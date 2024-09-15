«Битлджус Битлджус»: каким вышел сиквел комедии Тима Бертона

До российских кинотеатров в рамках «серого» проката добралась комедия Тима Бертона «Битлджус Битлджус» — продолжение ленты 1988 года о призраке-«биоэкзорцисте». К своим ролям в сиквеле вернулись Майкл Китон, Вайнона Райдер и Кэтрин О'Хара, а компанию им составили Дженна Ортега, Моника Беллуччи, Джастин Теру, Уиллем Дефо и Дэнни Де Вито. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, стоило ли ради этого возвращаться с того света.

Спустя 36 лет после того, как призрачная чета Мейтлендов сорвала свадьбу гаденького «биоэкзорциста» Битлджуса (Майкл Китон) и юной готки Лидии Дитц (Вайнона Райдер), родные последней возвращаются в дом на окраине городка в штате Коннектикут на похороны Чарльза — отец семейства хитрым образом скончался во время возвращения из бердвотчинг-путешествия. Для его вдовы, скульпторши Делии (Кэтрин О'Хара), это становится поводом устроить очередной арт-перформанс, а для Лидии — теперь ведущей популярного телешоу о привидениях — шансом помириться с дочерью Астрид (Дженна Ортега), которая в духов не верит и считает мать шарлатанкой. Окно возможностей открывается и для Битлджуса: тот не оставил надежды жениться на Лидии и таким образом вернуться в мир живых. А поводов оказаться там у призрака-«биоэкзорциста» за прошедшее время только прибавилось: из заточения выбралась его мстительная бывшая Делорес (Моника Беллуччи), у которой с Битлджусом свои счеты.

Раз уж Битлджус получил свое имя от звезды из созвездия Орион в английском языке «Бетельгейзе» («Betelgeuse») созвучно бессмысленному словосочетанию «жучиный сок» («Beetlejuice» — «Битлджус»), будем считать себя вправе употребить словосочетание «звезды сошлись». Разговоры о сиквеле «Битлджуса», полнометражного дебюта Тима Бертона в жанре «фильм Тима Бертона», велись еще с 90-х годов, но все никак не складывалось, и вот — через три с половиной десятилетия франшиза вернулась с того света. Пока что самую убедительную версию того, почему фильм наконец состоялся, выдвинула Вайнона Райдер: нужно было дождаться рождения звезды «Уэнсдей» Дженны Ортеги.

Хитовый сериал Netflix неожиданно стал для Бертона поворотной точкой: в последние годы он «немножко разочаровался» в киноиндустрии и нуждался в творческой перезарядке — во время работы над игровым ремейком «Дамбо» постановщик понял, что он сам и есть Дамбо, а из «диснеевского» цирка надо делать ноги. Ровно так Бертон и поступил, публично поставив точку в многолетних лав-хейт-отношениях с корпорацией, в которой он давным-давно начинал карьеру в должности аниматора. А спустя пару лет занялся «Уэнсдей» (оттуда в фильм «Битлджус Битлджус» вместе с Ортегой переселились шоураннеры Альфред Гоф и Майлз Миллар, написавшие сценарий) — и встретил новую большую любовь в лице Моники Беллуччи.

close Кэтрин О’Хара, Дженна Ортега, Вайнона Райдер и Джастин Теру в кадре из фильма «Битлджус Битлджус» (2024) Warner Bros.

Есть ощущение, что продолжение «Битлджуса» как бы скроено из этих подобранных в разных местах фрагментов счастья. Так что фильм производит впечатление обаятельного монстрика Франкенштейна — откровенно нелепого, но составленного, во-первых, с большим трепетом, а во-вторых, человеком, у которого явно наступила в жизни белая полоса. В свое первое появление на экране героиня Беллуччи (Бертон традиционно не разграничивает профессиональное и романтическое) буквально собирает себя по кускам и склеивает части тела степлером, за чем с особой нежностью следит камера оператора Хариса Замбарлукоса (постоянного коллаборатора Кеннета Браны и большого ценителя голландских углов). Эта сцена в некотором смысле отражает в себе весь остальной фильм, в котором Беллуччи выполняет примерно ту же функцию, что Марго Робби в «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, то есть не несет какой-то большой нагрузки на сюжет (всю связанную с ней линию, кажется, можно изъять — формально без ущерба повествованию), но магическим образом становится одним из эмоциональных центров картины.

Костюмчик Битлджуса, понятно, значительно износился, представляет ценность исключительно как винтажный предмет и требует большого количества заплаток. Что, в свою очередь, превращается в водопад экспозиционных ухищрений. Какие-то из них не лишены элегантности: скажем, в кадре присутствует только нижняя половина Чарльза Дитца, поскольку снимать в этой роли Джеффри Джонса, в начале нулевых осужденного за изготовление детской порнографии, очевидно, идея довольно сомнительная; зато в конечном счете персонаж удостоился, пожалуй, высшей почести в бертоновской макабрической системе координат, умерев примерно той смертью, какую режиссер видел в кошмарах о собственной гибели (как говорил Достоевский, — если верить фильму — «адиос, говнюк»). Другие вещи, напротив, смотрятся халтурно — как, например, объяснение исчезновения Мейтлендов; в отличие от остальных, персонажам Алека Болдуина и Джины Дэвис нельзя было стареть, так что от них понадобилось избавиться (впрочем, лучше не видеть их вовсе, чем наблюдать очередные CGI-непотребства).

К финалу материализовавшийся спустя годы призрак ощутимо подрассыпается, завершается лента достаточно скомкано. Но и бог с ним — честно говоря, в итоге и в третий раз произнести имя «Битлджус» не боязно.

close Уиллем Дефо в кадре из фильма «Битлджус Битлджус» (2024) Warner Bros.

Дата премьеры: 28 августа 2024 года

Дата выхода в России: 14 сентября 2024 года

Продолжительность: 104 минуты

Режиссер: Тим Бертон

В ролях: Вайнона Райдер, Дженна Ортега, Майкл Китон, Кэтрин О'Хара, Джастин Теру, Моника Беллуччи, Артур Конти, Уиллем Дефо, Дэнни Де Вито