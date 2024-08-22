Топ-25 мультфильмов 2024 года с высоким рейтингом: от «Головоломки 2» до спецвыпуска «Южного парка» Список лучших мультфильмов 2024 года — уже вышедших и ожидаемых

Для любителей анимации 2024 год стал настоящим праздником. На экраны вернулись любимые герои из популярных франшиз — «Головоломка», «Кунг-фу Панда», «Гарфилд», «Гадкий Я», «Властелины вселенной». Но есть и совершенно новые истории, которые также заставят вас смеяться, переживать по мере развития сюжета и наслаждаться качеством анимации. До конца года ожидается еще несколько знаковых премьер, среди них — «Властелин колец: Война рохирримов», «Муфаса: Король лев». «Газета.Ru» представляет подборку лучших мультфильмов 2024 года.

«Головоломка 2»

Дата выхода: 14 июня 2024

Страна: США

Жанр: комедия, фэнтези

Производство: Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios

Рейтинг: IMDb — 7,8, «Кинопоиск» — 8,0

Главной героине Райли исполнилось 13 лет. С момента ее переезда в Сан-Франциско прошло два года. Как и в первом мультфильме, в центре внимания — мир эмоций девочки, которые регулируют ее состояние.

Накануне отъезда в хоккейный лагерь у Райли срабатывает сигнал «Половое созревание». Это приводит к обновлению консоли эмоций. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавляются Тревожность, Зависть, Стыд и Хандра. Новые и старые эмоции сначала конфликтуют друг с другом. Радость считает, что главное — чтобы Райли отлично отдохнула в лагере, тогда как у Тревожности другие цели: сделать так, чтобы Райли попала в школьную команду «Жар-птицы» и завела новых друзей. Но, пережив кризис, вместе они начинают выстраивать новую личность девочки.

Чем интересен мультфильм «Головоломка 2»

Это продолжение мультфильма «Головоломка» (2015), получившего «Оскар» как лучший анимационный фильм.



Во внутреннем мире главной героини появились новые «локации».



Создатели консультировались с профессором психологии Дачером Кельтнером, автором научных работ об эмоциях. В мультфильме представлены последние данные о психической жизни подростка. Мы видим точное образное воплощение разных эмоциональных состояний человека.

«Гадкий я 4»

Дата выхода: 3 июля 2024

Страна: США

Жанр: комедия

Производство: Illumination

Рейтинг: IMDb — 6,2, «Кинопоиск» — 6,5

Шестая картина франшизы «Гадкий я». Агент Антизлодейской лиги (АЗЛ) Грю на встрече выпускников лицея Па Бон встречает своего давнего школьного врага Максима Ле Маля, человека-таракана. Этот злодей способен превращать людей в гибридов насекомых.

На презентации суперкостюма, придающего человеку скорость и живучесть таракана, Максима арестовывают агенты АЗЛ — разумеется, не без участия Грю. Но Ле Маль с помощью своей подруги Валентины бежит из тюрьмы и жаждет мести. Он хочет использовать «тараканное ноу-хау» против маленького сына Грю и Люси. Верные миньоны помогают Грю бороться с Максимом.

Чем интересен мультфильм «Гадкий я 4»

Действие развивается по стандартному сценарию: встреча со злодеем — борьба — победа. Но это не лишает мультфильм обаяния, юмора и прочих моментов, за которые его любят зрители.



Миньоны — герои многочисленных мемов. Сиквел даст новый импульс «народному творчеству».



Это самый дорогой мультфильм франшизы, бюджет составил $100 млн. Так что вы вправе ожидать как минимум качественного визуала.

«Кунг-фу Панда 4»

Дата выхода: 8 марта 2024

Страна: США

Жанр: комедия, боевик, фэнтези, приключения

Производство: DreamWorks Animation

Рейтинг: IMDb — 6,3, «Кинопоиск» — 6,7

Продолжение истории про панду По, защитника Долины Мира. Учитель Шифу убеждает По стать духовным лидером Долины, каким был мастер Угвей. Но при этом По должен распрощаться со званием Воина Дракона. А значит, нужно выбрать ученика и преемника. К радости По, дело затягивается, поскольку Долине Мира снова угрожает злая колдунья Хамелеонша. По объединяется с бывшей воровкой лисой Чжэнь, чтобы противостоять агрессорше.

Чем интересен мультфильм «Кунг-фу Панда 4»

Это четвертый полнометражный анимационный фильм франшизы «Кунг-фу Панда», в котором режиссерами выступили Майк Митчелл и Стефани Ма Стайн. В нем показана смена поколения героев и появление преемника. При этом изначально создатели мультфильма видели историю панды По как трилогию.



В мультфильме по-прежнему много экшена и смешных моментов. Особенно удался образ главной злодейки — Хамелеонши, которая принимает любое обличье.

«Три богатыря. Ни дня без подвига»

Дата выхода: 20 июня 2024

Страна: Россия

Жанр: приключения, комедия, фэнтези

Производство: Студия «Мельница», кинокомпания CTB

Рейтинг: IMDb — 5,7, «Кинопоиск» — 5,5

Новые приключения друзей-богатырей. Мультфильм состоит из трех эпизодов, описывающих очередные подвиги героев. Только сражаться им предстоит не со злыми силами, а со своими проблемами. Внезапно ставший ученым Алеша пугает своих товарищей тягой к книгам, и они любыми средствами хотят вернуть друга в прежнее состояние. Во второй части тому же Алеше предстоит отыскать похищенную княжескую корону. В третьей — Илья Муромец впадает в апатию и перестает слезать с печи. Конь Юлий проникает в его сон: оказывается Илья спит и видит себя простым пасечником. Богатырям нужно срочно вытащить товарища из забытья.

Чем интересен мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига»

Полнометражный анимационный фильм приурочен к 20-летию франшизы «Три богатыря» и 25-летию студии «Мельница», которые отмечаются в 2024 году.



В мультфильме по-прежнему много юмора и яркая анимация. Эпизоды не равноценны по содержанию – что-то более интересно, что-то менее, но это не становится проблемой благодаря краткости историй.

«Гиганты Ла-Манша»

Дата выхода: 22 марта 2024

Страна: Аргентина, Германия

Жанр: приключения

Рейтинг: IMDb — 7,0

Одиннадцатилетний Альфонсо, наследник Дон Кихота, и его друзья Виктория и Пансо спасают родной город от штормового монстра. Чудовище создал в лаборатории злобный Дон Карраско. Его цель — разрушить город и построить на его месте парк аттракционов. Но жители не собираются сдаваться. Для защиты города нужно разбудить Гигантов.

Чем интересен мультфильм «Гиганты Ла-Манша»

Создатели мультфильма вдохновлялись легендарным романом Сервантеса «Дон Кихот». Сохраняя суть сюжета, они попытались придать ему новый молодежный тон.

«Властелины вселенной: Революция»

Дата выхода: 25 января 2024

Страна: США

Жанр: фэнтези, боевик, приключения

Производство: Powerhouse Animation

Рейтинг: IMDb — 7,5, «Кинопоиск» — 6,7

Мультсериал, состоящий из пяти эпизодов, продолжение первого сезона «Властелины вселенной: Откровение» (2021).

Планета Этерния вновь в опасности. Ей грозят темные силы в лице злодея Скелетора. В борьбу со злом вступает принц Адам, он же Хи-Мэн — супергерой, обладающий невероятной силой. Союзник Хи-Мэна — колдунья и воительница Тила. Но их враги очень могущественны, ведь в этот раз к Скелетору примкнул деспот Хордак, лидер Ордынской империи.

Чем интересен мультфильм «Властелины вселенной: Революция»

«Властелины вселенной» 2020-х годов — переосмысление оригинального сериала «Хи-Мэн и Властелины вселенной», который выходил с 1983 по 1985 год. Новый проект по задумке его создателей должен раскрыть незавершенные сюжетные линии.



Яркая, зрелищная анимация.



Первый сезон разочаровал фанатов анимационного шоу почти полным отсутствием главного героя Хи-Мэна и заменой его на Тилу. Создатели сиквела учли эту ошибку и во втором сезоне Хи-Мэн снова в центре событий.

«Пушистый вояж»

Дата выхода: 23 мая 2024

Страна: Канада, ЮАР, США

Жанр: комедия

Производство: GTE Productions, Second Chance Productions

Рейтинг: IMDb — 6,8, «Кинопоиск» — 7,5

Собачка Грейси и кот Педро — домашние любимцы большой семьи. Между собой они не очень ладят, зато хозяева в них души не чают. Но во время переезда в другой город Грейси и Педро теряются. Они поссорились и не попали на борт самолета. Теперь им предстоит проделать долгий путь, чтобы найти свою семью, а по дороге противостоять разным опасностям, справляться с трудностями и разногласиями.

Чем интересен мультфильм «Пушистый вояж»

Разные по характеру, но обаятельные и милые главные герои, поучительная главная мысль из серии «Ребята, давайте жить дружно», трогающая за живое история потери домашних любимцев и обязательный в таких случаях хэппи-энд делают этот мультфильм идеальным для семейного просмотра с детьми.

«10 жизней»

Дата выхода: 20 января 2024

Страна: Великобритания, Канада, Франция, Китай, США

Жанр: комедия, фэнтези

Производство: GTE Productions, Second Chance Productions

Рейтинг: IMDb — 6,8, «Кинопоиск» — 6,7

Главный герой мультфильма — наглый, заносчивый и избалованный кот Беккет. Когда он был котенком, его спасла из-под колес автомобиля молодая ученая по имени Роуз, которая занимается спасением популяции пчел. Беккету очень не нравится Ларри, парень Роуз — ведь он угроза его спокойной и счастливой жизни вдвоем с хозяйкой. Строя козни Ларри, Беккет попадает под колеса его машины и погибает.

Кот попадает в отдел перерождений для животных. Беккету дают еще девять жизней. Но выясняется, что перерождаться он будет в облике разных животных: крысы, таракана, попугая, рыбы, собаки… Его новые жизни коротки, так как Беккет все время сталкивается с опасностями. Он пытается привлечь внимание Роуз, но она не узнает своего питомца в новом обличье. Зато Беккет начинает совсем по-другому смотреть на Роуз и свое место в ее жизни.

Чем интересен мультфильм «10 жизней»

В картине присутствует важный посыл о ценности жизни и необходимости прожить ее с любовью и добрым отношением к окружающим. Но критики особо отмечают экологический месседж: в мире сокращается популяция пчел, поэтому важно заниматься ее сохранением.

«Ливень»

Дата выхода: 12 января 2024

Страна: Китай

Жанр: приключения, фэнтези

Рейтинг: IMDb — 6,1

Бедняк по имени Дагузи встречает на берегу реки беспризорного мальчика Мантоу. Проникнувшись состраданием, он берет ребенка к себе и воспитывает его как сына. Чтобы хоть как-то обеспечить их жизнь, Дагузи ввязывается в авантюры, но все его планы терпят неудачу, а сам он становится разыскиваемым преступником. Одна надежда — на обнаруженный в бухте Великого Дракона затонувший корабль с сокровищами. Но добыть богатства с таинственного судна не так-то просто.

Чем интересен мультфильм «Ливень»

Несмотря на приключенческую фабулу, мультфильм поднимает важные социальные проблемы — бедности, выживания, справедливости.



Лента номинирована на премию Crystal Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси.

«Гарфилд»

Дата выхода: 29 апреля 2024

Страна: США, Великобритания, Гонконг

Жанр: комедия, фэнтези, приключения

Производство: Alcon Entertainment, Columbia Pictures, Double Negative, Paws, Prime Focus, Sony Pictures Animation, Sony Pictures Entertainment

Рейтинг: IMDb — 5,7, «Кинопоиск» — 6,3

Это шестой полнометражный фильм про избалованного рыжего кота Гарфилда, привыкшего к домашнему комфорту и уюту. Он живет со своим другом биглем Оди и хозяином Джоном Арбаклом. Однажды Гарфилда и Оди похищают два пса. Друзей держат как пленников в заброшенном торговом центре. Заложников спасает кот Вик — отец Гарфилда. Гарфилд считает, что Вик бросил его маленьким котенком, а потому ненавидит своего папашу. А у Вика, кроме конфликта с сыном, проблема с давней знакомой — кошкой Джинкс. Чтобы выпутаться из этой передряги, изнеженным приятелям Гарфилду и Оди предстоит вместе с Виком ограбить молочную ферму.

Чем интересен мультфильм «Гарфилд»

Гарфилд — популярный персонаж, известный по комиксам, коротким и полнометражным мультфильмам.



Новый сюжет про вальяжного кота удивляет разнообразием экшена, несколькими сюжетными линиями. Сюжет и финал предсказуемы, но все равно заставят вас попереживать за главных героев.



Мультфильм создавала замечательная команда. Режиссер Марк Диндал известен такими работами, как «Коты не танцуют», «Похождения императора» и «Цыпленок Цыпа». В оригинальной версии Гарфилд говорит голосом актера Криса Пратта, а его отца Вика озвучил Сэмюэл Л. Джексон.

«Орион и Тьма»

Дата выхода: 2 февраля 2024

Страна: Франция, США

Жанр: комедия, фэнтези, приключения, детектив

Производство: DreamWorks Animation

Рейтинг: IMDb — 6,3, «Кинопоиск» — 6,5

Орион, на первый взгляд, обычный ученик начальной школы. Но он боится всего на свете — пчел, собак, больших волн, мобильных телефонов, забвения и клоунов-убийц. Главный страх Ориона — темнота. Он даже спит с включенной лампой. Но однажды сама Тьма является к мальчику, чтобы показать ему, что ночью нечего бояться. Вместе они отправляются в ночное путешествие.

Чем интересен мультфильм «Орион и Тьма»

Сценарий мультфильма написал Чарли Кауфман — один из самых оригинальных сценаристов конца ХХ — начала ХХI века, обладатель премии «Оскар» за сценарий фильма «Вечное сияние чистого разума». На счету Кауфмана уже есть кукольный мультфильм «Анимализа» (2015), высоко оцененный критиками. Поэтому в мультфильме будут неожиданные повороты, а сюжет покажется сочиняемой на ходу сказкой.

«Звериный рейс»

Дата выхода: 5 января 2024

Страна: Бразилия, Индия, США

Жанр: комедия, мюзикл, приключения

Рейтинг: IMDb — 4,3, «Кинопоиск» — 6,2

Мультфильм сделан по мотивам библейской легенды про Ноев ковчег. Два брата-мышонка Вини и Тито — бродячие музыканты. Однажды они попали в дом к старику Ною и там случайно узнали, что скоро начнется всемирный потоп. Уцелеют только те, кто окажется на ковчеге Ноя. Вини и Тито надо во что бы то ни стало туда проникнуть. А когда эта задача решена, выясняется, что в звериный рейс отправилось много диких зверей, а провизии явно не хватает. Поэтому хищники недобро поглядывают в сторону мышей. Находчивым мышам приходит в голову мысль объявить песенный конкурс, по условиям которого никто никого не ест до подведения итогов.

Чем интересен мультфильм «Звериный рейс»

В оригинале мультфильм называется «Ноев ковчег». Помимо ветхозаветной истории, создатели вдохновлялись стихами популярного бразильского поэта, автора-песенника Винисиуса ди Морайса. Он один из авторов знаменитой композиции в жанре босса-новы «Девушка из Ипанемы». Многие песни, которые исполняют участники «звериного рейса», написаны на его стихи.



В русскоязычной версии мультфильма Ной говорит голосом Леонида Якубовича.



У мультфильма динамичный сюжет, в нем много юмора и шуток на современные темы.

«Последний дракон»

Дата выхода: 1 марта 2024

Страна: Испания, Китай

Жанр: фэнтези, приключения

Рейтинг: IMDb — 5,6, «Кинопоиск» — 6,1

Когда-то люди и драконы вместе сражались с темными силами, но император Древнего Китая разрушил их союз и заточил драконов в темницу. Спасти этих удивительных существ суждено простой девочке-служанке по имени Пинь. Увидев драконов, она обнаруживает в себе удивительную энергию. Пинь помогает Данзи, одному из последних представителей драконьего семейства, сбежать из тюрьмы. Вместе они отправляются в опасное путешествие: нужно отыскать единственное оставшееся драконье яйцо и спасти драконий род.

Чем интересен мультфильм «Последний дракон»

Сценарий написан по книге австралийской детской писательницы Кэрол Уилкинсон «Хранитель дракона».



В сюжете переплетены приключения и магия, много китайского колорита — начиная от музыкального оформления и заканчивая традиционными персонажами китайской мифологии — драконами.

«Невский»

Дата выхода: 25 февраля 2024

Страна: Россия

Жанр: фэнтези, приключения

Производство: Агентство Global Influencers при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») с участием аниматоров студии Morevna Project

Рейтинг: IMDb — 5,7, «Кинопоиск» — 6,3

Супергеройский мультсериал, в котором богатыри противостоят темным силам. Главный герой Невский живет в Санкт-Петербурге. Давным-давно он вместе с другими богатырями сумел дать отпор злодею Мору, решившему захватить Землю. Но мир снова в опасности. Отряд под командованием Невского, состоящий из очень разных персонажей — Лешки, Ильи, Василисы и Кота Ученого, готов отразить новое вторжение злых сил.

Чем интересен мультфильм «Невский»

Мультсериал, состоящий из шести эпизодов, выпущен по мотивам комикса издательства «Три девять».



Попытка переложить супергеройский сюжет на русскую фольклорную основу — былины, сказки, сказания.

«Ультрамен: Путь к вершине»

Дата выхода: 14 июня 2024

Страна: Япония, США

Жанр: фэнтези, боевик, комедия, приключения

Производство: Netflix Animation, Tsuburaya Productions, Industrial Light & Magic

Рейтинг: IMDb — 6,9, «Кинопоиск» — 7,1

Звезда бейсбола Кен Сато возвращается из Америки в Японию, чтобы сражаться с гигантскими монстрами кайдзю в качестве супергероя Ультрамена. Он продолжатель дела своего отца профессора Сато, который передал ему мантию супергероя. Но Кену совсем не хочется выполнять супергеройские обязанности, ему больше по душе бейсбол.

Все осложняется тем, что новый Ультрамен встречает новорожденную кайдзю Эми, и малышка начинает считать Кена своим родителем. Сато полюбил Эми и научился справляться с отцовскими обязанностями. Но ей грозит опасность — Доктор Онда, главный офицер сил обороны от кайдзю, хочет использовать Эми, чтобы отыскать остров монстров и уничтожить его.

Чем интересен мультфильм «Ультрамен: Путь к вершине»

Борьба с монстрами, хоть и занимает значительную часть экранного времени, не главный двигатель сюжета. В центре внимания — личностное развитие главного героя, который из эгоистичной звезды спорта превращается в трепетного родителя. Интересно наблюдать, как меняется мировоззрение Ультрамена, как в нем проявляются ответственность, любовь и забота. Авторы мультфильма хотят показать, что быть отцом не менее значимо, чем быть супергероем.

«Суперпташки. Улетная миссия»

Дата выхода: 28 марта 2024

Страна: Италия, Испания

Жанр: комедия, приключения

Производство: Méliès Producciones

Рейтинг: IMDb — 5,9

Птичка-тупик Джонни Пафф и его пернатые друзья Тик, Так, Диди и Пит обладают сверхспособностями. Они выполняют секретную миссию по спасению своей родной деревни Тайгасвилль от коварных планов изобретателя Отто фон Моржа, который хочет подчинить своей воле местных жителей. У него десяток идей, как это сделать. Остановить злодея могут только Джонни и его команда.

Чем интересен мультфильм «Суперпташки. Улетная миссия»

Главного героя мультфильма не зря зовут Джонни. В оригинальной версии Паффа озвучивает Джонни Депп.



Персонажи взяты из мультсериала «Тупики», который в свою очередь был сделан на основе франшизы «Стражи Арктики».



В мультфильме поднимаются проблемы переработки отходов и защиты окружающей среды.

«Приключения панды»

Дата выхода: 25 июля 2024

Страна: Дания, Нидерланды, Франция, Германия, Эстония

Жанр: комедия, приключения

Производство: A. Film Estonia, Comet Film Produktion GmbH, Cool Beans и Le Pacte

Рейтинг: IMDb — 6,0, «Кинопоиск» — 5,7

Панда по имени Пан отправляется из Китая в Африку на спасение своей подруги — драконихи Цзелун, которую похитили злодеи. Путь неблизкий, Пан преодолевает горы, пустыни, джунгли. В дороге он встречает много необычных зверей, с которыми нужно найти общий язык. Благодаря своей открытости, храбрости и дружелюбию медвежонок обретает много новых друзей и справляется со всеми трудностями.

Чем интересен мультфильм «Приключения панды»

Это история о дружбе и о том, как разнообразны окружающие нас существа и насколько важно научиться принимать и уважать друг друга.

«Сказочный патруль. Шоу продолжается»

Дата выхода: 6 июня 2024

Страна: Россия

Жанр: приключения, фэнтези

Производство: Студия «Паровоз»

Рейтинг: IMDb — 7,6

Герои Сказочного патруля уже известны зрителям по одноименному мультсериалу про девочек-волшебниц. В полнометражном анимационном фильме команду ждут новые приключения. У гномов-рокеров похищен артефакт — электрогитара. За расследование дела берутся Варя, Снежка, Аленка и Маша. Гномы подозревают в краже магического предмета своих давних недругов — лесных эльфов. Но все становится запутаннее после появления третьей могущественной силы, которая несет угрозу всему волшебному миру.

Чем интересен мультфильм «Сказочный патруль. Шоу продолжается»

Наряду с хорошо знакомыми героями появляются новые занятные персонажи — гном-байкер Ивар, эльфийка Лагуна.



Мультфильм понравится поклонникам вселенной сказочного патруля. Но и тем, кто с ней не знаком, не составит труда разобраться в героях и их взаимоотношениях.

«Лига справедливости: Кризис на бесконечных землях»

Даты выхода: 9 января 2024 — 1 часть, 23 апреля 2024 — 2 часть, 16 июля 2024 — 3 часть

Страна: США

Жанр: боевик, фантастика

Производство: DC Studios

Рейтинг: IMDb — 6,0, «Кинопоиск» — 6,1

Трилогия с участием супергероев Лиги справедливости рассказывает о происхождении «Лиги» и защитников вселенной, обладающих уникальными сверхспособностями. Воплощение космического зла Анти-Монитор начал разрушительное наступление на миры мультивселенной. Оставшиеся в живых герои попадают в параллельные миры и объединяются с Лигой справедливости. Чтобы спасти вселенную от уничтожения, каждый супергерой должен отыскать своего двойника и объединиться с ним.

Чем интересен мультфильм «Лига справедливости: Кризис на бесконечных землях»

Трилогия основана на комиксах DC «Кризис на бесконечных землях (1985 — 1986).



Большое количество персонажей и нелинейное повествование изрядно запутывает сюжет, но ближе к финалу все встает на свои места.

«Ученик тигра»

Дата выхода: 2 февраля 2024 года

Страна: США

Жанр: фэнтези, боевик, комедия, приключения

Производство: Paramount Pictures, Paramount Animation, New Republic Pictures, Jane Startz Productions

Рейтинг: IMDb — 5,7, «Кинопоиск» — 6,4

Обычный мальчишка Том Ли живет в китайском квартале Сан-Франциско в доме своей бабушки. После ее смерти мальчик становится хранителем магического яйца феникса и вынужден пойти в ученики к тигру мистеру Ху, чтобы овладеть секретами древней магии. В мальчике пробуждаются сверхспособности. Оказывается, Том Ли — потомок старинного рода, а его бабушка охраняла миропорядок. Теперь Том, ее наследник, стал главным защитником мира от злых сил. Помогать ему будут волшебные существа, представляющие 12 знаков зодиака. Они умеют превращаться в людей.

Чем интересен мультфильм «Ученик тигра»

Мультфильм сделан по мотивам одноименного романа Лоуренса Йепа. Интересно, что изначально студия планировала снять по книге полнометражный фильм, но в итоге выбор пал на анимацию.



Создатели мультфильма предприняли попытку перенести китайскую мифологию в современный контекст.



В озвучке оригинальной версии приняли участие звезды кино — Мишель Йео, Люси Лью, Сандра О, Брэндон Су Ху, Генри Голдинг и другие.

«Большое путешествие. Вокруг света»

Дата выхода: 11 июля 2024 года

Страна: Россия

Жанр: приключения, комедия

Производство: Студия «Лицензионные бренды»

Рейтинг: IMDb — 8,8

Продолжение приключений медведя Мик-Мика, зайца Оскара, волка Януса и их друзей. Мик-Мик мечтает о спокойной размеренной жизни в кругу семьи и своих пчел. Но аист подкидывает проблемы, путая новорожденных и принося их не тем родителям. Так, «птица счастья» доставила в медвежью семью младенца-барашка. С командой верных друзей Мик-Мик отправляется в долгое и опасное путешествие, чтобы разыскать родителей малыша.

Чем интересен мультфильм «Большое путешествие. Вокруг света»

Проект «Большое путешествие» стартовал в 2019 году. Спустя три года вышел еще один анимационный фильм «Большое путешествие. Специальная доставка». Персонажи мультфильма уже полюбились зрителям. А в новой части — еще больше приключений, ведь компания главных героев побывает в разных частях света.

«Мир в моей голове»

Дата выхода: 3 апреля 2024 года

Страна: Южная Корея

Жанр: комедия, мелодрама, фантастика

Рейтинг: IMDb — 5,3, «Кинопоиск» — 6,9

Главная героиня — офисная сотрудница Ю-ми. У нее есть работа, любимый человек и хобби — Ю-ми готовится к писательскому конкурсу. Но за видимым спокойствием героини скрывается внутренний мир, которым управляют клетки-человечки. Они контролируют эмоции, мысли, действия и чувства, все время взаимодействуют между собой и часто вступают в противоречия. Скряга отвечает за банковский счет, Тревожность — за результат, Рацио уравновешивает Эмоцио и пытается повлиять на Писателя. Во всех сложных случаях исправить ситуацию помогает Любовь. Героиня, у которой в жизни, казалось бы, все хорошо, испытывает дискомфорт из-за того, что занимается нелюбимым делом.

Чем интересен мультфильм «Мир в моей голове»

Сюжет чем-то напоминает анимационный фильм «Головоломка», но в корейской ленте мир «клеток», отвечающих за чувства, эмоции и поступки, намного больше и сложнее. Вебтун (южнокорейский цифровой комикс, обычно предназначенный для чтения на смартфонах) , на котором основан сюжет мультфильма, полюбился аудитории именно за психологическую точность в описании разных состояний человека. Кстати, вебтун стартовал в апреле 2015 года — до выхода мультфильма «Головоломка».

«Единорог Тельма»

Дата выхода: 17 мая 2024 года

Страна: Канада, США

Жанр: мюзикл, фэнтези, комедия, приключения

Производство: Netflix Animation

Рейтинг: IMDb — 5,8, «Кинопоиск» — 6,3

Тельма, обычная фермерская пони, мечтает о славе певицы. Вместе с друзьями она создала свою группу. Но дела идут неважно. После унижения на прослушивании Тельму с морковкой на лбу случайно окатил блестящей краской проезжавший мимо грузовик. И она стала похожа не единорога. Это привлекает на ферму толпы людей, перед которыми Тельма решает спеть. В новом ярком образе ее наконец замечает продюсер, он дает Тельме возможность выступить на разогреве у известной певицы. С этого момента пони-единорог становится звездой. Но изнанка славы — притворство, неадекватные поступки, интриги, разоблачения, ссора с друзьями. Тельма решает все исправить.

Чем интересен мультфильм «Единорог Тельма»

В мультфильме есть интересные треки, яркая анимация и много юмора. Но некоторые моменты кажутся странными и спорными. Например, когда Тельма усыновляет взрослого усатого фаната, даже не вчитываясь в документы, или когда на сцену выносят урну с прахом, а конь-музыкант разбивает ее копытом.

«Фея и белый кит»

Дата выхода: 11 апреля 2024

Страна: Китай

Жанр: фэнтези

Рейтинг: IMDb — 5,9

Юной фее Лин нужно спасти последнего из волшебных китов. Когда-то эти уникальные существа находились под защитой магического Танца ветра, который отпугивал врагов. Но со временем энергия заклинания ослабла. Лин нужно спрятать белого кита от браконьеров, а для этого найти напарника, с кем можно отправиться в опасное приключение и разделить Танец ветра.

Чем интересен мультфильм «Фея и белый кит»

Красивая фантастическая история, которая поднимает много важных проблем, в том числе и тему экологии.



Премьера мультфильма в Китае вызвала большой резонанс.

«Южный парк: Конец ожирения»

Дата выхода: 24 мая 2024

Страна: США, Канада

Жанр: ситком, черный юмор, сатира

Студии: South Park Studios, MTV Entertainment Studios, Comedy Partners

Рейтинг: IMDb — 7,1, «Кинопоиск» — 6,9

Специальный выпуск комедийного анимационного сериала для взрослых. Главному герою четверокласснику Эрику Картману, страдающему от избыточного веса, врач назначает дорогой суперсовременный препарат от ожирения. Но у родителей Эрика нет денег, чтобы его купить, а страховка покрывает только лекарства от диабета. Эрик Картман и его друзья идут в офис страховой компании, чтобы подать жалобу, но тут выясняется, насколько сложна и запутанна американская система здравоохранения. Тогда они решают приготовить препарат самостоятельно.

Чем интересен мультфильм «Южный парк: Конец ожирения»

В новом выпуске сериала высмеивается приверженность современных людей препаратам для похудения. Еще один объект сатиры — американская система здравоохранения, непрозрачная, с множеством бюрократических процедур, чем пользуются ушлые фармкомпании, которые подсаживают людей на свою продукцию. Этот выпуск «Южного парка» вызвал в интернете большой резонанс.

Какие еще анимационные фильмы выйдут в 2024 году

«Эмма в мире лам» — приключенческая история о девочке, воспитанной семьей животных. Дата выхода: 6 сентября 2024 года.

«Моана 2» — сиквел мультфильма «Моана» (2016), фэнтези от режиссера Дэйва Деррика-младшего. Дата выхода: 27 ноября 2024 года.

«Муфаса: Король лев» — приквел и продолжение ремейка мультфильма «Король Лев». Дата выхода: 20 декабря 2024 года.

«Властелин колец: Война рохирримов» режиссера Кэндзи Камиямы. Это полнометражный фэнтези-фильм, основанный на произведениях Дж. Р. Р. Толкина. Дата выхода: 13 декабря 2024 года.

«Трансформеры один» — приквел истории о трансформерах. Дата выхода: 13 сентября 2024 года.

«Ходжа Насреддин» от режиссера Тимура Бекмамбетова — приключения веселого восточного мудреца. Дата выхода: 14 ноября 2024 года.