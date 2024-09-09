«Грим занимает часа полтора»: Екатерина Волкова — о продолжении «Ворониных», мистике и диете

Спин-офф «Ворониных» — комедийный сериал «Костя — Вера» — стартует на СТС 9 сентября. По сюжету после ухода главы семейства Николая Петровича (Борис Клюев) Костя (Георгий Дронов) и Вера (Екатерина Волкова) с детьми переезжают в новую квартиру, а Галина Ивановна (Анна Фроловцева) — на дачу. В интервью «Газете.Ru» Волкова рассказала о съемках без Клюева и отношениях с новыми актерами, а также призналась, что звезды «Ворониных» давно стали «семьей», которая общается в общем чате и вместе празднует дни рождения.

— Как вы восприняли идею вернуться к роли Веры? Что помогло вам поверить в проект «Костя — Вера»?

— Надо сказать, что мы не сразу согласились. Идея показалась интересной, но мы долго думали. Когда нам прислали сценарии, мы все обсудили и коллективно приняли решение, что попробуем. Самое важное — нам дали карт-бланш. То есть мы могли добавлять шутки и вносить изменения в текст, все-таки мы лучше знаем своих персонажей. Это поставило финальную точку в наших сомнениях.

— Сравните свои ощущения от съемок в роли Веры 15 лет назад и сейчас. Что изменилось в вас и что — в вашей героине?

— За 15 лет у меня и свой ребенок вырос, Лизе уже тринадцать. Конечно, аудитория стала взрослее, она в принципе меняется. Даже если взять «Папиных дочек», я помню еще тех «Папиных дочек», а Лиза уже смотрит новых. А Вера… Мне кажется, Вера не меняется, как и все наши персонажи. Просто стала чуточку мудрее. Но как была мамой, так и осталась ею и для своих детей, и для мужа — большого ребенка. На что-то она уже закрывает глаза и в целом более философски относится ко многим вещам.

close Кадр из сериала «Костя — Вера» Пресс-служба СТС

— А были ли мысли о том, чтобы оставить идею продолжения сериала без Бориса Клюева?

— Конечно, были. Без Бориса Владимировича возвращаться было рискованно. Мы приезжали к Анне Васильевне (Фроловцевой, исполнительнице роли Галины Ивановны Ворониной), долго обсуждали, правильно ли это все затевать без нашего папы. Честно, было тяжело. Особенно потом на съемках, когда мы уже практически всей семьей собрались, за исключением Бориса Владимировича. Его очень не хватало, не было его искрометных шуток, этих «гвоздей», которые он забивал. Но мне кажется, что в целом любой перезапуск — это всегда риск. Мы лишь надеемся, что оправдаем надежды зрителей, а папе за нас не будет стыдно наверху.

— Долгие годы Георгий Дронов играл вашего экранного мужа. Что чувствуете от этого воссоединения? Становится ли человек, с которым так много работаешь, действительно близким и вне съемочной площадки?

— Он всегда был прекрасным партнером, внимательным, чутким и добрым. Да и все мы давно стали родственниками. Конечно, когда плотно снимаешься, иногда устаешь и можешь сорваться. Знаете, как бывает в семье, когда от усталости злишься на близких. Но мы никогда не обижались друг на друга и все понимали. Во время пятилетнего перерыва мы, кстати, виделись — не так часто, но все же. Всегда созваниваемся, у нас есть и чат «Воронины», а когда у кого-то день рождения, собираемся.

— Известно ли вам, почему Марию Ильюхину решили заменить на другую актрису? Ее действительно звали на пробы?

— На самом деле теперь все строится вокруг Маши и ее парня Сережи. Это Машина история, поэтому и выбирали актрису, которая больше подходит. Я понимаю Машу Ильюхину, которой обидно. Но ее вызывали на пробы и не взяли в новый проект не потому, что она стала мамой, как она писала. Просто характеры разные, иное представление о роли у самих продюсеров проекта — и Карина Орлова, по их мнению, подошла лучше. Мы говорили Карине: «Когда проект выйдет, поверь, будет столько людей, которые будут как обливать грязью, так и хвалить. Ни в коем случае не обращай внимания». Я надеюсь, что ей хватит мудрости достойно пройти это испытание. Конечно, ей очень страшно взять и войти уже в готовый проект, где все помнят Машу Ильюхину. Кажется, что Карина занимает чужое место, но это ее место. Просто зрителям надо переключиться и понять, что Маша изменилась, повзрослела, стала другой.

close Кадр из сериала «Костя — Вера» Пресс-служба СТС

— Легко ли вы нашли общий язык с «новичками»? Как ребята себя преподнесли в первые рабочие дни?

— Ребята прекрасные. Им, правда, в первое время приходилось привыкать к нашему специфическому «воронинскому» юмору. У нас ведь тут шутки-прибаутки такие, что понимают только люди из нашей команды. В общем, порой странное чувство юмора, но, к счастью, пока никто не обиделся. Классно, что здесь этот юмор разделяют все: от осветителей до операторов.

— Сколько времени занимает ваш грим перед съемками и в чем его особенности?

— Во-первых, есть еще и подготовка, я регулярно перед съемками задувалась автозагаром, ведь в проект я вошла после отпуска. А для склейки, к примеру, первой серии, которую мы можем доснимать в середине или даже в конце производства проекта, необходимо всегда быть с одним тоном кожи. Грим занимает часа полтора, и он глобально не отличается от моего ежедневного мейка на мероприятия. Лишь определенный тональный крем, который подходит для кино, подводка стрелочек именно Веры и ее укладка.

— Как вам новая «квартира», в которую переселили героев? Ностальгируете ли по старой?

— Мне нравится! Она в ногу со временем, но остается такой же уютной и светлой. Воронины двигаются вперед, и это здорово. Старая квартира и воспоминания о ней всегда занимают отдельное местечко в моем сердце.

— Нравится ли вам одежда, которую стилисты подбирают Вере? Носили бы такое в жизни?

— Мы вместе с костюмером подбирали образы, так что мне вполне комфортно. Штаны, футболка, рубашка — удобная база. Был у меня вопросик к одному платьицу, но он имел право быть, — это когда мы уехали в санаторий. Лично я такое бы не надела. Но для Веры, мне кажется, нормально.

— Основой сюжета сериала стала история креативного продюсера Сергея Кондрашина — он сам когда-то переехал к супруге и ее родителям в московскую квартиру. Была ли в вашей юности история, которую можно было бы экранизировать?

— Можно экранизировать в принципе всю мою жизнь — начиная с того, как мы жили с супругом в маленькой съемной квартирке в Королеве. Вспоминаю с улыбкой.

— Недавно вышел второй сезон мистической комедии «СуперИвановы», в котором вы и Михаил Полицеймако сыграли главные роли. Неужели тема мистики до сих пор актуальна?

— Знаете, до входа в этот проект, успешно пройдя пробы, у меня была доля сомнения, влезать ли туда. Также оставалось большой загадкой, кто будет смотреть мистику, пик и эра экстрасенсов давно ушла — ох, как я ошибалась ! До сих пор помню, как через пару недель после премьеры сериала в продуктовом ко мне обратилась продавец: «Скажите, а будет продолжение?» Я за столько лет привыкла, что меня ассоциируют только с «Ворониными», и ответила: «Пока неизвестно — к сожалению, «Воронины» на паузе». Представьте мое изумление, когда она улыбнулась мне и сказала: «СуперИвановых очень ждем!» Первый сезон зашел на рейтингах, которых мы даже не ожидали. Поэтому всегда затрудняюсь при вопросе, в чем конкретно успех, и отвечаю так: это магия, в которой сложилось абсолютно все.

— А вы сами верите в мистику? Случались ли в вашей жизни моменты, когда вы действительно задумывались о ее существовании?

— Наверное, как и у каждого человека, в моей жизни были моменты, когда мне казалось, что какие-то сверхъестественные силы мной заинтересовались. Думаю, что тут еще работает сила мысли: если о чем-то постоянно думать, то начинаешь сам это притягивать, везде видишь знаки, все происходящее в голове подстраиваешь под эти обстоятельства. Например, мне как-то гадали на картах Таро, и я поначалу впечатлилась, воодушевилась, мне показалось, что все сказанное прямо в точку и абсолютно про меня! Но в такие моменты стараюсь быстро переключать в голове тумблер, как-то заземляться и не придавать пророчествам большого значения.

— Вместе в Полицеймако вы снимались и в «Ералаше». Можете рассказать про этот опыт?

— Да, с Мишей мы снимались в «Ералаше», там играли опять же мужа и жену. Было легко, весело, задорно! И, кстати, это была наша первая совместная с ним работа и наше первое знакомство в принципе.

close Михаил Полицеймако и Екатерина Волкова Пресс-служба Екатерины Волковой

— У вас есть полная тезка в российском кинематографе. Общаетесь ли вы с ней? Были ли случаи, когда вас путали в списках и телефонных контактах?

— Поначалу — да, часто путали, были холодные звонки журналистов без понимания, кому именно они звонят. Или, общаясь уже в интервью, начинали задавать вопросы про проекты, которые ко мне никакого отношения не имеют. То есть брали информацию из интернета совершенно без разбора. Меня это прям раздражало — не то, что нас путали, а то, почему профессионал своей сферы не подготовлен.

— Думали ли вы когда-то о том, чтобы взять псевдоним?

— Нет, не было необходимости, да и мыслей.

— Как вам удается сохранять прекрасную физическую форму и энергичность?

— Я давно поняла, что для меня самое главное — это питание. Как бы нам этого не хотелось, но его нужно постоянно контролировать и научить себя не наедаться до отвала. Мне комфортно питаться по схеме 16/8, приучила себя к такому графику и стабильно держу вес благодаря этому подходу. Очень стараюсь не есть после 18:00. Получается не всегда, но редкие отклонения от режима проходят без последствий, если в целом придерживаешься намеченного курса.

— На съемках у вас особое питание или вы нормально относитесь к «кинокорму»?

close Кадр из сериала «Костя — Вера» Пресс-служба СТС

— Особого питания нет — ем что и когда хочется. Но опять же, повторюсь, в маленьком количестве, дозировано. К кинокорму отлично отношусь, если он вкусный. Порой с этим возникают проблемы. У нас в принципе можно по пальцам посчитать компании, которые предоставляют действительно качественный продукт.

Прежде чем соблюдать диеты, проконсультируйтесь с врачом — интервальное голодание подходит не всем.