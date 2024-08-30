Кадры из сериалов «Пингвин», «Комбинация», «Король Талсы» и «Это все Агата» (2024)

«Пингвин», «Это все Агата», «Комбинация» и еще 11 сериалов сентября Какие сериалы выходят в сентябре 2024 года

Спин-офф «Бэтмена» Мэтта Ривза про гангстера Пингвина в исполнении Колина Фаррелла, продолжение «Ванды/Вижна» про ведьму Агату в исполнении Кэтрин Хан, музыкальная драма о поп-группе «Комбинация», возвращение «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне и «Медленных лошадей» с Гэри Олдменом, мультсериал Зака Снайдера по мотивам скандинавских мифов и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в сентябре, и рассказывает о самых интересных.

«Любопытная Варвара» — 1 сезон, реж. Юрий Коробейников

Где и когда смотреть: на Wink — с 1 сентября

Детский детектив, смешивающий серию «Черный котенок» и книги Астрид Линдгрен о Калле Блюмквисте (содержательно) с фильмами Уэса Андерсона (визуально). Десятилетняя девочка-вундеркинд Варвара Смородина (Полина Айнутдинова) раскрывает тайны поселка Верховой, куда ее с сестрой сослали к бабушке с дедушкой на лето. Подробнее о сериале «Газета.Ru» писала в материале о лучших шоу фестиваля «Пилот-2024».

«Медленные лошади» (Slow Horses) — 4 сезон, созд. Уилл Смит

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 4 сентября

Очередной выпуск шпионского черно-комедийного триллера с Гэри Олдменом в роли начальника спецслужбистов — «сбитых летчиков». В новом сезоне к актерскому составу присоединился звезда «Матрицы» и «Властелина колец» Хьюго Уивинг.

«Идеальная пара» (The Perfect Couple) — мини-сериал, созд. Дженна Ламия

Где и когда смотреть: на Netflix — с 5 сентября

Детективная драма по роману Элин Хильдебранд о поисках убийцы подружки невесты, чье тело обнаруживают за несколько часов до начала свадебной церемонии на живописном острове в штате Массачусетс. Жениха и невесту сыграли Билли Хоул («МатьОтецСын») и Ив Хьюсон («Заговор сестер Гарви»), также в проекте снялись Николь Кидман, Лив Шрайбер и Дакота Фэннинг. Постановщицей шоу выступила Сюзанна Бир («Месть», «Ночной администратор», «Отыграть назад»).

«Трасса» — 1 сезон, реж. Душан Глигоров

Где и когда смотреть: на Okko — с 5 сентября

Детективный триллер от авторов сериала «Хрустальный». В центре сюжета — поиски исчезнувшей дочери коррумпированной судьи и убийство целой семьи, совершенное 13-летней девочкой. Два этих дела загадочным образом переплетаются в декорациях Минеральных Вод. Главные роли в «Трассе» исполнили Карина Разумовская, Анна Михалкова, Александр Ильин — младший и Елизавета Ищенко. Подробнее о шоу «Газета.Ru» писала в материале о сериалах из программы ММКФ-2024.

«Комбинация» — 1 сезон, реж. Никита Власов

Где и когда смотреть: на Wink — с 6 сентября

Музыкальная драма о коллективе «Комбинация» — первой герл-группе в СССР. Татьяну Иванову, Алену Апину, Ольгу Ахунову и Юлию Козюлькову на экране изобразили Елизавета Базыкина («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Анастасия Уколова («Громкая связь»), Дарья Руденок («257 причин, чтобы жить») и Полина Гухман («Мир! Дружба! Жвачка!»), а роль продюсера «Комбинации» Александра Шишинина досталась Никите Кологривому («Слово пацана. Кровь на асфальте»).

«Эмили в Париже» (Emily in Paris) — 4 сезон (2 часть), созд. Даррен Стар

Где и когда смотреть: на Netflix — с 15 сентября

Новая порция свежих серий драмеди-хита от автора «Секса в большом городе» и «Беверли-Хиллз, 90210» Даррена Стара, в котором Лили Коллинз изображает молодую американскую специалистку по маркетингу, покоряющую столицу Франции. Во второй половине четвертого сезона героиня переживает римские каникулы.

«Король Талсы» (Tulsa King) — 2 сезон, созд. Тейлор Шеридан и Теренс Уинтер

Где и когда смотреть: на Paramount+ — с 15 сентября

Второй выпуск криминальной драмы автора «Йеллоустоуна» Тейлора Шеридана, где Сильвестр Сталлоне изображает капо мафии, который освобождается из тюрьмы и отправляется в Оклахому, чтобы создать преступную организацию.

«Это все Агата» (Agatha All Along) — мини-сериал, созд. Жак Шеффер

Где и когда смотреть: на Disney+ — с 18 сентября

Спин-офф сериала Marvel «Ванда/Вижн» о ведьме Агате Харкнесс в исполнении Кэтрин Хан. По сюжету героиня, лишившаяся магических способностей, сбегает из аномалии Уэствью и основывает собственный ковен.

«Монстры: История братьев Менендес» (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story) — 2 сезон, созд. Райан Мерфи и Иэн Бреннан

Где и когда смотреть: на Netflix — с 19 сентября

Второй сезон антологии Райана Мерфи «Монстр», которая началась с выпуска про маньяка Джеффри Дамера. Основой сюжета новых эпизодов стало дело Лайла и Эрика Менендесов, которые убили собственных родителей ради многомиллионного наследства.

«Сумерки богов» (Twilight of the Gods) — 1 сезон, созд. Зак Снайдер и Джей Олива

Где и когда смотреть: на Netflix — с 19 сентября

Взрослый мультсериал Зака Снайдера по мотивам скандинавской мифологии — о воительнице, которая бросает вызов богам.

«Пингвин» (The Penguin) — мини-сериал, созд. Лорен Лефранк

Где и когда смотреть: на HBO — с 20 сентября

Спин-офф «Бэтмена» Мэтта Ривза о приходе гангстера Оза «Пингвина» Кобблпота к власти в криминальном мире Готэма после смерти мафиози Кармайна Фальконе (действие стартует всего через неделю после событий оригинального фильма). К исполнению роли харизматичного бандита вернулся Колин Фаррелл («Залечь на дно в Брюгге»). «Газета.Ru» включала «Пингвина» в список самых ожидаемых сериалов 2024 года.

close Актер Колин Фаррелл в сериале «Пингвин» (2024) DC Studios

«Извне» (From) — 3 сезон, созд. Джон Гриффин

Где и когда смотреть: на MGM+ — с 22 сентября

Продолжение сай-файного хоррора про город, который становится ловушкой для всех его посетителей.

«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» (The Walking Dead: Daryl Dixon) — 2 сезон: «Книга Кэрол» (Book of Carol»), созд. Анджела Канг и Скотт М. Гимпл

Где и когда смотреть: на AMC — с 29 сентября

Продолжение спин-оффа зомби-хита «Ходячие мертвецы» о персонаже актера Нормана Ридуса, который оказывается во Франции и пытается вернуться на родные американские берега. Изначально сериал должен был называться «Дэрил и Кэрол», однако героиню Мелиссы Макбрайд почти полностью убрали из сценария из-за производственных трудностей. Во втором сезоне создателям удалось вернуться к изначальной концепции.

«Последний богатырь. Наследие» — 1 сезон, реж. Антон Маслов

Где и когда смотреть: на Start — в сентябре

Многосерийное продолжение сказочной кинофраншизы про богатыря Ивана в исполнении Виктора Хориняка. Действие сериала разворачивается спустя 20 лет после событий оригинальной трилогии. По сюжету одна из дочерей героя отправляется в прошлое, чтобы спасти страну Белогорье и своего отца.

Примечание. Даты указаны по московскому времени.