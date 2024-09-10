«Раскаиваюсь, позицию поменял»: комика Гаврилова арестовали за «русофобские шутки»

Стендап-комика Диму Гаврилова арестовали на 13 суток за разжигание ненависти. Его задержали в родном Нижнем Новгороде перед концертом, поводом стало видео на YouTube-канале артиста — в нем правоохранители нашли «русофобские шутки». Гаврилов после задержания извинился и заявил, что «поменял позицию». После начала СВО комик переехал в Грузию, но впоследствии вернулся на родину. В пятницу начался его гастрольный тур по России — теперь концерты в семи городах отменены из-за ареста.

В Нижнем Новгороде арестовали на 13 суток стендап-комика Дмитрия Гаврилова. Его признали виновным в возбуждении ненависти (ст. 20.3.1 КоАП РФ), сообщила пресс-служба Нижегородского районного суда.

Причиной стал видеоролик, размещенный Гавриловым на YouTube 20 января 2023 года. В нем сотрудники правоохранительных органов обнаружили «лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, языка, происхождения, принадлежности к социальной группе». При этом признаков «уголовно наказуемого деяния» в видео не нашли.

По данным Telegram-канала Mash, речь идет о видео с выступлений Гаврилова в грузинском Тбилиси и его последнем сольном концерте «Стендапокалипсис» — в них правоохранители нашли «русофобские» шутки». Стендап-комик полностью признал свою вину, суд счел ее доказанной и назначил ему административный арест на 13 суток. Постановление еще не вступило в законную силу.

Telegram-канал «Оперативные сводки» опубликовал видео с извинениями Гаврилова. При этом канал назвал комика «офицером запаса Вооруженных Сил РФ» .

«Я, Гаврилов Дмитрий Валерьевич, в своем стендап-видео позволил себе оскорбительные высказывания, направленные в адрес граждан Российской Федерации или дискредитацию ВС РФ. Я полностью признаю свою ошибку, раскаиваюсь в сказанных словах, позицию свою поменял, надеюсь, никому не причинил вред», — сказал Гаврилов в ролике.

6 сентября Гаврилов начал тур по России, он успел выступить в Казани и Ижевске. 8 сентября комика задержали в Нижнем Новгороде перед его концертом на площадке «DKRT». Предстоящие выступления комика в Самаре, Ульяновске, Саратове, Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили.

«По независящим от нас причинам в указанные даты концерты не состоятся! Сейчас мы подгадываем новые числа и сразу же вас проинформируем!», — сказано на сайте артиста.

Уехал из-за СВО, но вернулся

Дмитрий Гаврилов родился в Нижнем Новгороде, окончил Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, получил математическую специальность. Выступать начал в родном городе, затем участвовал в таких проектах, как «Открытый микрофон», «Прожарка», Stand Up на ТНТ. После начала российской спецоперации на Украине переехал в Грузию, но впоследствии вернулся на родину.

В 2023 году его концерт вызывал недовольство в Ярославле: местный муниципальный депутат Любовь Сурова заявила, что подписчики ее Telegram-канала выразили возмущение выступлением комика, который «с началом СВО сбежал из России, а теперь вернулся, когда кончились деньги, и поехал по стране зарабатывать». Сурова подчеркнула, что выступает «категорически против» концертов людей, которые «не просто струсили, а совершили акт предательства» по отношению к стране, «публично заняли сторону врага». При этом упрекнуть Гаврилова в «предательстве» она не смогла — только в «трусости».

«Но у меня нет никаких оснований бороться с трусами. Более того, судьба их и так уже наказала, наделив столь неприглядным качеством. Спасибо и на том, что оно не привело Гаврилова к предательству своей страны тогда, когда многих из «творческой тусовки» привело», — заявила тогда депутат.

Она добавила, что не будет требовать отмены концерта и «предпринимать какие-то меры» в связи с приездом комика в Ярославль. По ее словам, каждый должен решить сам, «стоит ли идти» на это выступление. «Я бы не пошла, но мне этот жанр, в принципе, не близок», — написала Сурова. Концерт тогда состоялся.