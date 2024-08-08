«Надеюсь, вы не устанете от моего незапоминающегося лица». Интервью с актером Денисом Прытковым Актер Денис Прытков: «Сергей Бодров очень близок мне своим содержанием»

В начале августа на платформе KION состоялась премьера приключенческого сериала «Она такая классная». Авантюрный роуд-муви рассказывает о путешествии из Екатеринбурга в Санкт-Петербург обаятельного бездельника Артема (Денис Прытков) и его страдающего расстройством аутистического спектра соседа Лени (Лев Зулькарнаев). В интервью «Газете.Ru» Денис Прытков рассказал о работе над ролью и сходстве со своим персонажем, любимых картинах и культовых киногероях, а также объяснил, почему никогда не пересматривает свои фильмы и сериалы.

— Расскажите, как вы попали в проект и какие эмоции испытали после прочтения сценария?

— Пришел на проект, как и большинство в нашей профессии, — через кастинг. Сначала я записал самопробы, а потом уже пригласили на очную встречу — пробы с другими актерами. После этого я еще несколько раз приезжал в Москву, и меня утвердили. Знаете, каждый раз, когда тебе поступает сообщение «Тебя утвердили», — это незабываемые ощущения. Организм успевает соскучиться по работе. А что касается сценария, то он мне сразу понравился. Но, честно говоря, я давно перестал что-то рисовать в своей голове — фантазировать, как оно будет или как решится та или иная сцена. Прочтение сценария и воплощение его в жизни — зачастую абсолютно разные вещи. Никогда не предугадаешь, как мы это сделаем.

— В аннотации к проекту вашего героя описывают как обаятельного 27-летнего бездельника… Легко было вжиться в роль такого парня? У вас с Артемом есть что-то общее или вы совсем не такой?

— Постепенно, уже в параллели с пробами на эту роль, я старался понять его характер, его повадки, перечитывал сценарий и искал его отличительные черты. Не скажу, что было сложно, но это достаточно большой и увлекательный процесс. Безусловно, у нас есть что-то общее. Конечно, у меня уже нет такой комнаты, где тысячи игрушек, как у Артема… Но неторопливость взрослеть — это точно наше общее.

close 100% Кадр из сериала «Она такая классная» Пресс-служба KION

— Создатели сериала «Она такая классная» описывают проект как «роуд-муви о дружбе, которая сильнее предрассудков». А о чем этот проект для вас?

— Ваш вопрос таит ответ. У меня схожие мысли о нашей истории. О дружбе, о любви, об изменениях наших ребят, о поиске общего языка между этими четырьмя парнями. Это история о людях. Мы постарались рассказать ее честно.

— До начала съемочного процесса вы были знакомы со своими коллегами по площадке? Как сложился коллектив? С какими трудностями вы сталкивались во время съемок и что было самым сложным лично для вас?

— До проекта я не был знаком с ребятами. Мы встретились на кастинге и достаточно быстро нашли общий язык, так что во время съемочного процесса у нас не было никаких проблем. С Левой Зулькарнаевым мы были в одном вагончике: во время перерывов много шутили и читали друг другу собственные стихи. А трудностей как таковых не было. Конечно, были споры, размышления, но исключительно в процессе создания. В кино важен диалог: когда вы вместе, большой командой, обсуждаете сценарий и ищете оптимальное решение для той или иной сцены. Мне кажется, нам практически всегда удавалось найти тот самый подход, который даст в сериале правду нашего существования.

— Широкой аудитории вы запомнились после выхода «Капельника». Сериал тепло приняли и зрители, и критики, один из которых написал: «Первое, чем на себя обращает внимания «Капельник», — незатертыми лицами актеров (а у главного героя настолько незапоминающееся лицо, что его сразу забываешь). Тем не менее авторы сериала, кажется, хотят сделать из Дениса Прыткова нового Сергея Бодрова: он носит такой же свитер, как и Данила Багров, и тоже является братом». Как вам такое сравнение и согласны ли вы с автором?

— Не знаю что ответить. Надеюсь, вы не устанете от моего незапоминающегося лица, я буду стараться (смеется).

— Но сравнение с Сергеем Бодровым и его культовым персонажем вам польстило? Или это «не ваш герой»?

— Сергей Бодров очень близок мне своим содержанием. Я посмотрел «Брата» и «Сестер» в достаточно осознанном возрасте, а потом много раз пересматривал. Думаю, это не может не льстить. Может быть, кто-то замечает сходство, но, полагаю, это всего лишь сходство. Если сегодня часто возвращаются к таким культовым персонажам — значит, у людей есть потребность в подобном герое. Знать бы сейчас, какой он, герой нашего времени.

close 100% Актер Денис Прытков Из личного архива Дениса Прыткова

— Как изменилась ваша жизнь после «Капельника» — с точки зрения карьеры и в плане обычной жизни?

— В плоскости просто жизни — никак не изменилась. Появилось больше работы, что, безусловно, не может не радовать.

— Следующей вашей «большой работой» стала роль Ленского в экранизации Сарика Андреасяна «Онегин». Как вы готовились к роли? Сложно ли было перевоплотиться в персонажа культового романа?

— Смотря, что вы имеете в виду под перевоплощением. Старался готовиться к роли тщательно. Начал с самого начала — перепрочтения романа «Евгений Онегин». Потом взялся за комментарии к роману, затем занимался разбором, общался с консультантом эпохи… Много всего было! Внутренняя кухня — достаточно сумбурный и творческий процесс. Сложно было в короткие сроки научиться держаться в седле и скакать на лошади (смеется).

— Героев каких классических произведений русской или зарубежной литературы вы еще хотели бы воплотить на экране?

— У меня нет конкретных мыслей, кого я хочу сыграть. Я всего лишь стараюсь сделать своих героев настоящими, вплестись в сложный и многообразный сюжет. Постараться сделать это максимально честно и откровенно. А что меня ждет там, в будущем, оставляю это времени и будущему.

— Какие киножанры вам интересны как актеру? У кого из российских режиссеров вы хотели бы сняться?

— Если судьба сведет, мне бы очень хотелось поработать с Юрием Быковым, Федором Бондарчуком, Анной Меликян. Из актеров — с Константином Хабенским, Юрой Борисовым… Перечислять могу долго. Есть люди, с которыми мне очень хотелось бы поработать, и если судьба сведет нас вместе, это будет для меня большим опытом.

— Сегодня вы востребованный актер? Можете позволить себе отказаться от той или иной роли? И если да, то часто ли отказываетесь от ролей — и по каким причинам?

— Наверное, востребованный человек или нет, все-таки видно со стороны, но работа есть и я счастлив. От каких-то проектов отказываюсь, да. Знаете, бывает такое чувство несовместимости с материалом. Но это нормальный рабочий процесс.

close 100% Актер Денис Прытков Из личного архива Дениса Прыткова

— На каких фильмах вы росли? Какие фильмы оказали на вас влияние как на актера? Есть картины, которые вы пересматриваете и сегодня?

— У моего отца была огромная коллекция фильмов, глаза разбегались от разнообразия. Причем это были фильмы самых разных жанров — от боевиков до мелодрам. «Безумный Макс», «Дневник памяти» «Искусственный разум» — чего я только не смотрел. В детстве мне очень нравились работы Квентина Тарантино, я столько раз смотрел «Убить Билла», что сегодня не могу даже включить его снова! Обожаю «Унесенных призраками» и все части »Гарри Поттера» — я готов смотреть все фильмы подряд в любое время. Я люблю смотреть кино и стараюсь всегда находить время для просмотра как новых, так и старых картин.

— Следите за киноновинками? Какие фильмы и сериалы, вышедшие за последний год, вы для себя отметили?

— Сегодня выходит так много фильмов, что за всеми новинками не уследить. Я стараюсь, но не всегда получается, хотя у меня есть подписки почти на все платформы. А недавно пересмотрел «Ночной дозор». Конечно, это не новинка, но я смотрел его как в первый раз.

— А свои фильмы и сериалы пересматриваете?

— Свои работы я не смотрю.

close 100% Актер Денис Прытков Из личного архива Дениса Прыткова

— Почему?

— Потому что я ее уже прожил на нескольких этапах: сначала в моменте проб, потом на съемочной площадке. Я знаю историю своих проектов изнутри и благодарен за этот опыт. На самом деле — уже в процессе ты понимаешь, что получилось, а что нет. А целостную, готовую историю я всегда оставляю для зрителя, чтобы он новым и свежим взглядом мог ее полноценно оценить.

— Насколько вы самокритичны? И чье мнение для вас важно?

— Я сомневающийся человек и редко остаюсь доволен той или иной сценой. Я никогда себе не скажу: «Как классно все случилось, как хорошо я сейчас сыграл». Но такой задачи у меня и нет. Я всего лишь занимаюсь своим любимым делом и к проектам стараюсь подходить честно и ответственно. А чье мнение для меня важно, сохраню в тайне — считаю, что это достаточно интимное и сокровенное, чтобы делиться со всеми.

— Сложно ли сегодня молодым актерам попасть в проекты? Что бы вы посоветовали ребятам, которые только начинают свой путь в кино?

— Терпение. Усердие. Надежда. Самое сложное — открыть ту дверь, за которой тебя ждет профессия. Но мы все к этому идем. На самом деле — я боюсь давать какие-то советы, так как не обладаю достаточным опытом, чтобы им делиться. Дайте мне еще чуть-чуть времени, так как я чувствую и ощущаю себя еще молодым и только начинающим свой путь. Хочется верить, что все впереди.

— Помимо актерской карьеры, вы занимаетесь иллюстрацией, ведете блог, в котором называете себя «художником боли». Это вы так шутите о вечном? В чем вы черпаете вдохновение для своих рисунков?

— Не знаю, шутка это или нет. Назвал как-то спонтанно. Стараюсь находить вдохновение в жизни или на просторах сети. Что-то формирую в свою мысль. Но сейчас редко туда что-либо выкладываю. Пытаюсь найти свой художественный стиль, а это не так просто.

close 100% Актер Денис Прытков Из личного архива Дениса Прыткова

— О чем вы сегодня мечтаете — как актер и как обычный человек?

— Есть стремление остаться человеком на протяжении всей своей жизни, где слово «человек» напрямую связано с внутренними качествами, над которыми необходимо постоянно работать. А мечты раскрывать не буду. Когда что-то из них осуществится, я обязательно расскажу. А пока их бережно храню в себе.