им шоколадки в карманах или прочую еду приносить не будет. Это реалити-шоу с жесткими условиями. И проходить испытания или отказываться от них — выбор каждого конкретного участника. Все-таки это не отпуск в пятизвездочном отеле, а реалити-шоу.

close Михаил Галустян Пресс-служба ТНТ

— Чем участники питались? Была ли в их рационе экзотическая пища, способная вызвать проблемы с пищеварением?

— Участники покупали пищу в специальном магазине, чего-то суперэкзотического там не предлагали. Вполне себе обычная еда, которая могла быть сытной и полезной. Экзотическая пища была на испытаниях. Например, на одном из испытаний предложили съесть несколько жгучих чили-перцев. Участник согласился это сделать, но решил проглотить перцы целиком, чтоб они не так сильно обжигали рот. Конечно, после этого ему было, мягко говоря, нехорошо. Но, повторюсь, — это выбор каждого участника, есть или не есть. В любом случае — врач на площадке присутствует всегда.

— А вы попробовали в этой поездке что-нибудь необычное?

— Нет, я вообще стараюсь беречь свое здоровье и лишний раз не подвергать себя опасностям — и не подводить всю команду.

— Что в целом вам запомнилось больше всего — или удивило — в командировке в Колумбию?

— Больше всего мне запомнились очень непростые условия, в которых приходилось работать. Дело в том, что в Колумбии была чудовищная жара. +39 градусов в тени и еще влажность 99%. И когда ты по нескольку часов стоишь под этим палящим солнцем, от которого никак не спрячешься и ничем не прикроешься, потому что ты в кадре, операторы не разрешают ни головные уборы, ни зонтики, с тебя льет пот, ты ни о чем не можешь думать, а надо же комментировать испытания, шутить, вот это все непросто. Причем сначала я думал, что такая погода продержится лишь несколько дней. Но нет, оказалось, что все 30 дней была вот такая вот парилка.

— Встречались ли съемочной группе дикие животные?

— Вообще, Колумбия — это довольно-таки непростой регион, непростая страна. Мы с Олечкой передвигались на бронированных «ленд-крузерах», потому что там разные картели, полицейские везде, бронированные БТРы ездят, где-то стрельба, еще что-то непонятное. Все это довольно-таки опасно, черт возьми. А что касается диких животных — когда мы ездили по серпантину на съемочную площадку, то встречали кучу предупреждающих знаков, где изображены разные животные. Например, крокодил. И мы понимаем, что здесь могут быть крокодилы, далее — муравьед, далее — еще какие-нибудь звери, быки или лошади, например. И думаешь: «Господи, как хорошо, что мы на большой скорости передвигаемся!»

Когда ты находишься в джунглях, идешь или бежишь, а потом останавливаешься, ты всегда — цель для хищников. И для насекомых, кстати, тоже. Ты только остановился, тебя начинают жрать насекомые. Комары, мошки, какие-то песчаные блохи. Я в свое время ежегодно ходил в походы с ребятами, и мы нашли один репеллент, который 100% работает. Я всегда его закупаю, потому что он точно работает. И только им мы спасались. Мои репелленты были на вес золота — стоит раз его распылить, и к тебе четыре часа никто не подлетает вообще. А без него ты искусан весь, сразу покрывался волдырями.

— В соцсетях многие критикуют Ольгу Бузову, а она обращает это в остроумную самоиронию. Какое впечатление об Ольге у вас сложилось за все время совместной работы?

— Олечка — большой профессионал. Я говорил про непростые условия и жару, так вот она вообще как машина! А ведь ей надо вставать на два часа раньше, чтобы сделать мэйкап, одеться, привести себя в порядок. У нее все четко и слажено. Идеальный партнер на площадке.

— Еще одна громкая заявка ТНТ — музыкальный фильм «Наша Russia», посвященный 8 марта. Вы уже начали работу над проектом? В чем будет заключаться его «музыкальность»? Вы с Сергеем Светлаковым планируете петь?

— Сразу оговорюсь — это не совсем та «Наша Russia», к которой привыкли зрители, это не скетчком, это телефильм к 8 марта. Мы с Сергеем Светлаковым, а также наши полюбившиеся герои, будем раскрывать тему этого праздника, отношение мужчин и женщин к Международному женскому дню. И все это разбавляется шикарными музыкальными клипами по аналогии с новогодними фильмами ТНТ «Иван Васильевич меняет все» и «СамоИрония судьбы». Их продюсер Гарик Мартиросян выступает продюсером и в нашем фильме. Вот такая вот музыкальная составляющая будет.

close Пресс-служба ТНТ

— Что вы чувствуете, возвращаясь к своим персонажам из «Наша Russia» — Бородачу, Жорику Вартанову и другим? Есть ли среди них самый дорогой вашему сердцу герой?

— На самом деле я уже возвращался к этим персонажам после «Нашей Russia» в своем скетч-шоу «Галустян +». Как я могу выделить одного любимого персонажа? Они все мои детища, поэтому каждого люблю по-своему.

— Какая у этого проекта главная цель — и каких эмоций вы ждете от аудитории?

— Развеселить, дать позитивных эмоций, подарить праздник. Что еще можно ждать от легкого веселого музыкального проекта, который выходит к 8 марта?

— В одном из интервью вы сказали, что предпочитаете много времени проводить в одиночестве. Расскажите, пожалуйста, как вы проводите это время — и как вам помогает одиночество?

— Сейчас я нахожусь большую часть времени один, чтобы понять, что происходит со мной, куда я двигаюсь. В какой-то момент я думал, что потерял себя, потому что был как белка в колесе, когда ты бежишь и не видишь конца и края. Существует огромное количество обязательств, ты не можешь подвергать себя опасности, все время думаешь о контракте, о работе, о том, что нельзя подводить. Огромное количество проектов, в которых упрашивают сняться. Из каждого проекта позвонили, попросили пойти навстречу. И идя всем навстречу, я понял, что себе-то я навстречу не пошел. Все свои возможности на отдых я растратил на то, что пошел на компромиссы со всеми. И в итоге я остался без выходных, без ничего. И просто потратил свой год на работу. А это очень сложно. Человек должен отдыхать. Если он не будет отдыхать, у него будет выгорание. И эмоциональное, и творческое. И кому потом я буду нужен такой выгоревший? Поэтому я сейчас пытаюсь понять, то ли мне нужно найти себя, то ли мне нужно создать другого себя.

close Пресс-служба ТНТ

— Вы прекрасно выглядите! Как вам удается поддерживать форму и хорошее самочувствие? Поделитесь главными секретами.

— А секрет очень простой. Это дисциплина, которая просто должна стать привычкой. Я долго шел к этому, несколько лет вырабатывал привычку правильно питаться, заниматься спортом — даже элементарно дома по утрам, но ежедневно делать упражнения, соблюдать какие-то важные утренние ритуалы, медитировать под хорошую музыку. Бывало тяжело, но когда ты видишь результаты, когда ты привыкаешь, это становится образом жизни, становится намного легче.