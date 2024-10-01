Не успел дописать последнюю песню. Умер композитор Вячеслав Добрынин

Композитор и певец Вячеслав Добрынин ушел из жизни в возрасте 78 лет в Москве. Предварительной причиной смерти названа острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность после перенесенного инсульта. «Газета.Ru» рассказывает о жизни и смерти композитора.

Причина смерти Вячеслава Добрынина

Композитор, певец и народный артист России Вячеслав Добрынин умер утром 1 октября в возрасте 78 лет в одной из московских клиник. Эту информацию его жена Ирина Добрынина подтвердила РБК.

По данным Telegram-канала Mash, предварительной причиной смерти Добрынина названа острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения. В конце сентября артиста экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. После обследования у него выявили хроническую артериальную гипертонию.

«Все это время врачи боролись за жизнь артиста, но спасти его не удалось — обострилась сердечно-сосудистая, церебральная и дыхательная недостаточности, мозговое кровообращение нарушилось, диагностировали сбой в работе почек. Плюс три перенесенных инсульта», — говорится в сообщении.

По словам менеджера артиста, последние два месяца Добрынин болел и почти не вставал с кровати. Несмотря на болезнь, музыкант работал над совместной песней с поэтом Симоном Осиашвили — но не успел ее дописать.

«Он обозначил мне ключевую фразу новой песни, я даже написал к ней припев. Правда, Слава с самого начала говорил, что, наверное, это будет последняя песня в его жизни», — рассказал Осиашвили Telegram-каналу Shot.

Поэт добавил, что не будет дописывать песню без Добрынина.

Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

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Что композитор говорил о своем самочувствии за полгода до смерти

В апреле 2024 года Добрынин признался в беседе с aif.ru, что сильно устает и ему трудно разговаривать. Артист рассказал, что собирается на лечение в санаторий, чтобы чувствовать себя «более-менее адекватно».

Он также сообщил, что ему присвоили группу инвалидности после двух инсультов. Певец уточнил, что не считает себя инвалидом и не нуждается в сострадании и бесплатных лекарствах от государства.

«Хожу не очень хорошо. Раньше бегал, а сейчас медленно передвигаюсь, но уже гораздо лучше, чем год назад. Чувствую себя неполноценным. Поэтому и осторожничаю со съемками на телевидении», — отметил музыкант.

По словам Добрынина, его часто приглашали на телешоу за большие деньги. К примеру, на шоу «Привет, Андрей!» и «Секрет на миллион». Композитору предлагали 6 миллионов рублей за съемки, но он отказал.

«Сейчас обо мне снимают большой фильм. К сожалению, не вовремя. Я этого не хочу. Очень хотел, чтобы все обо мне забыли навсегда», — заявил певец.

Коллеги о смерти Вячеслава Добрынина

Народный артист России Юрий Антонов признался «Газете.Ru», что новость о смерти коллеги стала для него ударом. Он отметил, что давно не общался с Добрыниным.

«Это мой давний приятель. Конечно, это такой удар лично для меня. Многие годы мы знали друг о друге, ездили, просвещались. Он талантливый композитор-песенник. Им написано много замечательных песен, которые были очень востребованы в Советском Союзе, ну и, конечно, в России. Так что это очень печальная для меня новость», — сказал Антонов.

Друг композитора Лев Лещенко сообщил Telegram-каналу SHOT, что узнал о трагедии от супруги артиста. Певец отметил, что последние две недели Добрынин был в очень тяжелом состоянии и находился под круглосуточным наблюдением врачей.

«Добрынин — легенда! Это один из самых популярных авторов и исполнителей с 70-х по 2000-е годы. Он создал огромное количество песен», — сказал Лещенко (именно Добрынин в 1975 году написал один из главных хитов исполнителя — песню «Прощай»).

close Вячеслав Добрынин (в центре), его супруга Ирина (слева), певец Лев Лещенко (на втором плане) и его супруга Ирина (справа) на банкете по случаю 80-летия Льва Лещенко в гостинице «Лотте Отель Москва», 2022 год Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Юморист Владимир Винокур и певица Лолита поделились воспоминаниями о Вячеславе Добрынине с Daily Storm.

«Я познакомился со Славой в 1975 году, когда пришел в вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы». Мы первые пели тогда его песню «Прощай». Немыслимый успех! Потом его записал Лев Валерьянович Лещенко — и это вообще был шлягер номер один, — сказал Винокур. — Слава написал огромное количество песен — и все-все шлягеры. Все — попадания. Ушел из жизни выдающийся артист. И самое главное — Человек. Славочка, кланяюсь памяти твоей!»

«Ушел еще один музыкант-эпоха, — подчеркнула Лолита. — Не помню, чтобы еще кого-то называли «доктор Шлягер»! Он подарил возможность многим артистам состояться. Его песни пели на лавочках, и со всех утюгов звучали хиты, ставшие народными. Неизменен и этот порядок вещей на земле, переход в иной мир. Но Слава сделал все, чтобы остаться в этом. Будут новые поколения с новыми версиями его песен. Значит, Вячеслав Добрынин — жив!»

Биография и личная жизнь Вячеслава Добрынина

Композитор Вячеслав Добрынин (при рождении — Антонов) появился на свет в Москве 25 января 1946 года. В 1970-м он окончил МГУ по специальности «история искусств». В 1974 году состоялся дебют Добрынина в качестве композитора: впервые на фирме «Мелодия» выпустили грампластинку с его песней «Я вас люблю» в исполнении Льва Лещенко. Эту же композицию позже спели Вадим Мулерман и Алла Пугачева. На заре карьеры Добрынин сотрудничал с популярными ВИА «Веселые ребята» и «Лейся, песня». В 1975 году композитор написал песню «Прощай», которая стала популярной в исполнении Лещенко.

close Вячеслав Добрынин во время выступления на праздничном концерте, посвященном чествованию хоккеистов, 1991 год Игорь Уткин/ТАСС

Получив всенародную известность, музыкант взял псевдоним Добрынин (фамилию дальних родственников), чтобы его не путали с Юрием Антоновым. Написав более 1000 песен, включая хиты «Ягода-малина», «Двадцатый век» и «Была любовь», в 1986 году он начал карьеру певца. В конце 80-х артист выступал с всесоюзными хитами «Синий туман», «Бабушки-старушки», «Колдовское озеро» и «Не сыпь мне соль на рану». За свою карьеру он написал десятки песен для Аллы Пугачевой, Льва Лещенко, Михаила Боярского, Валентины Толкуновой, Ирины Аллегровой, Надежды Кадышевой, группы «Земляне», ВИА «Самоцветы», ВИА «Веселые ребята» и многих других.

Музыкант был дважды женат. Со своей первой супругой Ириной он прожил до 1978 года, позже она эмигрировала в США. В этом браке родилась дочь Екатерина — она окончила ВГИК, вышла замуж за телеоператора Шейна Макгаффи и тоже переехала в Штаты. Во второй раз Добрынин женился в 1985 году — его супругой стала архитектор Ирина Добрынина. В 1996-м музыкант получил звание народного артиста России. Он был лауреатом премии «Золотой граммофон» и 15 фестивалей «Песня года».