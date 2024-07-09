«Максин XXX» с Мией Гот: звезда порно ищет славы в кино, пока ее саму ищет маньяк

С 11 июля в российских кинотеатрах можно посмотреть ужастик «Максин XXX» — предположительно, последнюю часть трилогии слэшеров Тая Уэста о жажде славы. Это сиквел первого фильма «X» о порнозвезде Максин Минкс: в новой ленте героиня Мии Гот пытается стать голливудской актрисой в Лос-Анджелесе 80-х — и при этом не попасться в руки серийному убийце. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, чем просмотр «Максин XXX» похож на просмотр порно — в плохом смысле.

Спустя шесть лет после событий фильма «X» популярная порноактриса Максин Минкс (Миа Гот), единственная выжившая в той техасской резне без бензопилы, пытается пробиться в Голливуде. Посетив миллион бесплодных кастингов, она наконец обращает на себя внимание режиссерки Элизабет Бендер (Элизабет Дебики) — та дает ей роль в своем новом фильме ужасов «Пуританка 2». Однако путь артистки к славе преграждают не только суровые законы выживания, царящие на «фабрике грез», но и криминогенная обстановка Лос-Анджелеса 1985 года, где орудует жестокий серийный убийца Ночной сталкер. Когда полиция (Мишель Монаган и Бобби Каннавале) начинает находить трупы людей из окружения Максин, выясняется, что именно она стала целью таинственного маньяка.

close 100% Кадр из фильма «Максин XXX» (2024) «Вольга»

Слэшер-трилогия Тая Уэста о безграничном стремлении к жизни в свете софитов (которое по неким причинам оказывается свойственно разным женщинам с внешностью Мии Гот), наверное, неплохо иллюстрирует понятие «моментальная классика».

Еще в начале позапрошлой весны мы даже не знали, что речь идет о нескольких картинах, а теперь подходим к точке (или многоточию…) в одной из самых хайповых жанровых историй последнего десятилетия. Как известно, вокруг всякого хайпового явления обязан существовать не только фан-, но и собственный хейт-клуб. В случае с «Максин XXX» хочется — с толикой сожаления — присоединиться к последнему.

В третьем фильме на смену оммажам грайндхаусу 70-х («X») и классическому «техниколоровскому» Голливуду середины века («Пэрл») приходит ностальгия по неонуару с джалло (поджанр итальянских фильмов ужасов, сочетающий элементы криминального триллера и эротики) в частности — и по 80-м с их культурой видеопрокатов в целом. За кадром то и дело заходится диссонансный альто-саксофон, а в кадре практически не прерывается кокаиновый снегопад; всему этому не под силу заглушить разве что вопли толпы, охваченной сатанинской паникой. Неон, грязные улицы, до поры до времени безликий убийца в черных кожаных перчатках. Тут бы добавить: все как мы любим. Но в этом, в общем, и проблема.

close 100% Кадр из фильма «Максин XXX» (2024) «Вольга»

Не самый грандиозный психобидди-слэшер (если дотошно подходить к вопросу терминологии, фильм, где антагонистка — потерявшая былую красоту и рассудок старушка — начинает всех кромсать, следует называть примерно так) «X», как и вполне удачный мелодраматический психотриллер «Пэрл» (есть подозрение, искомый икс-фактор — полноценное сценарное участие артистки Гот), выигрывали за счет своей нишевости. Ну, если можно называть нишевыми вещи, в свое время пользовавшиеся бешеной популярностью. Однако даже так ленты Уэста, с их красивыми рифмами и остроумными повторяющимися образами, заметно тонули в стилизации — несколько дежурном воспроизведении характерных элементов картин-прототипов.

«Максин XXX» же лишена и этой скромной форы: 80-е — самое переваренное десятилетие в мировой культуре. На реминисцентном поле, где от закоммерциализированности давно не осталось живого места, Уэст едва ли выдерживает конкуренцию, поскольку вынужден (или зачем-то сам стремится) играть еще и по этим правилам. В результате в плохом смысле триггерит даже возникающий на экране дом из «Психо» Альфреда Хичкока: сама по себе штука классная, но в имеющемся контексте кажется очередным проявлением сувенирного взгляда на искусство, которым пропитан весь тоскующий по 80-м кинематограф.

close 100% Кадр из фильма «Максин XXX» (2024) «Вольга»

Плот-твист: прострелив одну из своих коленок, Уэст тут же целится в следующую (вот где настоящий слэшер). Намерение режиссера, надо думать, сформулировано в одной из реплик героини Элизабет Дебики, которая замыслила свою «Пуританку 2» как трэш-кино с глубоким скрытым смыслом, своего рода жанрового троянского коня; трилогия о Максин и Пэрл минимум в двух случаях из трех занимается ровно тем же. Но в конечном счете одно нейтрализует другое. Из-за рассыпанной крошки глубокого смысла получается чересчур душно для треша, предполагающего некоторую беззаботную веселость, а трешовость, в свою очередь, гасит глубину здешних смыслов. Как в порно, где с чрезмерным и беспочвенным энтузиазмом подошли к сюжетной составляющей.

Собственно, в итоге ощущения от «Максин XXX» во многом схожи с процессом просмотра порно: есть неоспоримые хайлайты (ужасно веселые роли Джанкарло Эспозито и Кевина Бейкона, скажем), но в основном хочется промотать. Послетитровое обращение-подмигивание «Be kind, rewind» (англ. «будьте добры, перемотайте» — расхожее выражение эпохи видеопроката; хорошим тоном считалось перед возвратом перемотать видеокассету на начало, чтобы следующий арендатор мог сразу приступить к просмотру фильма) в этом смысле, конечно, сыплет соль на рану. Возможно, в рамках своего художественного стейтмента Уэсту стоило потребовать от студии A24 выпустить третью ленту сразу на видео, в обход кинотеатров, где пульты на входе не выдают.

close 100% Кадр из фильма «Максин XXX» (2024) «Вольга»

Дата премьеры: 24 июня 2024 года

Дата выхода в России: 11 июля 2024 года

Продолжительность: 103 минут

Режиссер: Тай Уэст

В ролях: Миа Гот, Элизабет Дебики, Мозес Самни, Лили Коллинз, Мишель Монаган, Бобби Каннавале, Джанкарло Эспозито, Кевин Бейкон, Холзи, Софи Тэтчер