Футболист, кровельщик, водитель «скорой»: кем стали звезды «Ералаша»

Такие выходцы «Ералаша», как Александр Головин, Ольга Кузьмина и Наталья Ионова, являются звездами шоу-бизнеса и остаются на виду. Однако многие их коллеги выбрали другой путь и освоили другие профессии: тренера по мини-футболу, гримера, водителя «скорой» и кровельщика. «Газета.Ru» рассказывает, как сейчас живут популярные актеры киножурнала.

Александр Лойе, 39 лет — актер, режиссер

close 100% Александр Лойе Киностудия им. М. Горького/РИА «Новости»

Актер Александр Лойе запомнился зрителям «Ералаша» яркой внешностью: рыжеволосый мальчик снялся в сюжетах «Кто там», «Научи меня плохому», «Прости, Жмуриков» и многих других. В эпизоде «Школа моей мечты» персонаж Лойе мысленно примерил на себя роль учителя, который отчитывает настоящих педагогов.

В 1993 году Лойе сыграл Сидорова в популярной рекламе газировки «Херши-кола». Актер начал учиться в ГИТИСе, но перевелся в Высшее театральное училище им. Щепкина, которое окончил в 2006 году. В качестве актера Лойе появился в 40 фильмах и сериалах, среди которых — «Грозовые ворота», «Пять невест», «День слепого Валентина» и «Любовь в большом городе — 2». Он также работал вторым режиссером в сериале «Слепой».

В 2014 году Лойе получил специальный приз на XV Международном телекинофоруме «Вместе» — «За яркое воплощение на экране образов наших современников».

Сергей Шелгунов, 53 года — сборщик мебели, кровельщик

close 100% Сергей Шелгунов Киностудия им. М. Горького/Сергей Шелгунов/VK

В «Ералаше» Сергей Шелгунов играл хулиганов, поэтому ему пророчили будущее звезды боевиков. Но из-за отсутствия предложений о съемках ему пришлось трудиться сборщиком мебели, а затем стать кровельщиком. Об этом «СтарХиту» рассказала супруга Шелгунова Яна.

«Мужа до сих пор узнают, и это ему не особо нравится. Идет по улице, и вдруг кто-то пальцем показывает: «Смотрите, «Ералаш»!» Или в кафе сидит, а его достают. Да, когда ты маленький, подобное внимание радует, а сейчас уже нет», — поделилась она.

Супруги живут в московском районе Чертаново, у них есть есть 22-летний сын Ярослав. Молодой человек рассказал, что родители предлагали ему попробовать себя на актерских кастингах, но он отказался в пользу вокала.

«Наверное, от папы досталось умение хорошо двигаться перед публикой, — сказал Шелгунов-младший. — Я им очень горжусь! Удивляюсь, когда кто-то говорит, что он не талантлив. Если это так, то почему его до сих пор помнят?»

Полина Ртищева, 36 лет — журналистка

close 100% Полина Ртищева Киностудия им. М. Горького/polina__rtishcheva/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В серии «Признание» Полина Ртищева сыграла девочку, которая настойчиво добивалась признания в любви от понравившегося ей мальчика: «Петенька, солнышко, это же так просто. Главное — искренне, взволнованно. Ну скажи: «Я... тебя... лю». А в эпизоде «Классненько» ее героиня пришла в гости к подруге, где начала вести себя, как дома — брать еду, примерять одежду, пользоваться косметикой, — и после нанесения омолаживающего крема превратилась в маленькую девочку.

После школы Ртищева поступила на факультет журналистики МГУ и окончила его с красным дипломом. Затем она получила актерское образование в Московском государственном институте культуры. В студенческие годы Ртищева была одним из режиссеров передачи «Галилео» на канале СТС, затем озвучивала фильмы, играла в театре, вела передачи на радиостанциях «ДТВ-Подмосковье», «Народное радио», и «Радио-1».

Сейчас Ртищева пишет о психологии в личном блоге и занимается изготовлением свечей из соевого воска.

Мария Иващенко, 31 год — актриса

close 100% Мария Иващенко Киностудия им. М. Горького/mariashivash/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Самая запоминающаяся серия с участием Марии Иващенко — «Куча мала», где она вытряхивает из сумочки много вещей. В серии «Что написано пером» она сыграла активную девочку, которая объявляет классу, что «Надька — экстрасенсиха».

Актриса родилась в семье музыканта Алексея Иващенко и в 9 лет начала выступать в мюзиклах, музыку к которым создавал ее отец: «Норд-ост», «Обыкновенное чудо» и других. С 2005 года Иващенко озвучивает персонажей фильмов и видеоигр: на русском языке ее голосом говорят Падма Патил и Полумна Лавгуд в серии фильмов о Гарри Поттере, Анастейша Стил в ленте «Пятьдесят оттенков серого», Майли Стюарт в «Ханне Монтане», Эйми из игры Need for Speed.

В 15 лет Иващенко экстерном сдала экзамены в школе и поступила на актерский факультет ВГИКа. В 2011 году актриса получила диплом с отличием. В 2013 году Иващенко обрела широкую известность благодаря роли фигуристки Алины в сериале «Молодежка». В 2020 году актриса вышла замуж за коллегу Станислава Раскачаева.

Константин Маевский, 42 года — футболист, тренер

close 100% Константин Маевский Киностудия им. М. Горького/Wikimedia Commons

Самые известные эпизоды «Ералаша» с участием Константина Маевского — «Апельсин» и «Яма». Актер с пяти лет занимался футболом, а затем поступил в Академию МВД. В 2000-2002 и 2010-2012 годах Маевский играл на позиции защитника за ЦСКА, а с 2003 по 2009 год — за «Динамо» (Москва). Спортсмен шесть раз становился чемпионом России, пять раз выигрывал кубок России и в двух сезонах признавался лучшим защитником Чемпионата России. В 2002-2012 годах состоял в сборной России по мини-футболу. На Чемпионате мира 2008 года футболист забил пять мячей.

Павел Степанов, 58 лет — мастер по ремонту и обслуживанию радиотехники в отеле

close 100% Павел Степанов Киностудия им. М. Горького/Wikimedia Commons

Актер Павел Степанов чаще всего играл в «Ералаше» хулигана — например, в серии «Прощай, Вася!», где учительница и одноклассники радуются его переезду.

Не успев поступить в театральный институт, сразу после школы Степанов пошел в армию и отслужил два года в Казахстане. Затем он окончил политехнический институт. Сейчас Степанов работает в московской гостинице «Президент-Отель» мастером по ремонту и обслуживанию радиотехники. Иногда играет небольшие роли в фильмах и сериалах.

Александр Нижегородцев, 35 лет — водитель скорой помощи

close 100% Александр Нижегородцев Киностудия им. М. Горького/VK

Актер Александр Нижегородцев стал популярным благодаря ролям в эпизодах «Опять двойка?», «Сумасшедший дом» и «Ангел-хранитель». В эпизоде «Дорогие россияне» он пародировал Бориса Ельцина.

В 14 лет Нижегородцев оказался сиротой на попечении бабушки. Сейчас о жизни актера известно немного. Издание kp.ru сообщает, что Нижегородцев работает водителем в скорой помощи. В свободное время он занимается стримингом на YouTube-канале «Диванный воин». Согласно источнику, Нижегородцев поменял имя на Сергей в надежде на списание долгов, но это не помогло.

Максим Сидоров, 50 лет — менеджер

close 100% Максим Сидоров Киностудия им. М. Горького/Кадр из видео/Первый канал

В серии «Серега, выходи!» герой Максима Сидорова так долго собирался на улицу, что наступило лето. По словам Сидорова, после выхода эпизода прохожие на улице кричали ему: «Серега, выходи!», а он автоматически отвечал: «Сейчас, только переоденусь!»

Актер окончил издательско-полиграфический техникум, затем получил еще одно образование в Институте бизнеса и политики. С 2000 года Сидоров работает менеджером, а также увлекается фотографией.

Павел Кассинский, 46 лет — актер, продюсер

close 100% Павел Кассинский Киностудия им. М. Горького/kassinskiy/VK

Одна из самых популярных серий с Павлом Кассинским — «Давай поспорим!», в которой он на спор съел тарелку эклеров.

Актер родился в семье народного артиста России Романа Карцева и бывшей танцовщицы кордебалета Елены Кассинской. После школы Кассинский не смог поступить на актерский факультет Щукинского училища, пошел в медицинский институт и вскоре бросил обучение. Затем он получил образование в Институте телевидения и вместе с отцом участвовал в спектаклях.

С начала 2000-х Кассинский снимается в фильмах и телесериалах, почти всегда играя второстепенных отрицательных персонажей. В сериале Сергея Арланова «Солдаты» актер исполнил роль сержанта Рылеева по кличке «Рыло». Он также снялся в проектах «Синие ночи», «И все-таки я люблю...», «Интерны», «Дом образцового содержания», «СашаТаня», «Балабол» и других. Также Кассинский работает продюсером.

Ксения Шандалова, 29 лет — гример в кино

close 100% Ксения Шандалова Киностудия им. М. Горького/ksushandalova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

С 10 лет Ксения Шандалова снималась в «Ералаше» — она играла гимнастку в серии «Странная любовь», простудившуюся Лену в «Лыжнике», художницу в «Карандаше». После съемок в киножурнале актриса исполнила одну из главных ролей в сериалах «Мачеха» и «Взрослые игры». Поработав над несколькими проектами, Шандалова поняла, что хочет стать визажистом.

«В 14 лет меня буквально озарило, когда сидела на гриме, — рассказала Ксения. — Наблюдала за работой мастера и поняла, что хочу так же, умоляла визажиста: «Возьми меня на какой-нибудь проект!» И через два года я уже пудрила первых актеров!»

Сейчас актриса работает художником по гриму в различных проектах, в ее портфолио — создание образов для сериалов «Ольга», «Толя робот», «Настя, соберись!», «Громкая связь» и «Я худею». Шандалова поддерживает дружеские отношения с актрисами Сашей Бортич, Ириной Горбачевой, Алиной Алексеевой и Ириной Старшенбаум.

Павел Степин, 32 года — режиссер

close 100% Павел Степин Киностудия им. М. Горького/imba_pasha/VK

Актер Павел Степин снялся в эпизодах «Темная магия», «Нервы, нервы, нервы» и других. В 2001 году он сыграл главную роль в сериале «Дракоша и компания». После школы Степин поступил в Московский авиационный институт и параллельно подрабатывал на съемочных площадках, начиная с должности администратора.

«Дослужился до должности второго режиссера. Почему именно это ремесло? С детства воспринимал актеров как людей, которые трудятся так же, как и все остальные члены группы. Не отношу их к какой-то отдельной категории — не создаю себе кумиров», — сказал Степин «СтарХиту».

Кинематографист участвовал в создании фильмов «Яшин. Вратарь моей мечты». С супругой он воспитывает шестилетнего сына, по выходным поет в церковном хоре и мечтает преподавать.

Юлия Михайлина, 32 года — художник-постановщик

close 100% Юлия Михайлина Киностудия им. М. Горького/VK

Актриса Юлия Михайлина снялась в семи эпизодах «Ералаша», самые известные из которых — «Темная магия» и «Гвоздь программы». В детстве она была полненькой, а потом сильно похудела. По словам Михайлиной, она изменилась благодаря «чувству влюбленности и контролю рациона».

Получив образование художника-постановщика театра и кино, она работала по специальности, а после — посвятила себя семейной жизни и воспитанию двоих детей.

По словам Михайлиной, благодаря «Ералашу» на нее обратил внимание будущий муж, который учился на три класса старше: «Он был популярным мальчиком и известным хулиганом. Иногда дразнил меня. Увидит и кричит: «Привет, «Ералаш»!