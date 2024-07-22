«Дело было в бане»: Михалков ответил на обвинения в доносе на Беркович на встрече с Бастрыкиным Михалков назвал ложью обвинение в доносе на Беркович на встрече в бане

Режиссер Никита Михалков отверг обвинения в том, что в бане он якобы пожаловался главе СК Александру Бастрыкину на театрального режиссера Евгению Беркович, приговоренную к шести годам лишения свободы из-за спектакля «Финист — Ясный Сокол». Михалков возмутился из-за слова «донос» и добавил, что «неправильно использовать слова, не понимая их смысла».

Режиссер Никита Михалков в новом выпуске своей передачи «Бесогон» под названием «С легким паром, или кто видел Бастрыкина в бане?» отказался назвать себя доносчиком в связи с приговором театральному режиссеру Евгении Беркович из-за спектакля «Финист — Ясный Сокол».

В эфире передачи показали кадры программы на телеканале «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией), где журналистка Юлия Таратута (признана Минюстом иноагентом) утверждала, что Михалков встретился в бане с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным и пожаловался на стихотворения Беркович. Режиссер обратился к людям, которые посмотрели ролик:

«Я никогда не парился в бане с Александром Ивановичем Бастрыкиным, хотя люблю баню и с удовольствием с ним бы попарился. Я никогда в жизни не видел в глаза госпожу Беркович, не смотрел ее спектакли к своему, наверное, стыду, не читал ее поэзии. <...> Дело в чистоплотности, дело в уважении к профессии».

Режиссер отметил, что нужно с умом выбирать слова, произнесенные на широкую аудиторию, возмутившись употреблением слова «донос».

«Неправильно использовать слова, не понимая их смысла, их значения. Посмотрите, слово «донос», что оно обозначает?» — сказал Михалков и добавил, что его значение — «сообщение в письменном виде о совершении тайных противоправных действий».

«Стихи ее читают, печатают. Какой донос? На кого? То, что она делает и делала, могли увидеть все», — сказал Михалков, заявив, что его раздражает ложь.

По мнению режиссера, внимание к его персоне означает, что таких людей раздражает его образ мысли, чему он очень рад:

«Значит, мы идем правильной дорогой. Это знаковая тенденция».

Юлия Таратута ранее заявляла, что, по словам ее источников, «Михалков принес наверх самую действенную жалобу на Беркович».

«Сложно сказать, совпадение это или закономерное развитие событий, но локомотивом дела Беркович и Петрийчук называют именно Никиту Михалкова», — заявила журналистка.

Она также утверждала, что Михалков раньше встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и передавал ему ходатайства за друзей и «просил за себя». Однако сейчас российский лидер не ходит на подобные мероприятия, поэтому режиссер якобы пошел в баню с Бастрыкиным, чтобы донести на «плохую режиссерку».

«Дело было в бане, где Михалков часто встречается с Бастрыкиным обсудить судьбы России. Как говорит один из моих собеседников, донос Михалкова был затейливо скроен. Тот жаловался не на спектакль «Финист — Ясный Сокол», а на антивоенные стихи Жени Беркович. Они оказались самым резонансным гражданским манифестом первого года [военного конфликта]», — пояснила Таратута.

Дело Беркович и Петрийчук

8 июля Евгению Беркович и сценаристку Светлану Петрийчук приговорили к шести годам колонии за оправдание терроризма, ранее их также внесли в перечень террористов и экстремистов. Спектакль «Финист — Ясный Сокол» рассказывал истории россиянок, которые знакомились в соцсетях с радикальными исламистами и уезжали к ним в Сирию, из-за чего после оказывались на скамье подсудимых. По версии следствия, повествование велось с признаками оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (организация запрещена в России).

Часть процесса прошла в закрытом режиме. Во время открытого заседания допросили секретного свидетеля «Никиту», который зафиксировал происходящее на сцене на видео и отнес кадры в полицию. Мужчина посчитал, что в спектакле террористы показаны жертвами, а российское государство — преступником.

Адвокат Ксения Карпинская заявила, что ее подзащитные невиновны. Они намерены обжаловать приговор. Петрийчук и Беркович не признали вину. Они настаивали на том, что спектакль поставлен с целью профилактики терроризма и носит антитеррористический характер. Беркович подчеркнула, что не разделяет исламистскую идеологию.