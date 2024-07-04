Раздолбатино кино: вышел четвертый «Полицейский из Беверли-Хиллз» с Эдди Мерфи

На Netflix вышел фильм «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» — четвертая часть серии комедийных боевиков с Эдди Мерфи в главной роли. В новом фильме детектив Аксель Фоули приезжает в Калифорнию на помощь дочери, которая работает адвокатом. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, какой франшиза вернулась на экраны после 30-летнего отсутствия.

Годы идут, а детективу Акселю Фоули (Эдди Мерфи) все не сидится в родном Детройте. На этот раз в Беверли-Хиллз взбалмошного лейтенанта приводит опасность, нависшая над его дочерью, адвокатессой Джейн Сондерс (Тейлор Пейдж из черной комедии «Зола»), — ей стали угрожать после того, как она взялась защищать мужчину, которого посадили за убийство правоохранителя.

Фоули объединяется с Джейн, а также ее бывшим — детективом Бобби Эбботом (Джозеф Гордон-Левитт) и своими давними товарищами Джоном Таггэртом (Джон Эштон) и Билли Роузвудом (Джадж Рейнхолд), чтобы раскрыть очередной заговор во главе с капитаном полиции Кейдом Грантом (Кевин Бейкон).

Четвертую часть франшизы «Полицейский из Беверли-Хиллз», которую юный комик Эдди Мерфи в свое время героически спас от превращения в очередной нудный боевик с Сильвестром Сталлоне, собирались выпускать еще после третьей, то есть 30 лет назад. Однако и в середине девяностых, и в середине нулевых проект упирался в стену.

В десятых концепция поменялась — тогда из продолжения «Полицейского» попытались сделать сериал про сына Акселя, тоже, разумеется, копа (роль должен был исполнить звезда «Солдатов неудачи» Брэндон Т. Джексон, Фоули-старший в этой версии руководил полицией Детройта). Но дальше пилота дело не продвинулось, и вновь пошли разговоры о полнометражном фильме.

Разработкой этого фильма в итоге занялся Netflix, а режиссером выступил дебютант Марк Моллой, прежде снимавший сериал «Кликбейт» про фейк-ньюс и американские выборы — 2016 для печально известного сервиса Qubi (платформа закрылась прежде, чем проект успели доделать). Моллой оказался в режиссерском кресле после того, как его покинули Адиль Эль Арби и Билал Фалла — постановщики третьей и четвертой частей франшизы «Плохие парни»; нанимали их, впрочем, еще после криминальной драмы 2016 года «Черный» — парафраза «Ромео и Джульетты» про бельгийских гангстеров. Проведя полдюжины бесплодных лет на этом посту, дуэт предпочел заняться кинокомиксом «Бэтгерл» — в итоге не менее печально известным, чем сервис Qubi (компания Warner Bros. Discovery отказалась его выпускать ради налоговых вычетов).

close 100% Кадр из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» (2024) Netflix

Кажется, статус «печально известного» теперь грозит и новому «Полицейскому из Беверли-Хиллз». Положа руку на сердце, у комедии 1984 года не было ни одного прямо-таки выдающегося сиквела, однако ленты Тони Скотта и Джона Лэндиса по меньшей мере обладали собственным стилем: по второй было видно, что человек снимал «Лучшего стрелка», «Дни грома» и «Последнего бойскаута», а по третьей — что «Братьев Блюз» и клип Майкла Джексона «Thriller». По четвертой картине заметно, что человек снимал рекламу для компании Apple: «Аксель Фоули» (точнее, «Аксель Ф.» — подзаголовок, надо думать, прикручен для приманивания тех, кому этот набор букв знаком по треку Crazy Frog) оказывается довольно безликим фильмом, дефолтно-конвейерным Netflix.

Проблемой предыдущих частей было то, что все это мы уже видели в первом фильме. Их (части), впрочем, спасала бешеная харизма Мерфи. Проблема четвертой состоит в том, что все это мы видели где-то еще, и харизма (она по-прежнему на месте) тут уже не сильно помогает.

Новый «Полицейский» — стандартный легасиквел про постаревшего героя, который вынашивался настолько долго, что даже «молодой напарник» тут выглядит изрядно подуставшим от жизни (потухший взгляд Гордона-Левитта, кажется, унаследован от сериала «Мистер Корман»). Картина по-аптекарски дозированно сцеживает фан-сервисные подмигивания, что быстро начинает раздражать. Ладно, вымученные фразочки ветеранов франшизы, но раньше прилипчивая главная тема щедро шарашила каждые минут пять — теперь же фильм полтора часа поддразнивает зрителя ее отглосками, а когда мелодия наконец расправляет крылья, она быстро оборачивается достаточно чудовищным рэп-номером в исполнении Lil Nas X.

close 100% Кадр из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» (2024) Netflix

Семейная драма, на которой здесь сделан основной акцент (герой Мерфи несколько лет не общается с дочерью и должен добиться ее прощения), не вызывает никаких эмоций: лента не утруждает себя даже избитым приемом с внезапно вскрывшимся фактом отцовства, а просто ретроспективно засовывает Джейн и весь сопутствующий багаж за кадр франшизы. По подсчетам выходит, что на момент событий третьего фильма она существовала уже около пары лет. Пожалуй, нет более прискорбного варианта окончательной трансформации в «батино кино» (отдельно еще настораживает, что реальные дети Мерфи тут в эпизодах заковывают его в наручники и бьют электрошокером).

Чему оно нас учит? Наверное, тому, что надо прислушиваться к зову сердца. С разницей в месяц состоялся релиз двух фильмов, спродюсированных Доном Симпсоном и Джерри Брукхаймером и написанных (в числе прочих) Уиллом Биллом. Четвертые «Плохие парни» Адиля и Билала уверенно работают в прокате и, кажется, в основном всем нравятся, а четвертый «Полицейский из Беверли-Хиллз» Марка Моллоя будто бы рожден для того, чтобы моментально затеряться в стриминговом море.

Дата выхода: 4 июля 2024 года

Продолжительность: 115 минут

Режиссер: Марк Маллой

В ролях: Эдди Мерфи, Тейлор Пейдж, Джозеф Гордон-Левитт, Джон Эштон, Джадж Рейнхолд, Кевин Бейкон