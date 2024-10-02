«Вломились и начали обыск»: Лерчек и ее бывшего мужа подозревают в выводе 250 млн через Дубай МВД возбудило новое уголовное дело против блогера Лерчек и ее бывшего мужа

Против Артема Чекалина возбудили новое уголовное дело из-за марафонов его экс-супруги Валерии. По предварительным данным, бывший муж блогерши Лерчек придумал схему, как выводить прибыль через Дубай. Сумма ущерба составила 250 млн рублей. Сейчас Чекалин на допросе в полиции, в его квартирах и домах проходят обыски, как и у Лерчек. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

В отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема завели новое уголовное дело о совершении операций по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в следственных органах.

«В отношении Чекалиных МВД возбудило уголовное дело по статье 193 пункт 1, по обоим адресам сейчас проводится обыск», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, речь идет об оплате фитнес-марафонов Лерчек через Дубай.

Виноват бывший муж?

Telegram-канал Mash пишет, что Артем Чекалин — ключевая фигура в новом уголовном деле. По данным Shot, именно мужчина придумал незаконную схему с переводом доходов по поддельным документам через Дубай. Утверждается, что по этой причине Артем на допросе в полиции, а Валерия — дома, но у нее тоже проходят обыски. Кроме этого, незадолго до возбуждения уголовного дела Чекалин ездил с гуманитарной миссией в зону СВО.

Однако Baza сообщила, что ИП Чекалиной также фигурирует в уголовном деле.

По предварительным данным, сумма ущерба составила 250 млн рублей. Чекалину грозит до десяти лет лишения свободы.

По информации Mash, жалобу в полицию подал наемный сотрудник, которому не заплатили за работу. Его имя не разглашается.

Сотрудник заявил, что гражданин Украины и США, совладелец косметической фирмы «Летик Мейкап» Роман Вишняк, помогал Чекалиным обналичивать деньги с марафонов в ОАЭ и переводить на счета за рубежом. Канал пишет, что Вишняк помог Лерчек и ее экс-супругу вывести около $1 млн через Дубай за этот год и 250 млн рублей два года назад.

К схеме мог быть причастен еще один гражданин Украины — программист из Одессы, у которого был доступ к оплатам за марафоны.

Следствие намерено просить ареста собственности Чекалина в Дубае, пишет Mash.

Сейчас и Артем, и Валерия находятся в России. Лерчек недавно вернулась в страну, она снималась в шоу за границей. Бывшие супруги не стали давать комментариев по поводу происходящего, сказав, что сами узнали о возбуждении дела недавно.

Mash пишет, что следователи обыскивают три столичные квартиры супругов, расположенных на улицах Серпуховский Вал, Архитектора Щусева и Виктора Маслова, дом в Истринском районе, таунхаус в Ильинском и еще два помещения в Москве. Блогеры находятся в разводе. Свои активы стоимостью 1,353 млрд рублей они поделили. Трое детей Чекалиных остались жить с матерью.

В уголовном деле фигурирует компания «Би фит», через нее супруги продавали спортивные марафоны и косметику. Раньше компания приносила им около 3 млрд рублей ежегодно, но в связи с их проблемами с законом в прошлом году выручка составила только 808 млн. После развода каждый из супругов получил по 37,5% акций компании. Лерчек продолжает продавать спортивные марафоны, но уже без участия в съемках Артема.

Адвокат Чекалиных Катя Гордон сказала Super, что новое уголовное дело стало сюрпризом для бывших супругов.

«Все происходящее похоже на охоту на ведьм. Если государство делает все, чтобы блогеров не было вообще, то оно на верном пути.

Никаких опросов и вызовов от правоохранительных органов не было. Снова вломились в дом и начали обыск. Как будто Валерия является преступником. Это при том, что Валерия выплатила колоссальную сумму налоговым органам и делает все, чтобы наша молодежь следовала верным примерам. Она законопослушный человек, мать троих детей, православная женщина и ничего дурного не делает. Очень странно применять к ней подобные меры и санкции», — заявила Гордон, пообещав отстоять права Чекалиной.

Два закрытых дела

В марте 2023 года Чекалиных обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере 311 млн рублей и в отмывании денег в размере 130 млн рублей, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. По данным следствия, Лерчек с июля 2020 года по июль 2022 года платила налоги с продажи фитнес-марафонов в интернете как индивидуальный предприниматель по упрощенной схеме, которую можно использовать только при доходе до 150 млн рублей в год. Остальную прибыль она, как считает следствие, дробила и оформляла на других людей.

Супруги смогли погасить все свои долги перед налоговой, поэтому уголовное преследование прекратилось.

27 декабря Чекалиным разрешили пользоваться интернетом, после чего Лерчек появилась в соцсетях со словами: «Мы вернулись, чтобы остаться».

На Петербургском международном экономическом форуме Чекалина назвала себя «амбассадором ФНС». Она поддержала изменения в системе российского налогообложения и даже выразила желание сделать курс для блогеров о том, как платить налоги.

«Логично, как всегда, — чем больше зарабатываешь, тем больше платишь, все, в принципе, честно», — заявила Лерчек.