Братская любовь: что показали во второй серии второго сезона «Дома дракона»

На HBO вышла вторая серия второго сезона «Дома дракона» — приквела фэнтезийной саги «Игра престолов» по произведениям Джорджа Р. Р. Мартина про междоусобную войну между Таргариенами. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, что показали в новом эпизоде, и делится впечатлениями от увиденного.

Что показали в новой серии?

После жестокого убийства маленького Джейхейриса (Джуд Рок) в конце предыдущего эпизода (его мы разбирали здесь) король Эйегон (Том Глинн-Карни) в ярости: грозится всех убить и кричит про войну, параллельно разнося в щепки отцовскую модель Старой Валирии. Эйемонд (Юэн Митчелл) осматривает комнату, где находился накануне, и понимает, что разминулся с убийцами, которые приходили за ним. Отто Хайтауэр (Рис Иванс) пытается поддержать Алисенту (Оливия Кук) и обещает, что убийцы поплатятся. Та высказывает предположение, что таким образом ее наказывают боги. В подробности она не вдается, но природа самобичевания нам понятна: пока ее внуку отрезали голову, лорд-командующий Королевской гвардией Кристон Коль (Фабьен Франкель) находился у нее в постели.

Во время совета хромой лорд-дознаватель Ларис Стронг (Мэттью Нидем) докладывает о поимке стражника-убийцы — того схватили прямо с головой Джейхейриса в сумке. Король отмечает, что любой из участников совета может быть заговорщиком. Кроме того, он не хочет публично объявлять о случившемся, чтобы не демонстрировать слабость: все-таки принца убили прямо в кроватке в сердце Красного замка. Отто возражает, что Эйегон и так всю дорогу выглядит слабым — во время его коронации всем на голову буквально свалился дракон. Десница убеждает короля поступить противоположным образом и провести похороны по таргариенским обычаям. Это предполагает траурное шествие с открытым гробом.

Лицами скорбной пиар-кампании решено сделать Алисенту и королеву Хелейну (Фиа Сабан). Женщины встречаются, Алисента пытается завести разговор о вчерашнем: как мы помним, после смерти сына Хелейна с дочкой на руках прибежала к Алисенте и застала ее с Колем. И раньше имевшая не самую устойчивую психику, а теперь еще и убитая горем королева эти попытки игнорирует.

В Королевской гавани начинаются похороны. Одновременно с этим Ларис спускается в темницу допрашивать пойманного стражника. Тому хватает одного вида раскладываемых пыточных приспособлений — он тут же выкладывает все: нанял Деймон Таргариен (Мэтт Смит), заплатил половину вперед, вторую обещал после, напарником был крысолов. После этого в камеру заходит Эйегон, которого избавили от необходимости посещать похороны собственного сына. Вся информация получена, теперь можно перейти к пыткам ради пыток. Меж тем процессия продвигается по улицам Королевской гавани под аккомпанемент глашатая: Рейенира — цареубийца и лжепретендентка на трон.

В это время в замке на Драконьем камне Рейенире как раз обо всем докладывают. На экстренном совете королева повелевает разослать по Вестеросу опровержение ее причастности к смерти Джейхейриса. Но даже не все присутствующие в это верят. Сходятся участники совета в одном: репутационные потери «черных» чудовищны. Тут Рейенира смотрит на ухмыляющегося Деймона — и все понимает. После этого они разговаривают наедине.

Деймон уверяет королеву, что совершенно четко приказывал убить именно Эеймонда. В ходе перепалки Рейенира признается, что никогда полностью Деймону не доверяла: она сомневается, любил ли он ее по-настоящему — или только использовал для достижения собственных целей. Она спрашивает, признает ли он ее своей королевой и правительницей. В ответ Деймон заявляет, что его покойный брат Визерис I (Пэдди Консидайн) назначил Рейениру наследницей, только чтобы поставить его на место. Тем не менее принц-консорт признает, что вся история с заказным убийством получилась нехорошей. Рейенира подводит итог дискуссии и называет дядю жалким.

close 100% Кадр из второй серии второго сезона «Дома дракона» (2024) HBO

Затем королева принимает у себя дочку Деймона — Бейлу Таргариен (Бетани Антония). Рейенира поручает девушке слетать на Лунной плясунье (эту молодую дракониху нам еще не показывали) в Королевскую гавань и осторожно посмотреть, что там происходит. В это время Деймон облачается в доспехи и верхом на Караксесе покидает Драконий камень.

Коль с виноватым видом наблюдает, как из детской выносят окровавленные вещи Джейхейриса. Спустя некоторое время он отправляется к рыцарю Аррику Каргиллу (Люк Титтенсор) и приказывает ему отправиться на Драконий камень и убить Рейениру. В одиночку! Для этого ему нужно будет притвориться собственным братом-близнецом Эрриком (Эллиотт Титтенсор), который примкнул к «черным».

Где-то в окрестностях Драконьего камня сын Рейениры Джекейрис Веларион (Гарри Коллетт) и Бейла обсуждают своих отцов. Она говорит про Деймона, он — про Харвина Стронга (Райан Корр). Также Джейкейрис вспоминает бейлиного дядю Лейнора Велариона (Джон Макмиллан), который, как мы помним, уплыл с Харвином в закат. И говорит, что тоскует по брату Люцерису (Эллиот Грихо), погибшему от рук Эеймонда (точнее, его драконихи). Последний в этот момент находится в борделе и признается куртизанке, что польщен стремлением его убить, но в то же время сожалеет о случившемся с Люцерисом.

close 100% Кадр из второй серии второго сезона «Дома дракона» (2024) HBO

Следом нас немного ближе знакомят с новичками сезона.

Жена мелькавшего в прошлой серии кузнеца Хью Молота (Киран Бью) жалуется ему на то, что из-за дефицита в результате морской блокады, устроенной Корлисом «Морским змеем» Веларионом (Стив Туссен), ей пришлось невероятно долго искать курицу для супа — и заплатить за нее втрое больше обычного. А у них, между прочим, дочь болеет.

Далее мы переходим на другую сторону баррикад. Моряк Алин из Халла (Абубакар Салим), спасший Корлина от пиратов (это произошло где-то за кадром между сезонами), встречается в порту с братом Аддамом (Клинтон Либерти). Парой сцен позднее Аддам, собирающий крабов на пляже, наблюдает за летающим Морским туманом (раньше это был дракон Лейнора Велариона).

close 100% Кадр из второй серии второго сезона «Дома дракона» (2024) HBO

Незадолго до этого Морской змей обсуждает со своей женой Рейенис Таргариен (Ив Бест) ненадежность Деймона. «Почти королева», впрочем, отмечает, что понимает, насколько тяжело смириться с тем, что корона упущена из рук. После этого Рейенира допрашивает шпионку Мисарию (Соноя Мидзуно) о ее причастности к убийству Джейхейриса. Та признается, что назвала Деймону имена потенциальных наемников в обмен на свободу. У Рейениры для нее плохие новости: освобождать Белую пиявку королеве не очень выгодно.

Тем временем улицы Королевской гавани украшают телами крысоловов. Среди них мы видим нашего знакомого по кличке Сыр — одного из убийц принца. Песик, которого он жестоко пинал в прошлой серии, скулит и смотрит на мертвого хозяина. Отто в ярости отчитывает короля за приказ казнить всех крысоловов. По его словам, это перечеркивает все выигранное прежде сочувствие народа. У Эйегона на этот счет другое мнение. Более того, он входит во вкус и рассказывает деду об идее Коля отправить Аррика на Драконий камень. Из комнаты Отто выходит уже без звания десницы: король освобождает его от должности и назначает своей правой рукой Кристона.

Параллельно Аррик как раз добирается до места назначения. На берегу его замечает Белая пиявка, которую Рейенира все-таки решает отпустить. Рыцарь проникает в замок, проскальзывает мимо брата и пробирается в покои к Рейенире. Туда же врывается и Эррик. Братья вступают в схватку. Один из них побеждает (сразу после декларации своей любви ко второму). Кто именно, не вполне ясно, но это и не важно, поскольку выживший брат встает над телом поверженного, за что-то извиняется — и совершает самоубийство.

close 100% Кадр из второй серии второго сезона «Дома дракона» (2024) HBO

В Королевской гавани Отто сообщает Алисенте, что после выхода на досрочную пенсию планирует отправиться в Старомест и заняться ее сыном Дейроном (не переживайте, да, нам его до сих пор вообще не показывали). Алисента порывается было рассказать отцу о своих грехах, но тот ее останавливает, подчеркивая, что не хочет ничего знать. Тогда она идет к Эйегону и застает его плачущим. И тут не найдя себе места, Алисента отправляется в свои покои. Перед сном она решает надавать Колю пощечин. Они достаточно быстро перетекают в секс.

Какие впечатления?

Второй эпизод немного сбавил темп, однако этого стоило ожидать. «Рейнира Жестокая» — достаточно ровная серия, полная дежурного настроения; кровь слегка разгоняется разве что во время поединка близнецов. Впрочем, мельком увидеть хотя бы одного нового дракона не помешало.

Чего ждем дальше?

Вероятно, следующая серия будет примерно такой же, а все самое захватывающее, скорее всего, начнется с четвертой — уже известно, что она получила название «Танец драконов».

close 100% Кадр из второй серии второго сезона «Дома дракона» (2024) HBO

Дата выхода (2 сезон): 17 июня 2024 года

Продолжительность (2 сезон): 8 серий по 60 минут

Создатели: Райан Кондал и Джордж Р. Р. Мартин

В ролях: Эмма Д'Арси, Оливия Кук, Мэтт Смит, Рис Иванс, Стив Туссен, Ив Бест, Соноя Мидзуно, Фабьен Франкель, Том Глинн-Карни, Юэн Митчелл и другие.