«Тело — мой инструмент». Ангелина Загребина — о сериале «Пока не родила» и эротических сценах Актриса Загребина заявила, что готова к экспериментам с внешностью ради роли

Премьера сериала «Пока не родила» состоится 19 августа на ТНТ. Это история о двух семьях из разных социальных слоев, чьи миры странным образом пересекаются из-за авантюры молодой девушки Киры, которая неожиданно для себя может стать суррогатной матерью. Главную роль в сериале сыграла актриса Ангелина Загребина («Последний аксель», «Почему ты?»). В интервью «Газете.Ru» она рассказала о своей героине, опыте откровенных съемок с Даниилом Воробьевым и тренировкам по фигурному катанию для «Последнего акселя», а также заявила, что ради хорошей роли готова к экспериментам с внешностью.

— Ваша героиня Кира — молодая девчонка, которая сталкивается с большим испытанием, при этом сериал преподносится как комедия. Что вас привлекло в сценарии — и почему вам стало интересно сыграть эту роль?

— Все мои девчонки — мыслящие героини. Кирка — сначала делает, потом думает. Вот этот азарт и беззаботность меня привлекли. А еще — семья. Какие потрясающие герои, образы были созданы нашими сценаристами!

— Как вы готовились к роли? Смотрели ли проекты на тему суррогатного материнства — например, сериал «Контейнер»? Что удалось оттуда почерпнуть?

— Да, но не художественные, а документальные картины. Не знаю, насколько это мне помогло или помешало, но глобально тема стала для меня раскрываться через пару месяцев после окончания съемок.

close 100% Кадр из сериала «Пока не родила» (2024) Пресс-служба ТНТ

— Для режиссера Никиты Андриенко это первый многосерийный проект. Какие у вас остались впечатления от работы с ним?

— Никита — замечательный режиссер. Мне близок его подход к работе. Он знает, что хочет. Трепетно относится не только к общей атмосфере на площадке, но и к каждому артисту.

— Как вы абстрагируетесь от психологически сложных ролей и возвращаетесь в свою жизнь? Или роль не отпускает все время, пока вы над ней работаете?

— Этот вопрос нужно задать моим близким (улыбается). А вообще, иногда бывают логические расхождения в моей жизни после окончания съемочного процесса. Но, опять же, у меня очень большая семья, и сложно отлететь головой совсем далеко.

— В эротической драме «Почему ты?» вы играли любовь с Даниилом Воробьевым. Как найти тонкую грань, чтобы не влюбиться по-настоящему?

— Вся моя профессия похожа на ребячество. «А давай подурачимся понарошку?», «А представь…». Когда мы были детьми, любили строить такие воздушные замки и с головой погружались в придуманный мир, а заходя домой, забывали про оставленную ветку у подъезда. Мы легко находили — и легко расставались. Этот ключик я использую (улыбается).

— Какие чувства вы испытываете к Даниилу как к человеку и профессионалу после этого опыта?

— К Дане я прикипела всем сердцем, он четкий партнер, с ним непринужденно работается. И человек он тоже четкий!

— Если проанализировать спустя время, как вы оцениваете опыт съемок в эротических сценах фильма «Почему ты?»? Сформировалось ли у вас свое видение таких сцен и понимание, на что вы точно не согласитесь?

— Понимаю, что для огромной аудитории это не просто неприемлемо, а невообразимо. И это абсолютно нормально, мы все разные. В сценарии «Почему ты?» откровенные сцены существовали безапелляционно. И в процессе подготовки, и во время съемок я ясно понимала, к какому результату мы стремимся.

— Вы из тех артистов, кто прибегает к дублерам только в крайних случаях? Что из особо сложного или нового вы делали в кадре сами?

— Мне бы так хотелось, чтобы в нашем кинематографе было как можно больше трюковых экшн-сцен. Это такое волшебство и мощь — смотреть, как наши отважные каскадеры творят искусство. Браво! Пока что мои героини ходят на ногах — и руки уверенно держат в карманах, не летают и не прыгают.

— Одной из ваших первых главных ролей стала фигуристка Катя в сериале «Последний аксель». Интересовались ли вы фигурным катанием до этого? Что стало для вас открытием во время подготовки к роли? Какие навыки вы обрели благодаря этой работе?

— Совершенно не интересовалась этим видом спорта. Больше привлекали биатлон и бобслей. Удивило, что фигуристы носят профессиональные коньки. Какой физической силой и ловкостью нужно обладать, чтобы стремительно прыгать вверх — и страстью, и жаждой, чтобы это было не просто технично, а еще и великолепно.

close 100% Кадр из сериала «Последний аксель» (2021) SPACE Production

— Что требовалось на кастинге для этой работы? Нужно ли было уметь хорошо кататься на коньках?

— Необходимо было стоять на коньках. Помню, были пробы на льду в «Юбилейном» в Питере. Дали мне коньки, отправили на лед, а там детей туча. Маленькие фигуристы — юркие, хоккеисты, — как жучки-скарабеи, тонут в экипировке. Качусь, стараюсь только вперед смотреть, боюсь, как бы не сбить кого, а они вокруг меня шныряют. И тут на меня мальчишка, года два ему, несется. Клюшка раза в три его больше, он не отступает, не сворачивает. Я его не сбила, схватила от испуга, и с ним дальше поехали.

После утверждения был месяц подготовки. Научили меня прыгать половинку, вращаться и смотреть на фигурное катание совершенно по-другому. Я понимаю, зачем нужна такая жесткая система, но мне это чуждо. Но невозможно перестать восхищаться силой веры и духа людей, создающих новые рекорды.

— Некоторые актеры ради работы решались на экстремальное похудение, кардинальную смену имиджа и даже удаление зубов. Готовы ли вы жертвовать своим здоровьем, чтобы получить сильную роль?

— Очень странно было бы спрашивать ветеринара: «А готовы ли вы, кроме котов, лечить еще и кошек?» Тело — мой инструмент, и если этот «эпичный» поступок не угрожает моей жизни, если роль интересна мне, то вопросов не будет.

close 100% Личный архив Ангелины Загребиной

— Как вы считаете, обязательно ли идти на такие жертвы? Ведь есть высокие технологии вроде нейросетей — или тот же грим.

— Вы правы, где-то необходимо обойтись только гримом, так как у артиста в параллель может быть несколько проектов или театр. Зависит и от бюджета картины, и от удобства.

— В одном из интервью вы говорили, что когда вас пригласили на свидание, вы обратились к папе за советом. Что вам дают близкие отношения с папой?

— Я не знаток психологии, но благодаря тому, что в моей жизни есть отцовское плечо, мне не приходится самой держать оборону, быть мужественной, можно побыть маленькой девчонкой и иногда покапризничать. В общем, все достается папе! А мне достается время, чтобы четко понять, какие есть пути и какой из них мой, с каким человеком я хотела бы его пройти.