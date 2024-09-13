День осеннего равноденствия в 2024 году: научное объяснение, приметы и традиции Какого числа день осеннего равноденствия и как к нему подготовиться: советы эзотерика

День осеннего равноденствия имеет много значений как в научном, так и в культурном контексте. Равноденствие — это момент, когда продолжительность дня и ночи практически равны друг другу. Это явление происходит дважды в году: в марте и в сентябре. Для многих народов и культур осеннее равноденствие символизирует завершение летнего цикла, время сбора урожая и подготовки к зиме. Когда наступает осеннее равноденствие, какие приметы и традиции связаны с этим днем и как подготовиться к этому событию — в материале «Газеты.Ru».

Когда наступит осеннее равноденствие в 2024 году

В 2024 году осеннее равноденствие наступит 22 сентября в 15:43 (по Москве). Это день, когда продолжительность дня и ночи по всему миру практически одинакова, так как солнце пересекает небесный экватор и начинает двигаться в южное полушарие.

После световой день начнет постепенно сокращаться, пока не достигнет своего минимума 21 декабря. И начнется обратный процесс — солнце станет светить все дольше, и в 20-х числах марта все опять уравняется — на этот раз уже в День весеннего равноденствия.

Что такое осеннее равноденствие

С точки зрения науки

С астрономической точки зрения осеннее равноденствие — это момент, когда центр солнца располагается точно над экватором. В этот день светило пересекает небесный экватор, переходя из северного полушария в южное. Это явление объясняется наклоном оси Земли и ее орбитальным движением вокруг Солнца. Наклон оси составляет примерно 23,5 градуса по отношению к плоскости орбиты, и именно этот угол приводит к смене времен года.

В момент равноденствия солнечные лучи падают на Землю под прямым углом, что обеспечивает равное время дня и ночи для большинства регионов планеты. Хотя в некоторых точках земного шара это может ощущаться иначе из-за местных географических условий, именно 22 сентября люди из разных стран наблюдают приблизительно равную продолжительность светлого и темного времени суток.

С точки зрения культурных традиций

В целом осеннее равноденствие символизирует переход от теплого сезона к холодному. В это время природа готовится к зимнему покою: деревья сбрасывают листву, животные начинают запасаться пищей. Для человека этот период традиционно был временем завершения сельскохозяйственных работ и подведения итогов летнего труда.

Хотя это явление в первую очередь связано с природными изменениями, для многих людей осеннее равноденствие — время для переосмысления и подготовки к новым жизненным этапам, повод задуматься о планах на оставшуюся часть года и привести в порядок свои мысли и дела.

Историческое значение дня осеннего равноденствия

День осеннего равноденствия имеет глубокие корни в истории человечества и был отмечен с древних времен. Для аграрных обществ этот период был особенно важен, так как совпадал с завершением сбора урожая и подготовкой к зиме. Разные культуры придавали различные значения этому событию.

За тысячелетия осеннее равноденствие приобрело множество символов. Древние метеорологи и астрономы, наблюдая за этим днем, создавали календари и предсказания, которые помогали им в сельском хозяйстве. Так, в Месопотамии этот день отмечался с особыми ритуалами, связанными с плодородием. Люди верили, что боги приносят изобилие, и проводили праздники в честь урожая.

close Виталий Тимкив/РИА Новости

В Древнем Египте осеннее равноденствие совпадало с началом нового года по солнечному календарю египтян. Это был период, когда прибывали воды Нила, что символизировало новую жизнь и новую надежду. В Китае равноденствие также имеет важное значение и отмечается комплексом обрядов, связанных с уважением к предкам. Народы майя приписывали осеннему равноденствию особую важность, поскольку они связывали явление с ведением сельского хозяйства и отношением к божествам.

Традиции празднования у разных народов мира

Это явление связано не только с научными наблюдениями, но и с богатыми культурными традициями, наполняющими его обрядами и значением. Разные народы мира отмечают День осеннего равноденствия, соблюдая собственные культурные традиции.

Северная Америка (США, Канада, Мексика и другие)

В Северной Америке индейцы проводили специальные церемонии, чтобы поблагодарить духов за урожай и обеспечить благополучие на грядущие зимние месяцы.

Время осеннего равноденствия часто называется праздником полнолуний, или Harvest Moon. На этом празднике коренные народы Северной Америки проводили ритуалы благодарности, совершая жертвоприношения в честь природы и своих предков. Танцы, песни и различные выступления насыщали атмосферу торжества. Сборы плодов и семян также играли ключевую роль, так как они символизировали последующее богатство и изобилие.

Европа

В разных уголках Европы осеннее равноденствие празднуется исходя из местных традиций. Так, в древности кельты собирались на полях, жгли костры и произносили молитвы. Эти обряды, в основном связанные с плодородием, возвращением тепла и жизненной силы, остаются актуальными и в современном обществе.

В нынешнее время в некоторых странах, таких как Германия, люди готовят специальные блюда из собранного урожая, устанавливают символические фигурки и проводят семейные застолья.

Также в Германии день осеннего равноденствия совпадает с началом Октоберфеста, который проходит в Мюнхене. Это своеобразный всплеск осеннего веселья. Люди собираются в традиционных немецких одеждах, наслаждаются вкусной едой и пивом.

Азия

В Китае этот день отмечается как Фестиваль осени или Фестиваль Луны, где основное внимание уделяется семейным сборам и обмену юэбинами (лунными пирожками) как символами единства семьи и изобилия. Во время этого праздника также принято носить головные уборы, украшенные символами луны и природы. Аналогичные праздники проходят и в других странах Азии с различными ритуалами, направленными на благодарение за урожай.

Южная Америка (Бразилия, Аргентина, Перу и другие)

В Южной Америке коренные жители, индейцы кечуа и аймара, отмечают осеннее равноденствие с помощью обрядов, посвященных Пачамаме (Матери-Земле). Это один из самых важных праздников, когда люди собираются для благодарения и просят благословения на будущий сезон. Дети, женщины и мужчины собираются семьями, устанавливают символичные алтари и приносят жертвы в виде различных продуктов (овощи, мясо, молочные продукты), чтобы поблагодарить и задобрить божеств.

Современные кечуа устраивают Инти Райми — фестиваль, посвященный богу солнца. Ритуалы, связанные с солнцем, здесь становятся ключевыми. На этом празднике происходит передача знаний между поколениями, и все участники могут принести свои зерна, чтобы поблагодарить Мать-Землю.

Африка

Ряд племен в Африке отмечают осеннее равноденствие с помощью обрядов, направленных на призыв дождя и плодородия. Это время, когда фермеры собираются со своими соседями, чтобы отпраздновать собранный урожай, и многие из них совершают жертвоприношения (в виде овощного урожая или скота), чтобы обеспечить удачу в следующем сельскохозяйственном сезоне.

Как отмечали день осеннего равноденствия на Руси

На Руси осеннее равноденствие отмечалось как праздник, связанный с окончанием сельскохозяйственного цикла. С приходом осени заканчивался сбор урожая, и люди подводили итоги своей работы. Праздник именовался днем осеннего равноденствия или днем урожая. В разных регионах России были свои названия и обряды, связанные с этим событием, отметил в беседе с «Газетой.Ru» эзотерик Сергей Шмелев.

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«День осеннего равноденствия на Руси встречали по принципу чуть дольше, чуть больше продлить как-либо солнце. Вся смысловая нагрузка данного праздника и события в том, чтобы максимально продлить световой день, сохранить урожай», — рассказал он.

Обряды благодарения

Одна из главных традиций — благодарение за урожай. Люди собирались в кругу семьи, накрывали стол с осенними дарами: пирогами, ягодами, овощами и фруктами. На стол ставили плоды, которые символизировали достаток и изобилие (пироги с начинкой и так далее), а также выделяли специальные блюда, посвященные духам природы.

Жертвоприношения

В некоторых регионах предки практиковали жертвоприношения, чтобы умилостивить духов природы и обеспечить хороший урожай в следующем году. Например, на полях оставляли часть собранного урожая — зерно, плоды или домашнюю еду, чтобы выказать благодарность и заручиться поддержкой земных и небесных сил.

Обряды очищения

В этот день также проводили обряды очищения. Люди начинали новый сезон с очищения тела и души, обратил внимание Шмелев. Например, существовало поверье, что в день равноденствия души предков становятся особенно близкими к живым, и именно поэтому очищение помогало лучше настроиться на связь с ними. Люди могли принимать теплые ванны, окуривать свои дома травами и проводить ритуалы с водой, чтобы очистить пространство.

Ворожба и гадания

Осеннее равноденствие считалось временем, когда граница между мирами становилась особенно тонкой, это было время гаданий на будущее. Молодые незамужние девушки накануне собирались, чтобы гадать на суженого. Как правило, все обряды и ритуалы гадания были связаны с природой, например, гадали около водоемов или на пшеничном поле после сбора урожая.

Как подготовиться ко дню осеннего равноденствия: советы эзотерика

Осеннее равноденствие в эзотерике связано с моментом равновесия, когда светлая и темная стороны приходят в идеальный баланс, отметил собеседник «Газеты.Ru». Это время, когда можно задаться вопросами о своей жизни, целях и мечтах, а также задуматься о том, как достичь гармонии внутри себя.

Ритуалы подготовки

Очищение пространства. За несколько дней до осеннего равноденствия стоит провести уборку в доме. Уберите лишние вещи, создайте пространство для новых идей и энергии. Окуривание домов травами, такими как шалфей или полынь, поможет очистить пространство и настроить его на положительную волну. Также, по словам Шмелева, нужно обратить внимание и на состояние своего автомобиля.

«При условии того, что мы живем в материальном и современном мире, порядок следует также навести в своем личном транспорте, то есть полностью убрать салон, багажник. Транспорт используется достаточно большое количество времени, и все должно быть в порядке», — подчеркнул эзотерик.

Избавление от прошлого. Помимо уборки в доме, следует привести в порядок свои мысли. По словам эзотерика, необходимо отпустить свое прошлое, если оно вас тяготит, поскольку день осеннего равноденствия символизирует переход к чему-то новому.

Нужно избавиться от каких-либо дурных мыслей, от какого-либо груза. Даже если это были неудачные отношения, или люди в паре уже понимают, что вместе быть дальше не могут, то стоит от этого отойти. Вам нужно разрушить болезненное прошлое и войти в новое. По сути, День осеннего равноденствия — это как Новый год, только в планетарном масштабе, по солнечной активности. Сергей Шмелев эзотерик

Чтобы подготовиться ко дню осеннего равноденствия, эзотерик порекомендовал провести специальный ритуал освобождения или отказа от болезненного прошлого.

Напишите на листе бумаги то, что вас беспокоит и тревожит, и от чего вы готовы отказаться. Вы можете написать это в формате письма бывшему возлюбленному, партнеру по бизнесу, другу или любому другому человеку, который не покидает ваши мысли и доставляет дискомфорт. Главное условие, по словам Шмелева — в конце письма напишите, что вы прощаете человека за все то, что он вам сделал. Затем сожгите этот листок, а пепел развейте по ветру.

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«Так как день осеннего равноденствия приурочен к восхвалению культа солнца и природы, по возможности проводите ритуал не в городе. Желательно сделать это где-то ближе к природе. После ритуала лучше ни с кем не разговаривать и ни в коем случае не оглядываться назад. Придите домой, помойте руки, и спокойно начинайте новую жизнь», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

* Создание алтаря. Создание небольшого алтаря с природными материалами (камни, цветы, семена) поможет вам в соединении с энергией природы и осознании ее циклов, как это делали наши предки. Это стало бы символом ваших определенных намерений и заботой о собственном росте.

Медитации и самоанализ. В день осеннего равноденствия рекомендуется проводить медитации для достижения внутреннего мира. Это может быть как спокойная медитация, так и активное дыхание. Определите, что для вас важнее: преодоление старых блоков или построение новых отношений.

«Желательно провести практики накануне осеннего равноденствия. Лучше всего прибегнуть к медитациям. Вы можете пойти в лес, к реке или на поле, чтобы быть в единстве с природой. Ваши мысли должны быть обязательно светлыми, потому что здесь идет смысловая нагрузка в обращении к Солнцу. Так, например, вы можете пойти на поле, разуться, постоять на земле и попросить землю забрать все плохое и негативное», — объяснил Сергей Шмелев.

Что можно, а что нельзя делать в день осеннего равноденствия

Что можно делать в этот день

Напишите записку себе из будущего. Запишите свои мысли и чувства относительно завершения одного цикла и начала нового. Старайтесь как можно точнее описать то, что вы хотите видеть в своем будущем.

Прогуляйтесь на природе. Постарайтесь провести это время на природе. Прогулки по лесу или в парках, сбор природных материалов, таких как листья и семена, помогут вам соединиться с энергией осеннего равноденствия.

close Максим Блинов/РИА «Новости»

Проведите обряд благодарности. Устройте небольшой праздник с семьей или друзьями, где вы посвятите время благодарности за все дары, которые вам дала природа. Такое времяпрепровождение напоминает то, как наши предки встречали День осеннего равноденствия.

Прибегните к гаданиям и ворожбам. Время равноденствия идеально подходит для гаданий, обратил внимание Шмелев. Позвольте себе экспериментировать с различными техниками, делая это в кругу доверенных людей.

«В день осеннего равноденствия можно прибегать к услугам гадания либо самостоятельно гадать через сны. Если человек ложится спать в ночь перед осенним равноденствием, он может попросить высшие силы показать ему определенный сон. Но самое важное понимать, чтобы сон был не надуманной ситуацией, а сильным желанием. Тогда с вероятностью практически 100% можно будет увидеть свое будущее на тот период, который вопрошающий может загадать», — рассказал эзотерик.

Что нельзя делать в день осеннего равноденствия

Негативно мыслить. Избегайте жалоб и плохих мыслей. Осеннее равноденствие — время для позитива, и негативная энергия может навредить вашему внутреннему балансу.

Ссориться с близкими. В этот день старайтесь поддерживать гармонию в отношениях. Воздержитесь от конфликтов и споров, лучше попытайтесь понять мнение другого.

Заниматься физическим трудом. Это не лучшее время для тяжелых физических работ. Пусть этот день станет временем для отдыха и медитации.

Игнорировать свои чувства. Не подавляйте свои эмоции, стремитесь к осознанию и пониманию их. Это время для глубоких размышлений и уединения.

Резко возвращаться к прошлому. По словам Сергея Шмелева, в день осеннего равноденствия нельзя возвращаться к прошлому. Этот день означает как полное физическое, так и мощное энергетическое обновление. Поэтому некий резкий откат назад может принести только негатив в вашу жизнь.

«Категорически в день осеннего равноденствия нельзя возвращаться в прошлое. Если человек хочет помириться со своим мужем, супругой, друзьями, либо вернуться на старую работу, то это лучше отложить на потом», — заключил эзотерик.