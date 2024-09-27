Еврейский Новый год Рош ха-Шана: история и традиции праздника

Когда отмечается Рош ха-Шана в 2024 году
Еврейский Новый год Рош ха-Шанá (ивр. רֹאשׁ הַשָּׁנָה, букв. «голова года» или «первый в году») отмечают в первых числах осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю (сентябрь или октябрь по григорианскому).
В 2024 году Рош ха-Шана будет отмечаться с вечера 2 октября до вечера 4 октября. Наступит 5785 год по еврейскому летоисчислению, которое ведется от сотворения мира.
Почему Рош ха-Шана отмечается осенью
Согласно иудаизму, Бог сотворил мир в седьмой месяц года (тишрей), поэтому с него и ведется летоисчисление, отметил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Московской еврейской религиозной общины в Отрадном и раввин синагоги «Даркей Шалом» Довид Карпов.
«Наступает 5785 год, если считать от сотворения мира. А точнее — от шестого дня творения, когда были сотворены первые люди — Адам и Ева, по нашему — Хавва. По сути, Рош ха-Шана — это день рождения всего человечества, а значит, это не только еврейский праздник, а, можно сказать, общечеловеческий», — рассказал раввин.
Праздником Рош ха-Шана начинаются десять дней молитв и раскаяния, называемые Днями благоговения или Днями трепета. Это период самоанализа и покаяния, который завершается событием, называемым Йом Кипур (один из самых значимых дней в иудаизме, отмечаемый как день поста, молитв и прощения грехов), также известным как День искупления, Судный день или День всепрощения. Бог в этот период «пересаживается» на престол милосердия и дает людям еще один шанс на исправление.
Праздники Рош ха-Шана и Йом Кипур считаются священными днями в иудаизме.
История праздника
Напрямую Рош ха-Шана не упоминается в Торе — главном религиозном тексте иудаизма. Однако в нем говорится о священном празднике, который начинается в первый день седьмого месяца еврейского календаря, что совпадает с Рош ха-Шана. В Библии также есть описания этого праздника, но под другими названиями.
Само понятие «Рош ха-Шана» (глава года) впервые появляется в Мишне — обширном сборнике еврейских законов, составленном в 200 году нашей эры.
Рош ха-Шана имеет древнюю историю, которая, по некоторым источникам, восходит к временам еврейского пророка и основоположника иудаизма Моисея. В те времена евреи жили в рабстве у египтян и страдали от угнетения. Моисей решил вывести свой народ из Египта и освободить его. Он обратился к Богу с просьбой о помощи, и тот услышал его молитвы.
В результате Моисей смог вывести евреев из Египта и привести их к горе Синай, где они получили Десять заповедей и основы иудаизма.
С тех пор Рош ха-Шана стал символом начала нового года и освобождения от зла и страданий. В этот праздник евреи благодарят Бога за прошедший год и просят о благословении на будущий.
Значение Рош ха-Шана для еврейского народа
Рош ха-Шана имеет глубокое значение для еврейского народа. Как пояснил Довид Карпов, это не только день сотворения мира, но и день Божьего суда. Иудеи верят, что в день рождения мира Бог оценивает поступки всех людей. В начале этого периода Творец, по словам раввина, внимательно, как судья, изучает жизнь каждого человека.
«Мы, [иудеи], считаем, что это день, когда Господь начинает новый цикл и определяет судьбу нашего мира и каждого из нас на целый год вперед. Это очень важный для нас момент — этот день считается Судным днем, когда Творец этого мира оценивает поступки каждого из нас за весь отчетный период и выносит как бы приговор на следующий год», — рассказал раввин «Газете.Ru».
Во время праздничных дней главная задача человека — вспомнить обо всем, что произошло за год, прислушаться к голосу совести, признаться в своих плохих поступках и искренне раскаяться. Иудеи считают, что молитвы в эти дни могут повлиять на решение Бога, и верят, что Всевышний желает добра каждому человеку, поэтому превращает Рош ха-Шана в праздник.
Традиции и обычаи праздника
В дни Рош ха-Шана евреи соблюдают множество традиций, обрядов и ритуалов, которые помогают им подготовиться к встрече нового года и попросить благословения у Бога.
Свиток Торы и молитвы
Во время Рош ха-Шана в синагогах читают свиток Торы и проводят особые молитвы. Одна из главных — молитва о жизни, которая определяет, будет ли имя молящегося записано в «книге жизни» на следующий год.
«Так, мы надеемся на то, что где-то наверху нас запишут в «книге жизни» и даруют успешный, благополучный и сладкий новый год», — объяснил раввин.
Звуки шофара
Одна из главных традиций праздника — звучание шофара — ритуального бараньего рога, который символизирует призыв к покаянию, отметил Довид Карпов.
«Образно говоря, в конце года Творец отходит от дел, а когда мы трубим в шофар, провозглашаем Творца этого мира царем, то Всевышний снова приступает к исполнению. Не стоит принимать это слишком буквально, но тем не менее, такая идея тоже присутствует», — отметил он.
Евреи трубят в шофар, чтобы разбудить людей и напомнить им о приближении Нового года. Также звук шофара символизирует звук трубы, который возвестил о начале Исхода из Египта.
На протяжении двух праздничных дней иудеи ходят в синагогу, чтобы молиться и слушать звуки шофара.
Миква
Это обряд очищения, который проводится перед началом праздника. Евреи окунаются в микву (водный резервуар, в котором производится омовение с целью очищения от ритуальной нечистоты), чтобы очиститься от грехов и подготовиться к встрече Нового года.
Седер Рош ха-Шана
Это праздничный ужин, который проводится в канун праздника. На столе обязательно должны быть яблоки и мед, подчеркнул раввин. Во время ужина евреи читают молитвы и благословения, а также рассказывают истории из Торы, связанные с праздником.
Также во время Седер Рош ха-Шана евреи желают друг другу «Шана това у-мэтука», что в переводе означает «хорошего и сладкого года».
Что обычно подают на стол:
- Яблоки с медом. Часто употребляют в качестве символа сладкого нового года.
- Хала. Сладкий хлеб, который к Новому году выпекают круглой формы. Он символизирует завершение одного цикла и начало нового.
- Морковь. Нарезанная кружочками морковь символизирует денежный год.
- Гранат. Этот фрукт символизирует заповеди, и его сок часто добавляют в блюда. Говорят, что в гранате содержится 613 зерен — столько же, сколько заповедей в Торе.
- Рыба с головой. Символическое значение блюда — чтобы еврейский народ всегда был «на вершине». Поэтому иудеи во время праздничного ужина желают друг другу всегда быть «в голове», а не «в хвосте».
Ханукальные свечи
В дни Рош ха-Шана многие евреи зажигают ханукальные свечи, которые символизируют свет и радость праздника.
Ташлих
Ташлих — это очистительный обряд, который проводится в дни Рош ха-Шана. Во время обряда иудеи читают покаянные молитвы и бросают крошки хлеба в воду, чтобы символически избавиться от грехов. Этот обряд напоминает жертвоприношение Исаака в библейской истории и связан с идеей покаяния и очищения.
Что нельзя делать в этот праздник
Рош ха-Шана считается временем осмысления и покоя, поэтому существуют особые ограничения, которые следует учитывать.
- Не работать. В дни праздника запрещена работа. Рош ха-Шана — это период, когда иудеям следует сосредоточиться на молитвах и времяпрепровождении со своей семьей и близкими, а не на повседневных делах.
- Не ругаться и не ссориться. Важно избегать негативных эмоций и конфликтов. Рош ха-Шана — это время прощения, и каждая попытка порицания другого человека может негативно сказаться на общем духе праздника и в особенности на судьбе человека.
- Не есть кислую и горькую еду. По традиции, следует избегать кислых и горьких продуктов. Иудеи верят, что такая еда символизирует горести и беды. По этой причине на стол ставят только сладкие угощения.
- Не есть орехи. В дни Рош ха-Шана не принято есть орехи, потому что числовое значение слова «орех» на иврите равно числовому значению слова «грех». А о грехе в это время упоминать нельзя ни в коем случае.