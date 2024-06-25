Кадры из фильма «Максин XXX», «Что-то не так с Кевином», «Собиратель душ» и «Полицейский из Беверли-Хиллз 4»

«Максин XXX», «Собиратель душ», «Полицейский из Беверли-Хиллз 4» и еще 10 фильмов июля Какие фильмы выходят в кино и в сети в июле 2024 года

Июль — праздник для поклонников ужастиков: в этом месяце на больших экранах показывают финал трилогии Тая Уэста «Максин XXX» с Мией Гот, триллер Оза Перкинса «Собиратель душ» с Николасом Кейджем и Майкой Монро, а также нашумевший канадский слэшер «Нежить». Также в кинотеатрах можно будет застать триллер Линн Рэмси «Что не так с Кевином», а в сети — увидеть новую часть «Полицейского из Беверли-Хиллз». «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в июле, и рассказывает о самых интересных.

«Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» («Beverly Hills Cop: Axel F»), реж. Марк Моллой

Где и когда смотреть: на Netflix — с 3 июля

Продолжение трилогии комедийных боевиков с Эдди Мерфи в роли детройтского копа Акселя Фоули, который раскрывает преступления в калифорнийском Беверли-Хиллс. Действие четвертой части разворачивается спустя 30 лет после событий третьего фильма. Нового напарника персонажа Мерфи сыграл Джозеф Гордон-Левитт, также в картине снялись Кевин Бейкон и ветераны франшизы Джадж Рейнхолд и Джон Эштон. В продюсерском кресле вновь оказался Джерри Брукхаймер.

«Самая большая луна», реж. Алексей Попогребский

Где и когда смотреть: в кино — с 4 июля (перенесен с февраля)

Городское фэнтези Алексея Попогребского («Коктебель», «Как я провел этим летом», «Оптимисты») про сверхлюдей, умеющих управлять человеческими эмоциями и не чувствующих боли, однако неспособных любить. В главных ролях снялись Иван Ивашов («Капитан Волконогов бежал») и дебютантка Симона Куст, также в актерский состав вошли Филипп Янковский («Карамора») и Аристарх Венес («Детективный синдром»).

Где и когда смотреть: в кино — с 4 июля

Фантастическая драма дебютанта Дмитрия Моисеева о дружбе медсестры и инопланетянина в мире, где пришельцы прилетели на Землю, но ничего не произошло.

close 100% Кадр из фильма «Контакты» (2024) Марс Медиа Энтертейнмент

«Лохматые предки» («Sasquatch Sunset»), реж. Дэвид и Нейтан Зеллнеры

Где и когда смотреть: в кино — с 4 июля

Абсурдистское фэнтези, описывающее год из жизни семьи бигфутов. Маму с папой играют Райли Кио и Джесси Айзенберг, одни из продюсеров картины выступил режиссер «Солнцестояния» и «Реинкарнации» Ари Астер.

«Нежить» («In a Violent Nature»), реж. Крис Нэш

Где и когда смотреть: в кино — с 4 июля

Прозвучавший на последнем «Сандэнсе» канадский слэшер, снятый от лица немого убийцы, который вырезает подростков в лесах Онтарио.

«Космический кадет» («Space Cadet»), реж. Лиз В. Гарсия

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 4 июля

Романтическая комедия с Эммой Робертс в роли тусовщицы, которая случайно становится главной надеждой NASA.

Где и когда смотреть: в кино — с 4 июля

Драматический триллер по роману Николаса Хогга «Токио» про психиатра (Эрик Бана), который должен спасти дочь (Сэди Синк), влюбившуюся в сына главы опасного культа (Сильвия Хукс). Это вторая полнометражная работа дочери Ридли Скотта Джордан, в 2009 году снявшей драму «Трещины» с Евой Грин.

Где и когда смотреть: в кино — с 11 июля

Последняя часть слэшер-трилогии Тая Уэста, открытой фильмом «X» и продолженной «Пэрл». В новой ленте героиня Мии Гот будет пытаться пробиться к славе в Голливуде 1980-х — и при этом не попасться серийному убийце Ричарду «Ночному сталкеру» Рамиресу. В картине снялись Элизабет Дебики, Лили Коллинз, Мишель Монаган, Бобби Каннавале, Джанкарло Эспозито, Кевин Бейкон, а также музыканты Мозес Самни и Холзи.

close 100% Кадр из фильма «Максин XXX» (2024) A24

«Что-то не так с Кевином» («We Need to Talk About Kevin»), реж. Линн Рэмси

Где и когда смотреть: в кино — с 11 июля

Повторный прокат психологического триллера Линн Рэмси с Тильдой Суинтон в роли матери, которая пытается смириться с тем, что ее сын — психопат-преступник.

«Второй акт» («Le deuxième acte»), реж. Квентин Дюпьё

Где и когда смотреть: в кино — с 11 июля (перенесен с июня)

Комедия Квентина Дюпьё («Реальность», «Оленья кожа», «Даааааали!»), открывшая Каннский фестиваль в 2024 году. По сюжету девушка Флоранс (Леа Сейду) хочет представить возлюбленного Давида (Луи Гаррель) своему отцу Гийому (Венсан Линдон). В свою очередь Давид надеется свести Флоранс со своим другом Вилли (Рафаэль Кенар). Все они встречаются друг с другом в ресторане.

«Папуля» («Daddio»), реж. Кристи Холл

Где и когда смотреть: в кино — с 11 июля

Разговорная драма (или фильм ужасов, тут как посмотреть) о проникновенной беседе таксиста с пассажиркой. В главных ролях — Шон Пенн и Дакота Джонсон.

«Одержимая» («Des Teufels Bad»), реж. Северин Фиала и Вероника Франц

Где и когда смотреть: в кино — с 18 июля

Фолк-хоррор от постановщиков «Сторожки» Вероники Франц и Северина Фиала, взявший на Берлинале Серебряного Медведя за выдающиеся художественные достижения. Фильм рассказывает о неудачно вышедшей замуж женщине из австрийской деревушки XVIII века.

«Собиратель душ» («Longlegs»), реж. Осгуд Перкинс

Где и когда смотреть: в кино — с 25 июля

Хоррор-триллер режиссера «Гензеля и Гретель» Оза Перкинса о противостоянии агентки ФБР Ли Харпер (звезда «Оно приходит за тобой» Майка Монро) и серийного убийцы по прозвищу Длинноногий (Николас Кейдж).

Примечание. Даты указаны по московскому времени.