«Избегал своего образа из «Солдат». Умер актер Роман Мадянов

На 63-м году жизни умер актер Роман Мадянов — звезда сериала «Солдаты» и заслуженный артист России. По информации СМИ, в последние месяцы он боролся с раком легких. О жизни и карьере Мадянова рассказывает «Газета.Ru».

Заслуженный артист России Роман Мадянов скончался 25 сентября, ему было 62 года. По данным Mash, Мадянов боролся с раком легких, который ему диагностировали еще в 2020 году. В последние месяцы он несколько раз лежал в больнице, жалуясь на одышку, кашель и постоянную слабость. Также, как пишет Telegram-канал SHOT, у звезды сериала «Солдаты» выявили коксартроз (артроз тазобедренного сустава) и сделали частичное протезирование.

По информации СМИ, Мадянов умер в своем доме в Подмосковье (в других источниках сообщают, что в московской квартире), его тело утром нашли родственники. Сын актера рассказал, что за несколько часов до смерти артист говорил о шансе на выздоровление.

«Последний раз говорил о своем скором выздоровлении, о том, что сможет справиться с раком. Но судьба распорядилась иначе», — передает его слова Mash.

Telegram-канал также сообщает, что в последние дни состояние Мадянова ухудшилось, он не мог есть. При этом в марте, комментируя сообщения о прогрессирующем раке, актер намекнул, что его здоровье в норме. «Не дождутся!» — сказал он «Газете.Ru».

Артист будет похоронен на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Московской области. Прощание состоится 27 сентября.

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Биография Романа Мадянова

Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в Московской области. Его мать была библиотекарем, а отец — режиссером телевидения. Вместе со старшим братом Вадимом (он также пошел в кино, стал актером и режиссером) Мадянов часто бывал на работе родителя, где его и заметили авторы телефильма «Перевод с английского» (1972) — небольшая роль оказалась для мальчика дебютом в кинематографе. А вскоре, еще подростком, он стал настоящей звездой, сыграв Гека Финна у Георгия Данелии в «Совсем пропащем», «Весенних перевертышах» Григория Аронова и «Все дело в брате» по сценарию Павла Лунгина.

close Роман Мадянов в роли Гекльберри Финна в фильме «Совсем пропащий» Георгия Данелии, 1973 год Киностудия «Мосфильм»/РИА Новости

По окончании школы Мадянов поступил в ГИТИС, из которого успешно выпустился в 1984 году. На сцене — в Московском театре имени Маяковского — он дебютировал студентом, после чего отдал учреждению 40 лет жизни (актер временно не играл там из-за службы в армии, а оставил его лишь незадолго до смерти). Там он сыграл десятки ролей — в спектаклях «Закат», «Горбун», «Банкрот», «Наливные яблоки, или Правда — хорошо…», Валенсианские безумцы», «Театральный романс» и других.

Параллельно с театром актер продолжал сниматься в кино: на его счету более 200 ролей в фильмах и сериалах, включая такие проекты, как «Частный детектив, или Операция Кооперация», «Легенда №17», «Каникулы строгого режима», «Подольские курсанты», «Великая», «Монах и бес», «Левиафан», «Участок», «Елки 2», «Домашний арест», «12», «Штрафбат», «Ирония судьбы. Продолжение», «Поддубный», «Зулейха открывает глаза», «Бедная Настя», «Дети Арбата». Пожалуй, свой самый запомнившийся широкому зрителю образ Мадянов воплотил в сериале «Солдаты», где сыграл полковника Колобкова.

В интервью kp.ru актер признавался, что со временем начал сторониться образа Колобкова — в том числе из-за допущений сценаристов, которые ему, бывшему солдату ракетно-космической обороны, были неблизки.

«Очень много было неправды [в сериале] — и чем дальше, тем больше. Но первые 16 серий, которые посмотрел миллиард, писали те люди, которые прошли армию и вынимали истории друзей и свои собственные. А дальше уже начали исписываться. Это была огромная проблема, в результате чего я и ушел — и стал избегать колобковского образа», — говорил он.

close Роман Мадянов в роли майора Колобкова в сериале «Солдаты» «РЕН ТВ»

Мадянов продолжал активно сниматься в кино вплоть до последних месяцев жизни. Только за 2023-2024 гг. на экраны вышли два крупных проекта с его участием — ленты «По щучьему велению» и «Гардемарины 1787. Война». В ноябре этого года также состоится премьера драмы «Любовь Советского Союза» — в картине, которую анонсируют как историю о «женщине, которая была мечтой и настоящей любовью СССР» (ее, артистку Галину Коврову, сыграла Ангелина Стречина), Мадянов воплотил образ начальника Главного управления театров Кононыхина.

Актер был более 30 лет женат на супруге Наталье. С ней он, по данным из открытых источников, познакомился в родном для себя театре. В 1993-м, спустя год после свадьбы, у пары родился сын Роман Мадянов — младший.

Свою верность жене артист объяснял в одном из интервью любовью и уважением к супруге, отмечая, что эти чувства помогают ему даже не смотреть в сторону соблазнов шоу-бизнеса: «Это просто уважение к человеку. Ведь мы венчались! Поехать куда-то, допустим, в Новосибирск, изменить, а потом как смотреть в глаза человеку? Я не из этого теста! У меня никогда с этим проблем не возникает».