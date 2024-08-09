Сектанты в Голливуде зарезали беременную актрису Шэрон Тейт. Как и почему это произошло? Актриса Шэрон Тейт была убита 55 лет назад

9 августа 1969 года члены «Семьи» Чарльза Мэнсона проникли в дом режиссера Романа Полански, где с особой жестокостью убили его беременную жену, актрису Шэрон Тейт, и трех ее друзей. Трагедия, оборвавшая жизнь одной из самых красивых актрис 60-х, поставила точку в истории старого доброго Голливуда. В 55-ю годовщину одного из самых громких преступлений прошлого века «Газета.Ru» рассказывает о том, какой была Шэрон Тейт, что случилось с ее убийцами и как сложилась жизнь ее мужа.

Ранние годы

Шэрон Тейт — старшая из трех дочерей полковника военной разведки США Пола Джеймса Тейта и домохозяйки Дорис Гвендолин Тейт. Из-за карьеры отца семейству часто приходилось переезжать с места на место, поэтому девочкам было сложно сблизиться с другими детьми. Но маленькая Шэрон всегда была в центре внимания: свой первый титул —«Мисс очаровательная крошка Далласа» — она выиграла в шесть месяцев, второй — «Мисс Ричланд» — в 16 лет. Благодаря яркой внешности она вполне могла бы претендовать на победы в более масштабных американских конкурсах, но семья вновь переехала — на этот раз в Италию. В 1960 году Шэрон окончила старшую школу в итальянской Вероне, получив на прощанье титул королевы выпускного бала. В этом же году она снялась для обложки американской военной газеты Stars and Stripes и появилась в эпизоде развлекательного телешоу на итальянском телевидении, а в 1961-м дебютировала в кино — в массовке исторической драмы «Разбойник Варавва».

В 1962 году ее семья вернулась в США, где Шэрон познакомилась с директором компании Filmways, Inc. Мартином Рансоховым, с которым сразу же подписала семилетний контракт. Благодаря влиятельному продюсеру начинающая актриса получила свои первые роли в ситкомах «Мистер Эд» и «Деревенщина из Беверли-Хиллз», а в 1965-м сыграла ведьму Одилию де Керей в британском мистическом хорроре «Глаз дьявола». Фильм не имел коммерческого успеха в США, но стал популярным в Европе и впоследствии получил статус «культового» благодаря своим сюрреалистическим темам и смерти Шэрон Тейт в 1969 году. По-настоящему звездной для актрисы стала роль в экранизации романа Жаклин Сюзанн «Долина кукол», за которую она была номинирована на «Золотой глобус» в категории «Лучший дебют».

close 100% Актрисы Барбара Паркинс, Шэрон Тейт и Пэтти Дьюк в кадре из фильма «Долина кукол» (1967) 20th Century Fox

Встреча с Романом Полански

Шэрон Тейт и Роман Полански познакомились в 1967 году на вечеринке, организованной Мартином Рансоховым. На тот момент Полански был уже довольно известным режиссером в Европе и начинал свою карьеру в Голливуде, а за плечами Тейт было всего несколько не самых ярких киноработ. И все же — Рансохов убедил Полански пригласить Тейт на одну из главных ролей в его новый фильм «Бал вампиров». Позже режиссер признался, что актерская работа Тейт была слабой, а некоторые дубли с ее участием приходилось переснимать более 70 раз. Тем не менее на съемочной площадке между актрисой и режиссером завязался роман.

«Шэрон и Роман поладили не сразу. Во время их первого свидания Полански практически не разговаривал с ней, а во время второго — напал на нее в маске Франкенштейна», — написала сестра актрисы Дебра Тейт в своей книге «Шэрон Тейт: Воспоминания».

close 100% Шэрон Тейт и Роман Полански в кадре из фильма «Бал вампиров» (1967) Filmways Pictures

После завершения съемок «Бала вампиров» Тейт разорвала отношения со знаменитым голливудским стилистом Джеем Сербингом и переехала в лондонскую квартиру Полански. Впоследствии Сербинг нашел общий язык с Полански и до последней минуты оставался одним из самых близких друзей Тейт.

Свадьба и беременность

Шэрон Тейт и Роман Полански поженились 20 января 1968 года в Лондоне, затем ненадолго вернулись в США, после чего снова уехали в Европу, где обоих ждала работа. Полански приступил к созданию научно-фантастического фильма «День дельфина», а Тейт начала сниматься в комедии «Один из тринадцати» по мотивам романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Во время съемок актриса поняла, что беременна. По словам инсайдеров, Полански уговаривал жену сделать аборт, а когда она отказалась, завел интрижку с солисткой группы The Mamas & The Papas Мишель Филлипс.

close 100% Роман Полански и Шэрон Тейт во время свадьбы, 1968 PA Images/Getty Images

Слухи о том, каким на самом деле был их непродолжительный брак, на протяжении долгих лет муссировались таблоидами. Масла в огонь подливали «источники из близкого окружения пары», которые утверждали, что Полански во всем контролировал Тейт, диктовал ей, как одеваться и какой макияж наносить. Однако сестра актрисы Дебра настаивала на обратном: «Множество людей обсуждали их отношения, но все эти домыслы — абсолютная ложь. Я видела сама — любовь Романа и Шэрон была настоящей».

Ребенок должен был родиться в конце августа 1969 года. За несколько месяцев до этого супруги арендовали поместье в Лос-Анджелесе, но Полански был слишком увлечен работой над новым фильмом, поэтому беременная Тейт готовилась к пополнению в семье без мужа.

Смерть Шэрон Тейт

Пока Полански снимал в Лондоне «День дельфина», Тейт проводила время в Лос-Анджелесе в компании друзей мужа — сценариста Войцека Фриковски и его девушки Эбигейл Фолджер. 8 августа 1969 года друзья отправились на ужин в голливудское кафе «Эль-Койот», где к ним присоединился бывший возлюбленный актрисы Джей Себринг, после чего все вместе вернулись в дом на Сьело-драйв.

Около полуночи в особняк ворвались четверо членов «Семьи» Чарльза Мэнсона, выполнявшие приказ своего наставника: «Забрать все деньги и полностью уничтожить всех в этом доме, как можно ужаснее». Сьюзен Аткинс, Патрисия Кренуинкел, Чарльз «Текс» Уотсон и Линда Касабиан безжалостно расправились со всеми, включая случайно оказавшегося около дома 18-летнего Стивена Пэрента, который заехал навестить своего приятеля, смотрителя особняка Уильяма Гарретсона. Как впоследствии стало известно из отчета судмедэкспертов, с особой жестокостью убийцы расправились с беременной Тейт — на ее теле было обнаружено 16 ножевых ранений. Уходя с места преступления, убийцы оставили на двери дома знак — написанное кровью актрисы слово «PIG» (с англ. — свинья).

close 100% Тело Шэрон Тейт выносят из дома на Сьело-драйв в Лос-Анджелесе, где она была убита членами секты Чарльза Мэнсона, 9 августа 1969 года AP

Тела убитых обнаружила экономка Полански Уинифред Чепмен, которая пришла на работу утром 9 августа. Приехавшая на место полиция арестовала единственного выжившего — смотрителя особняка Уильяма Гарретсона, который в момент бойни находился в гостевом доме и ничего не слышал, так как громко слушал музыку. Вскоре Гарретсона отпустили за отсутствием доказательств его вины, и полиция долгое время была в тупике из-за жестокости преступления и полного отсутствия улик.

13 августа Шэрон Тейт была похоронена в закрытом гробу. В руках она держала своего сына, которого посмертно назвали Пол Ричард Полански.

Реакция Романа Полански

Новость о смерти жены Полански встретил в Лондоне. По словам друга режиссера Энди Браунсберга, он был безутешен: «Он в прямом смысле распался на мелкие частички на моих глазах». Полански впал в глубокую депрессию, отказался от продолжения съемок «Дня дельфина» (работу над фильмом закончил голливудский режиссер Майк Николс), но все равно попал под осуждение общественности. Виной тому стала статья об убийстве Шэрон Тейт и ее друзей в журнале Life, для которой Полански дал интервью и разрешил сфотографировать себя на фоне двери с кровавой надписью «PIG». После выхода материала режиссеру припомнили «сатанинские» темы в его фильмах и обвинили в том, что он сам оставил беременную жену на растерзание убийцам. В ответ на обвинения Полански заявил, что пошел на откровенное интервью и фотосессию в надежде, что его поступок поможет полиции найти преступников.

Позже в предисловии к книге «Шэрон Тейт: Воспоминания» Полански напишет, какой отпечаток наложила на него смерть супруги: «Даже сейчас, спустя много лет, я до сих пор не могу любоваться живописным закатом, ценить красоту старинных зданий, получать какое-либо эстетическое удовольствие, не вспоминая о том, как сильно она все это любила. Я остаюсь верен ей до конца моих дней».

Почему Чарльз Мэнсон убил Шэрон Тейт

В 1968 году к «Семье» присоединился барабанщик группы The Beach Boys Дэннис Уилсон. Попав под влияние Мэнсона, музыкант тратил на «Семью» немалые суммы и разрешил сектантам поселиться в своем доме в Лос-Анджелесе. Через Уилсона Мэнсон, мечтавший стать великим рок-музыкантом, познакомился с продюсером Терри Мелчером, который пообещал записать альбом его песен, но быстро понял, с кем имеет дело, и передумал. Барабанщик The Beach Boys тоже довольно быстро понял свою ошибку и выгнал членов «Семьи» и ее лидера из своего дома. Чарльз Мэнсон чувствовал себя преданным и возненавидел представителей голливудской элиты, которые, по его мнению, мешали достижению его заветной цели.

close 100% Чарльз Мэнсон перед судебным заседанием по делу об убийстве Шэрон Тейт, Лос-Анджелес, 1969 год AP

Летом 1969 года Мэнсон и его «Семья» поселились на заброшенном ранчо и начали разрабатывать план мести. Дом на Сьело-драйв был выбран неслучайно: ранее по этому адресу проживал Мелчер. 7 августа лидер «Семьи» приехал в этот дом и узнал, что продюсер переехал. Тогда он приказал своей «правой руке» Чарльзу «Тексу» Уотсону» взять трех девушек — Аткинс, Касабиан и Кренуинкел, проникнуть в дом, забрать деньги и расправиться со всеми, кто будет внутри. Никто из членов «Семьи» не знал, что в этом особняке живут актриса Шэрон Тейт и ее муж Роман Полански.

Что случилось с убийцами Шэрон Тейт

На следующий день после убийства Шэрон Тейт и ее друзей «Семья» Чарльза Мэнсона отправилась на новое задание. Они проникли в дом владельца сети продуктовых магазинов Лено ЛаБьянки и его жены Розмари и жестоко расправились с супругами — надели им на головы наволочки, после чего нанесли десятки смертельных ножевых ударов. И снова в доме убитых были оставлены кровавые надписи: «Rise» (с англ. — «восстаньте»), «Death to pigs» (с англ. — «смерть свиньям») и «Healter Skelter» (написанное с ошибкой название песни группы The Beatles).

Несмотря на схожесть почерка убийц, полиция не сразу связала между собой два преступления. Лос-Анджелес несколько месяцев жил в страхе: цена на сторожевых собак выросла в несколько раз, многие жители и вовсе на время переехали из города.

Поймать преступников удалось в конце 1969 года. Изначально членов «Семьи» арестовали по подозрению в краже автомобилей, но позже их удалось связать с кошмарными убийствами в домах Полански и ЛаБьянки (а также другими гибелями людей). Подопечные Чарльза Мэнсона, искренне считавшие себя подвижниками новой веры, изначально не признавали вину, а сам Мэнсон подчеркивал, что никого не заставлял идти на убийства. По итогам экспертизы и долгого процесса, который мог закончится смертной казнью, Мэнсон и его последователи были признаны вменяемыми — и суд признал их виновными, приговорив к пожизненному заключению. Избежать тюрьмы удалось лишь Линде Касабиан, которая выступила ключевым свидетелем обвинения.

close 100% Cьюзан Аткинс перед судебным заседанием по делу об убийстве Шэрон Тейт, Лос-Анджелес, 1969 год AP

Последующие 46 лет основатель и идейный вдохновитель «Семьи» Чарльз Мэнсон провел в различных местах заключения. Десятки раз он подавал прошение о досрочном освобождении и всегда получал отказ. Мэнсон скончался 19 ноября 2017 года в тюремной больнице в возрасте 83 лет. Его соратница Сьюзен Аткинс умерла в тюрьме на 62-м году жизни от рака мозга. Как и Мэнсон, она неоднократно просила о досрочном освобождении.

При этом убийцы Шэрон Тейт все же могли бы выйти на свободу. Но мать актрисы — на фоне подобных разговоров — добилась принятия закона «О правах жертв преступлений», в рамках которого слова членов семьи жертвы принимаются как весомые улики и оказывают влияние на окончательный приговор. Благодаря этому закону Дорис Тейт удалось отклонить более десятка прошений Чарльза Мэнсона и членов «Семьи» об условно-досрочном освобождении.

Избежавшая тюремного срока Линда Касабиан сменила имя и вела закрытый образ жизни. В 2009 году она дала интервью телеведущему Ларри Кингу, в котором заявила, что ее существование «было пустой тратой времени». Касабиан скончалась в 2023 году в возрасте 73 лет.

Правая рука Мэнсона Чарльз «Текс» Уотсон все еще в тюрьме: в 1975 году он стал христианином, а в 1981-м был рукоположен в священники. За решеткой он написал несколько книг, но гонораров за свои труды не получил. Продолжает находится в заключении и 76-летняя Патрисия Кренуинкел: в настоящее время она является женщиной с самым продолжительным действующим сроком на территории США.

Жизнь Полански после Тейт

Роман Полански долго приходил в себя после случившегося: режиссер отказывался от новых фильмов, ни с кем не общался и вел затворнический образ жизни. В середине 70-х он вернулся к работе и снял несколько успешных картин, среди которых «Китайский квартал» и «Тэсс». Проекты были отмечены престижными кинонаградами — «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA, а сам Полански получил национальную кинопремию Франции «Сезар» как лучший режиссер.

В 1977 году режиссер вновь оказался в центре скандала: Полански арестовали по подозрению в изнасиловании 13-летней модели Саманты Геймер. На суде он признался, что вступал в сексуальные отношения с девушкой, но оправдывал свой поступок переживаниями из-за убийства беременной жены. Режиссер провел в тюрьме 42 дня, а когда узнал, что вместо последующего условного срока суд планирует назначить ему реальное наказание, сбежал из США в Великобританию, а затем, чтобы избежать экстрадиции, — во Францию. Американский суд неоднократно пытался добиться экстрадиции Полански, ведь уголовное дело до сих пор не закрыто, несмотря на то, что в 2017 году Саманта Геймер призвала прекратить процесс и оставить пожилого режиссера в покое.

close 100% Роман Полански перед началом судебного заседания по делу об экстрадации в Кракове, Польша, 2015 год Global Look Press

«Я говорю от имени не Романа, а справедливости. Я прошу вас подумать над тем, чтобы решить эту проблему, не заключая в тюрьму 83-летнего человека», — заявила она в суде.

С 1989 года Полански женат на французской актрисе Эммануэль Сенье, которая родила режиссеру двоих детей — дочь Моргану и сына Элвиса. Сенье стала новой музой Полански и снялась в шести его фильмах, самыми успешными из которых стали криминальная драма «Неукротимый», эротический триллер «Горькая луна» и мистический триллер «Девятые врата».

close 100% Эммануэль Сенье и Роман Полански на Каннском кинофестивале во Франции, 2013 год George Pimentel/WireImage

Фильм Квентина Тарантино

О жизни и смерти Шэрон Тейт было снято несколько фильмов, самым популярным из которых стал «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. Действие картины происходит в 1969 году в Лос-Анджелесе, где бывшая звезда вестернов Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются пробиться в мир большого голливудского кино. Сюжет переплетается с историей «Семьи» Чарльза Мэнсона и убийства Шэрон Тейт, но Тарантино сознательно уходит от реальных событий и показывает свою, альтернативную версию августа 1969-го.

close 100% Марго Робби в кадре из фильма «Однажды в Голливуде» (2019) Columbia Pictures

Когда в сети появилась информация о будущем проекте Тарантино, сестра Шэрон Тейт Дебра крайне негативно высказалась по этому поводу, заявив, что режиссеру плевать на историю ее сестры и он хочет просто заработать на ней. Однако после личной встречи с Тарантино Дебра Тейт поверила в «благородные намерения» режиссера, одобрила сценарий и выбор Марго Робби на роль ее покойной сестры.