«Я не мертва. Людям просто скучно»: как фанаты «похоронили» Аврил Лавин

Икона поп-панка Аврил Лавин родилась 27 сентября 1984 года в Канаде. С ней связана одна из самых странных теорий заговора в истории поп-музыки — якобы вместо настоящей Лавин, скончавшейся давным-давно, уже десятки лет выступает ее двойник. Откуда у этой теории «растут ноги» — в материале «Газеты.Ru».

Как «умерла» Аврил Лавин

Канадской певице Аврил Лавин было всего 17 лет, когда она прославилась благодаря хитам «Complicated» и «Sk8er Boi» в 2002 году. Согласно популярной теории, восходящая звезда не смогла справиться с грузом ответственности и вскоре после выпуска дебютного альбома «Let Go» покончила с собой — якобы это произошло в 2003 или 2004 году. Второй причиной предполагаемой трагедии называют потрясение от смерти дедушки Лавин.

По мнению конспирологов, незадолго до этого (хотя кто-то считает, что уже после «гибели») продюсеры якобы наняли двойника певицы Мелиссу Ванделлу, чтобы отвлекать папарацци, — объясняется это тем, что Аврил к тому моменту уже стала более замкнутой и не могла работать в полную силу. В это время Мелисса подтягивала вокал и перенимала поведение своего прототипа. Затем звукозаписывающий лейбл скрыл «смерть» Лавин и полностью заменил ее двойником, чтобы не потрясать общественность новостью — и, самое главное, продолжить получать прибыль от растущей популярности певицы.

close Аврил Лавин, 2008 год Steve Granitz/WireImage/Getty Images

Эта теория возникла в 2005 году, но широкое распространение получила в 2011-м благодаря бразильскому блогу Avril Está Morta, что буквально переводится как «Аврил мертва». Интересно, что в первой строчке первого поста автор блога признается, что все это — выдумка: «Этот блог был создан, чтобы показать, как теории заговора могут выглядеть правдивыми». Тем не менее многие читатели все равно приняли версию о смерти Лавин за чистую монету, поверив в ее доказательства. Спустя годы о «гибели» популярной певицы прознали многие поклонники не только самой артистки, но и поп-музыки в целом — и некоторые также сочли ее истинной.

Доказательства «смерти» Аврил Лавин

Главные точки опоры теории — незначительные изменения во внешности Аврил после 2003 года и фотосессия, где на руке певицы было написано имя Мелисса. Сравнивая фотографии разных лет, сторонники теории утверждают, что после 2003 года у Лавин изменилась форма носа, линия челюсти и структура лица в целом.

close Аврил Лавин в 2002 году и Аврил Лавин в 2011 году Getty Images/Global Look Press

Кроме того, по мнению конспирологов, альбом певицы 2004 года «Under My Skin» содержит скрытые сообщения, в которых «Мелисса» признается, что она не настоящая Аврил. В частности, строчки из песни «My Happy Ending» интерпретировались как признание в том, что певица больше не та, кем была раньше, — не в абстрактном, а в прямом смысле. По заявлениям сторонников теории, стиль музыки Лавин также изменился из-за «Мелиссы» — стал менее мрачным и более «попсовым». Настоящая Лавин на такое якобы пойти не могла.

Реакция певицы

С 2011 года заговор регулярно всплывал в социальных сетях и подпитывался спекуляциями со стороны блогеров и журналистов — несмотря на то, что Аврил неоднократно опровергала эту информацию.

В 2017-м во время прямой трансляции в социальных сетях Лавин ответила фанату, который спросил, мертва ли она:

«Нет, я не мертва. Я здесь. Людям просто скучно, им нужно о чем-то поговорить».

В следующем году певица объяснила эту теорию в интервью австралийскому радиошоу «Кайл и Джеки О»: «Некоторые люди думают, что я — не настоящая я, и это так странно! Почему они вообще так думают?». А в 2019-м звезда рассказала Entertainment Weekly, что ошеломлена тем, что некоторые люди поверили «глупым интернет-слухам».

close Аврил Лавин на музыкальном фестивале Southside Festival в Германии, 2024 год Silas Stein/dpa/Global Look Press

В недавнем подкасте Call Her Daddy в мае 2024-го Аврил отшутилась, утверждая, что «слухи могут быть и хуже».

«С одной стороны, все такие: «Ты выглядишь точно так же. Ты не постарела ни на день». Но другие люди говорят, что существует теория заговора, будто бы я — это не я. Честно говоря, это не так уж и плохо. Могло быть и хуже, правда? Я не чувствую, что это негатив. Ничего страшного», — сказала певица.

В сети звезду похвалили за то, что она спокойно относится к спекуляциям на эту тему.

«Я рад, что она находит это смешным, потому что это действительно самая нелепая теория на свете, но она сохраняется уже более десяти лет»; «Одна из ее особенностей — то, что она кажется такой спокойной и крутой»; «Она выглядит, как человек, с которым можно выпить и посмеяться. Она кажется великолепной на протяжении всех лет славы», — написали поклонники.