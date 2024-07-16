По следам экспедиций. Почему стоит посетить выставку картин Федора Конюхова

В Подземном музее парка «Зарядье» проходит выставка картин знаменитого путешественника, художника, писателя и священнослужителя Федора Конюхова. В экспозиции представлены живописные полотна, написанные по следам экспедиций, а также литографии, личные вещи автора, фотографии и видео со всего мира. Подробнее о выставке — в материале «Газеты.Ru».

В начале июля появилась новость о новом рекорде Федора Конюхова. Вместе с пилотом Игорем Потапкиным он совершил первый в мире полет на Северный полюс на двухместном мотопараплане. Стартовав со льдины в Северном Ледовитом океане, путешественники преодолели 440,51 км за 10 часов и 13 минут. Достигнув Северного полюса, они приземлились и сутки дрейфовали в ожидании ледокола, который привез им снаряжение. Разбив полярную станцию на льдине, Конюхов отправился в одиночный дрейф, в ходе которого проведет научные исследования.

Для знаменитого Конюхова это не первый дрейф и не первое покорение Арктики: он уже трижды ходил к Полюсу на лыжах. А еще 17 раз пересек Атлантику, совершил пять кругосветок и пять раз прошел через мыс Горн.

О многих экспедициях путешественника можно узнать на выставке «Федор Конюхов. На всех полюсах», которая проходит в Подземном музее парка «Зарядье» до 4 августа. Там представлены личные вещи автора, видеоархивы, аудиодневники и, самое главное, — картины, написанные Федором Филипповичем после путешествий.

Уникальность экспозиции заключается в том, что все изображенное на картинах случалось с художником на самом деле, было им увидено вживую, пережито эмоционально или переосмыслено метафорически.

Картина «Красный человек» имеет и другое название — «Мне 300 лет». Примерно столько понадобилось бы любому другому человеку, чтобы повторить все совершенные Конюховым экспедиции. Изможденный лыжник, идущий на Северный полюс, — образ хоть и собирательный, но Федору Филипповичу хорошо знакомый. Еще в 1989-м он впервые привез в Арктику Знамя Мира, которое является символом договора о защите художественных и научных учреждений и исторических памятников.

Еще несколько работ на выставке изображают самого Конюхова. Это автопортрет под названием «Капитан», на котором художник в своей знаменитой фуражке держится за штурвал.

close 100% Пресс-служба парка «Зарядье»

Путешественнику приходилось управлять и яхтами, и катамаранами, и лодками. Проходил он и через 12-балльные штормы. Руки капитана на картине преувеличенно большие — этим художник подчеркивает не только физическую силу, но и силу духа.

Нетрудно узнать художника и на картине под названием «Дон Кихот». От литературного героя здесь — доспехи, копье и дух авантюризма. От Конюхова — самоирония и любование красотой мира. Герой картины пролетает над горами, сидя верхом на косатке. Из дневников известно, что Федор Филиппович брал с собой произведение Сервантеса в первое кругосветное путешествие на яхте «Караана» и вдохновлялся биографией автора. Свои семимесячные плавания он считал несравнимыми с испытаниями, доставшимися знаменитому испанскому писателю и драматургу.

Подобно книге «Дон Кихот», есть в картинах Конюхова не только приключения, но и романтическая линия. Картина «Книга любви» посвящена супруге путешественника Ирине Анатольевне.

close 100% Пресс-служба парка «Зарядье»

На страницах раскрытой книги видны путевые заметки, схемы, пейзажи и птицы, но центральная фигура — женщина, стоящая у раскрытого окна и ожидающая возвращения мужа из дальних путешествий.

В своих экспедициях Конюхов не расстается с диктофоном и карандашом. Мысли и впечатления он сохраняет в записных книжках и аудиодневниках, а то, что видит глазами, моментально зарисовывает. Оказавшись возле священной горы Кайлас, на которую запрещено подниматься любым туристическим группам, Федор Филиппович отправился обходить гору семь раз, как требует тибетский ритуал очищения кармы. И сразу же на первом круге увидел гору такой, какой изобразил на картине «Кайлас».

Встречает путешественник и животных, и птиц. Одна из чаек стала символом надежды в долгом пути. «Поглядев на небо, я продолжил грести веслами» — подписано на холсте «Красная чайка».

close 100% Пресс-служба парка «Зарядье»

Такая история случилась с Конюховым во время первого в мире одиночного пересечения Атлантического океана на весельной лодке. После продолжительного плавания силы стали иссякать, но появившаяся в закатных лучах птица стала знаком того, что земля близко.

Выставка «Федор Конюхов. На всех полюсах» открыта до 4 августа.