«Хотел бы записать трек с Loc-Dog». VAVAN — о музыке, «Реальных пацанах» и семье Актер Селиванов: «Реальные пацаны» как сериал больше не выйдут, но возможен спешл

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов (VAVAN) готовится дать первый большой сольный концерт в Москве 28 июля. В интервью «Газете.Ru» он рассказал о подготовке к выступлению, переговорах об участии в экстремальном телешоу, готовности помогать начинающим артистам, отцовстве и отношении к люксовым вещам.

— С какими эмоциями вы ожидаете шоу? Много ли времени ушло на его подготовку?

— На подготовку у нас ушло полгода. Это будет мой самый большой концерт, в котором примут участие десять музыкантов, — его точно стоит посетить. Когда-то мой менеджер шутил, что настанет время — и на сцене у нас будет столько же музыкантов, как у Агутина. Это время настало.

Сольный концерт в таком виде — с музыкантами и гостями — это самая большая и сложная работа, которую мне приходилось делать с точки зрения концертного шоу. Мы растем — еще два года назад я пел в микрофон и летал с одним звукорежиссером. Потом прибавился диджей, затем гитаристы и барабанщики. Сейчас нас десять человек — духовые секции, виолончель, три вида гитар. Это круто.

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— Ждать ли гостям от концерта чего-то необычного — новых треков, перформанса?

— Мы споем в районе 22 треков — это 1 час 42 минуты концертной программы. Прозвучат все самые лучшие треки — даже те, которые часто просили, но мы их обычно не поем во время гастролей по стране.

— Есть ли у вас волнение перед выходом на сцену? Как научились с ним бороться?

— Есть опыт. Не могу сказать, что я волнуюсь, это скорее легкий мандраж. Думаю, что перед этим концертом буду очень сильно переживать, но соберусь и выйду на сцену. Как только услышу своих зрителей, меня это зарядит — и я поделюсь с ними своей энергией. А они мне отдадут свою.

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— Взаимодействуете ли вы с аудиторией? Если, например, среди зрителей будет стоять человек с плакатом с надписью «Хочу спеть дуэтом», пригласите ли его?

— Спасибо, что подсказали классную идею! Приходите на концерт с плакатами — попробуем. Вообще — у нас программа продумана до мелочей, но почему бы и нет?

— Можете ли вы вспомнить одно из самых необычных взаимодействий с поклонниками вашего творчества?

— Недавно с ребятами из продюсерского центра Insight People мы придумали формат квартирника: резиденты этого агентства провели кастинг, и с разных городов страны приезжали ребята, мы пели песни VAVANа вместе: куплет-припев — они, куплет-припев — я. Из этого мы сделали очень крутой кейс — поедем с ним по стране. Следите за информацией, скоро все узнаете.

— Незадолго до концерта, 22 июля, вам исполнилось 39 лет. Как отметили день рождения?

— С утра была большая 7-часовая репетиция перед сольником, а после отметил день рождения в тесном кругу — с семьей.

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— В начале июля вы запустили кастинг по поиску талантливых вокалистов, которые хотят начать свой путь на эстраде. Как вы пришли к такой идее?

— Если быть честным, на эту идею меня подтолкнула Кая (Ксения Луговая. — «Газета.Ru»), у нее был свой проект на RUTUBE, а меня позвали соведущим. Мы сняли пилот и уходим в полноценный сезон. Я готов помогать молодым и талантливым артистам, у меня есть ресурсы.

— Что ждет участников после кастинга? Как вы будете им помогать?

— С каждым участником будет сниматься кейсовое шоу. Всех деталей не могу рассказать из-за контракта, но эти ребята станут популярными и известными. Возможно, с кем-то мы еще запишем фиты.

— А вам кто-то помогал в начале музыкальной карьеры?

— Конечно. На моем пути встречались и встречаются талантливые музыканты и продюсеры, которые что-то подскажут, у кого я могу чему-то научиться.

— У вас есть несколько ярких фитов, мечтаете ли вы посотрудничать с кем-то еще?

— С Наггано и Бастой фиты есть, с Сергеем Жуковым тоже. Возможно, хотел бы записать трек с Loc-Dog.

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— Жанна Фриске говорила, что не считает себя певицей, поскольку не берет четыре октавы — и представлялась как «исполнительница популярной музыки». А как можете представиться вы?

— Вы знаете, почему музыка у меня стоит на первом месте? Я снимаюсь в кино, в рекламе, веду блог, у меня есть команда, есть режиссеры, которые мне говорят, что делать. А в музыке я все решаю сам.

Могу назвать себя исполнителем популярной музыки, я постоянно работаю над этим. Я не какой-то сумасшедший вокалист, но мой скилл растет.

— Вы участвовали в реалити-шоу «Форт Боярд», «Звезды в Африке. Битва сезонов» и других. Сейчас идет первый русский сезон «Последнего героя». Следите ли вы за проектом? Согласились бы пожить в лесу в суровых алтайских условиях?

— Мне предлагали участие в этих проектах, конкретно в русском сезоне «Последнего героя», но из-за плотного графика пришлось отказаться. Если все получится, в сентябре приму участие в одном из реалити-шоу на выживание — пока мы в процессе переговоров с продюсерами.

— Какие у вас воспоминания от КВН, что он вам дал?

— КВН дал мне все — раскрепощение, помог найти в себе юмор, научил перевоплощаться. Конкретно Вован родом из КВН.

— Согласились бы вы вести эту игру вместо Александра Маслякова, если бы вас пригласили?

— Нет, не согласился бы — у меня нет столько времени.

— В прошлом году вышел последний сезон «Реальных пацанов». Какие у вас эмоции от завершения этой истории? Будете ли к ней возвращаться, если в будущем продюсеры придумают камбэк в каком-то формате?

— У всего должен быть финал, и мы рады, что закончили эту историю. Если будет какой-то новогодний спешл «Пацанов» — с удовольствием поучаствую, но как сериал или ситком проект больше не выйдет, к этому мы не вернемся. Благодарен «Реальным пацанам» и люблю этот сериал всей душой.

close 100% Кадр из сериала «Реальные пацаны»

— Как вы реагируете на то, что некоторые фильмы и сериалы с вашим участием получают невысокий рейтинг?

— Спокойно отношусь — нужно работать. В этом году буду плотнее сниматься в кино — недавно сыграл эпизодическую роль в сериале «Богатые смеются, бедные плачут 2» с хорошим рейтингом. Есть еще несколько предложений. Думаю, что все будет гуд, меня это не триггерит.

— Насколько вы домашний человек? Получаете ли вы удовольствие, когда много времени проводите дома с семьей — или хочется куда-то бежать, работать?

— Хотелось бы быть домашним человеком и проводить время с любимыми, но очень много работы. У меня занятость шесть дней в неделю с командой, съемки, любимая тоже со мной работает, не покладая рук. Но у меня есть отпуск, когда я с семьей 24/7 — это целый январь. И сразу после концерта я улечу на две недели на отдых.

close 100% selivanov_v/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Как вы любите проводить время с детьми?

— Мы живем в доме, можно сказать, на природе. С детьми круто веселимся, ездим куда-то, смеемся — я очень веселый отец, ничего не запрещающий абсолютно. Из меня можно даже вить веревки, но не всегда.

— Многие женщины боятся становиться мамами, потому что отцы часто не уделяют достаточно внимания малышу и не могут оценить, через что проходит их супруга каждый день. Какой совет вы можете дать таким отцам?

— Рождение ребенка — самое большое счастье, самое важное для женщины, но в то же время и самый большой стресс. Поддержка очень важна, как и разговоры.

close 100% selivanova.alexa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— В чем заключается главная задача мужчины для построения счастливых отношений? А в чем — задача женщины?

— Самое главное — быть в диалоге, разговаривать. Если вы что-то друг другу не договорили, у этого может быть накопительный эффект. Лучше сразу и все друг другу говорить, не откладывая в долгий ящик.

— В песне «Тишка» вы поете о тишке Saint Laurent. А помните ли вы свою первую люксовую вещь?

— Честно — не помню, наверное, мне ее еще не подарили (смеется). Если и было что-то, очень ровно — никаких эмоций, я спокойно отношусь к вещам.

— Какая вещь в вашем гардеробе самая дорогая? Вы щепетильны в выборе одежды?

— Я люблю дарить подарки, но на себя жалею потратить деньги. Обычно меня мой менеджер дергает, просит купить что-то люксовое — и иногда у него получается меня убедить. Все серьезные траты у меня бывают на фотосессиях — мне так нравится то, что выбирают для меня стилисты, что я сразу забираю эти луки. Недавно потратил 150 тыс. рублей на фотосессии — забрал четыре готовых лука.

— Давайте поиграем в игру в стиле видео «Поясни за шмот». Что на вас сейчас надето и сколько это стоит?

— На мне сейчас шорты и футболка моего бренда. Лично для меня они бесценны. В магазине можно купить шорты за 5 тыс. рублей, а футболку — за 4,5 тыс. рублей.