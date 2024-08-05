«Дом дракона»: каким вышел второй сезон приквела «Игры престолов» (без спойлеров!)

Существуй в Вестеросе собственный «Бюллетень ученых-атомщиков», сейчас тамошние эксперты перевели бы Часы Судного дня вплотную к полуночи. Хотя с тех пор, как чуть меньше двух лет назад мы расстались с первым сезоном «Дома дракона», в Семи королевствах пролилось изрядное количество крови, нота, на которой происходит очередное прощание, осталась примерно той же: континент на пороге свирепой гражданской войны за Железный трон. Со вторым сезоном в HBO, похоже, решили играть одновременно и дерзко, и сдержанно, то есть начали расходовать накопленный кредит доверия, взамен предлагая скромное вознаграждение. Последние восемь серий шоураннер Райан Кондал только подкручивал шестеренки в конфликте «черных» и «зеленых», приводя баланс сил к более изощренному состоянию. Говоря проще, занимался сайд-квестами.
Прошлый сезон «Дома дракона» было удобно сравнивать с его главным конкурентом — шоу «Властелин колец: Кольца власти», которое синхронно демонстрировалось на стриминге Amazon (в медиа сюжет проходил под заголовком «Битва приквелов»). Теперь два шоу решили разнять (ну или кому-то не захотелось возвращаться к образу бесплатной груши для битья): второй сезон «Колец» начнется только на излете августа, когда страсти по «Драконам» улягутся. Так что в этот раз фоном новому выпуску хита HBO служит только его собственный предшественник.
Кадр из второй серии второго сезона «Дома дракона» (2024)HBO
Два года назад сериал неспешно раскачивался, но вторую половину сезона проходил вполне уверенным шагом, а под занавес разражался впечатляющим громовым раскатом. Новые серии двигались по иной траектории: «Дом дракона» намертво приковывал к экрану во время четвертого эпизода (и в кайдзю-сцене из седьмого), а в остальное время больше поддерживал огонь, чем раздувал.
Отчасти дело, надо думать, в хронометраже: став короче на пару серий, новый выпуск многое оставил за кадром. Иногда недосказанность, образовавшаяся в результате, изящно усиливала драматический эффект (как в случае с битвой между Бракенами и Блэквудами в эпизоде «Горящая мельница»). А иногда походила на неаккуратный, если не сказать халтурный, шов (вроде переданного на словах спасения Морского Змея от гибели, которое потерялось между сезонами).
Кадр из второго сезона сериала «Дом дракона» (2024)HBO
Тем не менее последние полтора месяца — местами — вышли достаточно запоминающимися. Герой Мэтта Смита почти все это время болтался в сольном мистическом сериале, будто снятом Майком Флэнаганом (своего рода «Призраки замка на холме»): там он поочередно галлюцинировал и занимался ремонтом проблемной недвижимости, доведенной до аварийного состояния (по-настоящему волнующие кадры для аудитории 30+). Главным любимцем интернета стал песик крысолова из первой серии — за судьбой малыша мы с содроганием следили первые пять эпизодов, после чего он исчез с экрана (это, хочется верить, к лучшему). Внезапные смерти. Еще более внезапные поцелуи. Наконец, целая банда новых драконов. В общем-то, грех жаловаться; вот, скажем, у другого роскошного сериала «Медведь» этим летом был насквозь филлерный сезон — и ничего, нервы все равно потрепал, как умеет.
Пару лет назад мы расставались на просьбе выжать из композитора Рамина Джавади новую главную тему. К этому призыву почему-то никто не прислушался: хотя видеоряд заставки во втором сезоне изменился (теперь показывают плетущийся гобелен), звучит там по-прежнему музыка из «Игры престолов». Теперь уже, наверное, бог с ним, пускай остается, но в таком случае хочется, чтобы ей соответствовало все остальное. Тема Джавади пронизана духом дороги, путешествия — ее мелодия сочинилась буквально во время поездки на машине до студии. Так что, пожалуй, «Дому дракона» пора перестать топтаться на пороге.
Кадр из второго сезона сериала «Дом дракона» (2024)HBO
Дата выхода (2 сезон): 17 июня 2024 года
Продолжительность (2 сезон): 8 серий по 60 минут
Создатели: Райан Кондал и Джордж Р. Р. Мартин
В ролях: Эмма Д'Арси, Оливия Кук, Мэтт Смит, Рис Иванс, Стив Туссен, Ив Бест, Соноя Мидзуно, Фабьен Франкель, Том Глинн-Карни, Юэн Митчелл и другие