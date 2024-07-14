«Я — мамочка, которая плачет на концертах дочери». Глюк'oZа — о новом шоу, детях и своей книге

На СТС стартовало мейковер-шоу «На стиле с Глюк'oZой», которое меняет не только внешний вид и психологическое состояние героинь, но и их квартиры. За эффектное преображение отвечают ведущая Глюк'oZа (Наталья Чистякова-Ионова) и ее команда — специалист по психотипированию, дизайнер и стилист. В интервью «Газете.Ru» певица рассказала о преимуществах такого подхода и своем ремонте, а также поделилась творческими планами.

— Почему вам было интересно принять участие в проекте «На стиле с Глюк'oZой»?

— Мне безумно понравилась идея проекта, потому что это очень добрая, душевная и социальная история. Она про то, чтобы помогать. Могу сказать, что этот проект дал мне многое. Благодаря ему я в очередной раз убедилась в том, что делать что-то хорошее — это всегда очень приятно.

Для меня было важно поймать настроение наших героинь. За время проекта мы достаточно сблизились — и с каждой была связана какая-то история. Счастливые глаза, улыбки и слезы радости, конечно, оставляют серьезный отпечаток в моей памяти.

— Обычно в шоу меняют либо имидж человека, либо делают ремонт, но продюсеры СТС решили это объединить. Как вы оцениваете такой подход?

— Да, здесь все под ключ, как говорится. Все, что придумано в этом проекте, мне очень нравится, он очень масштабный. Мне кажется, что невозможно помочь, работая над чем-то одним, потому что комплексный подход всегда действует лучше. Помимо преображения и узнавания себя, наши героини обретают новое пространство, в котором начинают чувствовать себя по-особенному. В дальнейшем это дает им мотивацию и силы двигаться дальше.

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А нашему зрителю это даст возможность о чем-то задуматься, переосмыслить свою жизнь. Например, сессии по профессиональной реализации со [специалистом по психотипированию] Анной Рыжковой одновременно помогают как участницам, так и зрителям.

— Насколько велико влияние интерьера и окружения на ментальное состояние человека?

— Окружение, интерьер и различные события в жизни человека накладывают большой отпечаток на его состояние. Мы не всегда понимаем, что отношения могут быть токсичны. Сейчас, конечно, люди обращают на это больше внимания — и уже есть достаточно профессионалов, к которым ты можешь обратиться.

Мне кажется, что очень важно, в какой атмосфере ты просыпаешься, засыпаешь, проводишь свое основное время. Не перегружает ли пространство тебя работой, не слишком ли расслабляет, не вводит ли в депрессию. Поэтому я всегда уделяю огромное внимание тому, что меня окружает.

— Смотрели ли вы подобные шоу? Хотелось ли вам стать героиней таких преображений — или чтобы кто-то сделал вам ремонт?

— Если бы в детстве я попала на такое шоу, я была бы очень счастлива. Потому что нам всегда хотелось сделать какой-то ремонт в квартире, поменять пространство. Я всегда любила экспериментировать над своей внешностью, много что с собой творила — и это, кстати, зачастую помогало найти то, что мне действительно нравится.

— А сейчас доверились бы специалистам «вслепую»?

— Да, доверилась бы. И такое, кстати, часто происходит, когда я работаю с большими командами. Конечно, я высказываю свое мнение, потому что у меня есть опыт и понимание, какие вещи мне идут, а какие — нет. Но я обожаю экспериментировать и делать что-то новое. Понимаю, что не всегда могу выйти за грани собственных знаний — и зачастую нужны проводники. И я всегда их ищу — самых лучших, талантливых и тех, кто со мной на одном вайбе. Я обожаю с ними творить.

— В начале каждого выпуска героиня проходит тестирование на определение типа личности. Насколько это важно для смены имиджа и интерьера жилья?

— Это очень важно для команды нашей программы, чтобы попасть «в точку» — и героиня осталась счастлива. Ведь многие пишут письма, приходят в подобные программы, но как только начинается съемка, они теряются, стесняются, зажимаются — и сами уже не знают, чего хотят.

Поэтому это классная возможность для самой героини познакомиться с собой, со своими привычками — а может быть, даже подтвердить какие-то догадки о себе. Допустим, есть вещи, в которых ты сомневаешься и думаешь: «Блин, а вообще я вот так чувствую или не так?» Мы же все сомневающиеся. И этот тест иногда помогает именно подтвердить то, что ты идешь правильным путем. Я считаю, что это тоже важно.

— Какой тип личности у вас?

— Я не знаю свой тип личности. Мы договорились с Аней Рыжковой, что обязательно вместе пообедаем. Интересно, что мы уже сняли достаточно много, а она все еще не знает мой тип личности. Но сейчас все наше внимание сосредоточено на участницах. А когда мы отснимем весь проект, то обязательно встретимся — и я смогу в спокойной обстановке ответить на вопросы Ани, потому что все это делается не на бегу, нужно отвести определенное время. Мне очень интересно.

— Соответствует ли ремонт у вас дома вашему мироощущению? Хочется ли что-то поменять?

— Когда муж сделал ремонт, меня дома не было. Я была беременна и уехала отдыхать, а домом занимался муж. Он не хотел, чтобы мы там жили в пыли, дышали краской. Когда я вернулась, я настолько обалдела, потому что не была готова к такому прогрессивному подходу: большие окна без штор, много открытого пространства, такой современный стиль. Я начала судорожно везде вешать шторы. Мне понравилось, что муж вообще не стал препятствовать этому порыву — то есть он понял, что психоз не останавливается, надо дать возможность ему выйти (смеется).

Позже я осознала, что просто не дотягивала до восприятия такого интерьера. Я потихонечку сняла все шторы и поняла, насколько круто это было сделано. За возможность выйти на новый уровень и понять красоту искусства по-другому я во многом обязана своему супругу. Сейчас, убрав все шторы, я наслаждаюсь светом и ландшафтом за большими окнами — и теперь совершенно по-другому отношусь к интерьеру.

— Чем отличаются комнаты ваших детей? Предлагаете ли вы им что-то — или они сами планируют свое пространство?

— Моя младшая обожает делать ремонт и перестраивать свою комнату. В детстве она все время передвигала мебель — это происходило каждую неделю. Позже она взялась за ремонты — сама перекрашивает стены, меняет мебель.

Сейчас у нее идеальная комната подростка. Мне очень нравится, что она умеет работать с пространством. Мне кажется, многое ей досталось как раз от папы. То есть она умеет здорово продумать, что конкретно ей нужно в этом пространстве, какой цвет, как она будет в своей комнате отдыхать. Эта комната — ее любимая.

Что касается старшей дочери — это очень неординарная девочка, и она увлекается рептилиями. Поэтому у нее есть место с большим количеством террариумов. Там живут разные змеи, игуаны, лягушки. Я всегда боюсь, что кто-то из них куда-то уползет. Ну что не сделаешь ради детей? А внутри ее пространство выглядит немного как космическая станция. И ей это нравится, она очень любит свою комнату. Она кардинально отличается от комнаты младшей. То есть это два абсолютно разных мира.

— Запрещаете ли вы что-то своим детям?

— Я стараюсь сохранять с ними контакт, чтобы у нас был диалог, а дети имели возможность выбирать, — но при этом я могу привести какие-то аргументы и поделиться своим опытом.

— Запомнилось ли вам, что родители запрещали вам в детстве?

— Мое детство, конечно, в этом плане было более свободным. Думаю, что это плохо, потому что я росла на улице и много чего нехорошего прошло через мою жизнь. Но у каждого своя судьба.

— Повлиял ли этот опыт на тактику воспитания ваших детей?

— Мы передаем свои гены, мы передаем себя нашим детям. И, конечно, в нас заложены определенные гены воспитания от наших родителей, это как-то влияет. Но, на мой взгляд, это влияет в позитивную сторону, потому что не хочется повторять ошибки. Ты вспоминаешь про опыт, как твои родители находили к тебе подход, особенно в сложное подростковое время, — и понимаешь, что тебе тоже обязательно нужно этим воспользоваться.

close 100% Пресс-служба СТС

— Недавно ваша дочь ray! записала кавер на песню «Белая ночь» группы «Форум». Как она объяснила вам выбор песни 1986 года? Что ее привлекло в этой композиции?

— Вообще, это мой год рождения. Сейчас молодежь увлечена созданием ремиксов, потому что они не знают эту музыку, она для них абсолютно новая. И мне очень понравилось ее прочтение, как она сделала свои куплеты, оставила припев. Я обожаю эту песню и клип, потому что это, на мой взгляд, просто отдельный шедевр.

Я рада, что авторы дают возможность создавать новые прочтения своих хитов. Это здорово, что песни живут и доходят до нового слушателя.

— Что вам нравится в творчестве дочери? Бываете ли вы удивлены ее подходами к текстам и музыке?

— Мне нравится в творчестве дочери абсолютно все. Я являюсь ее большим поклонником, фанатом. Когда прихожу на ее выступление, меня всегда пробивает на слезу. Я думаю — блин, ну вот она я, эта мамочка, которая плачет в зале. Мне очень нравится ее восприятие мира, как она пишет, ее слог, ее музыкальный подход.

Она очень талантливая. Она не такая, как все. Она — другая планета. С такими детьми, конечно, непросто, но это очень интересно.

— Недавно в соцсетях завирусилась ваша песня «Глюк'oZa Nostra». Удалось ли вам отследить, как это произошло?

— Да, завирусилась «Глюк'oZa Nostra». Я тоже поучаствовала в этом челлендже. Мне кажется, что все хорошее возвращается, потому что это слушает молодежь. И я очень рада, что под песни, которым 20 лет, сегодня народ кайфует. Это большое счастье для артиста.

— Поздравляю вас с выпуском книги «Глюк'oZa: моя формула красоты»! Как вы приняли решение ее написать? Кому адресована книга?

— Большое спасибо за поздравление! Я держу книгу в руках, она уже есть на предзаказе, готовлю презентацию. Конечно, всем хочется рассказать, как она была написана и из чего собрана, но это позже! Хочу выразить большую благодарность моим поклонникам, людям, которые на меня подписаны. На протяжении долгого времени они задавали мне много вопросов, и я решила собрать в одну книгу все, что знаю о своей жизни, поделиться своим опытом. Может быть, кому-то это поможет найти собственную гармонию.

— Расскажите про ваши творческие планы. Ждать ли от вас музыкальных новинок в ближайшее время?

— Конечно, нужно ждать новинки! Я готовлюсь к новому этапу своей карьеры, готовлю музыку. Мне очень нравится мое состояние сейчас, я прохожу какую-то трансформацию. Могу сказать, что совсем скоро выпущу сингл и буду заниматься созданием нового альбома. Я думаю, что пора — и чувствую, что у меня есть, чем поделиться.