«Богомолов увидел во мне то, что не видела даже я сама»: интервью с Александрой Ребенок

— В спектакле «Школа этикета» проекта «Голоса страны» вы играете эксперта по этикету Анну Валл. Вы были знакомы с ее деятельностью раньше?
— Нет. Причем, к сожалению. Когда я прочитала историю ее жизни, многое поняла — и прежде всего про себя. Получается, что я познакомилась с ней заочно в период репетиций. Сама же встреча состоялась на первом показе спектакля. До слез.
— Вы общались со своей героиней — пытались ли передать ее интонации и пластику? Или важнее рассказать именно ее историю?
— Мы с режиссером пошли иным ходом: отказались от решения «наблюдать» за героем, то есть передать повадки, особенности или речевые характерности. Потому как история жизни нашей героини оказалась такой насыщенной и концентрированной, что едва ли хватило бы часа, чтобы все рассказать. Было условие — моноспектакль должен длиться не больше часа. И мы решили не отвлекать внимание зрителя на внешнее, а повести его в путешествие по внутреннему миру героя.
— Сложно ли было играть эксперта по этикету и потомка древнего рода немецких баронов? Как вы вживались в образ россиянки с немецкими аристократическими корнями, которая старше вас почти на 20 лет?
— Я заняла позицию человека, рассказывающего о ней. Я, скорее, примерила ее путь на себя. Но в каждом из нас есть все. И у меня есть дальние родственники немецких корней, но эти условия не обязательны для актера в этом проекте. Это вербатим, цель которого художественно донести реальную жизни реального человека. Не вымысел, а правда в художественных условиях. Это интересно.
Актриса Александра РебенокЕкатерина Чеснокова/РИА Новости
— Как вы думаете, может ли жанр документальных спектаклей стать популярным в нашей стране? Обычно в жанре вербатима работают маленькие независимые театры.
— Почему маленькие? Для этого жанра абсолютно все равно, какая площадка. Театральный ли это зал, ДК на ВДНХ или открытая сцена на бульваре Москвы — везде эта история звучит пронзительно и держит внимание до конца. И в этом секрет. Кто может быть автором лучше, чем сама жизнь?
— Режиссер «Школы этикета» Талгат Баталов имеет большой опыт постановки документальных спектаклей. Вы тоже сотрудничали с «Театром.doc». Это облегчило работу над спектаклем?
— Я была рада, что Талгат предложил мне эту работу. Действительно — мы начинали когда-то в «Театре.doc», в 2000-х, когда этот жанр документальной драмы был для профессионального сообщества непонятен и в новинку. Даже каким-то маргинальным и альтернативным, хотя для нас, участников, был очень понятным и правдивым театром. И какое счастье, что сейчас мы играем снова в этом жанре — и это уже мейнстрим, и мы уже в лучшем театре Москвы, на Бронной. Значит, тогда мы все почувствовали правильно, просто опередили время. А сейчас Константину Богомолову удалось вновь сделать эту «прививку правды» под названием вербатим. И это по-новому зазвучало и отозвалось у зрителя моментально.
— Почему, на ваш взгляд, в современном российском театре спектакли изобилуют шутками на актуальные темы, танцами, песнями? Высказывается мнение, будто это делается для того, чтобы развлекать зрителя, иначе ему станет скучно. Вы согласны с этим?
— Нет, я считаю, что любой спектакль — это диалог со зрителем здесь и сейчас на понятном нам языке со всеми обстоятельствами и реалиями, которые нас окружают. А если же это шутка ради шутки или провокация ради актуальности, то это уже к искусству не имеет отношения. Это уже товар, проект, шоу. Что тоже хорошо, но не является театром.
— Вы сами — актриса поющая и танцующая?
— После проекта «Танцы со звездами» — да (улыбается).
— Было ли когда-нибудь такое, что режиссер увидел в вас то, чего вы в себе не видели?
— Каждый раз, работая с Константином Юрьевичем или просто с сильным большим режиссером, со мной это происходит. Это большая редкость — и это подарок.
— В этом году вы стали лауреатом премии «Золотой Орел» за роль второго плана в картине «1993». С каким чувством приняли награду?
— С благодарностью к киноакадемии — это мой первый киноприз в жизни.
— Какую из своих театральных ролей вы бы сейчас назвали самой сложной?
— Все. Я каждый раз, как в первый. И дорожу этим чувством. Вот и сейчас немного волнуюсь, ведь наш проект «Голоса страны» Константин Юрьевич переносит в «Театр — Сцену «Мельников», где я сыграю историю Анны Валл. Новый зал, новый зритель, и ты одна. Очень сложно, а значит — мне туда!