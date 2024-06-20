Крым, молодость, искусство: каким будет фестиваль «Таврида.АРТ»

26–28 июля в Крыму в бухте близ Судака пройдет фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» — самое масштабное событие в России, посвященное молодому искусству. На площадке соберутся тысячи творцов, а также жителей и гостей Крыма. О предстоящем событии и роли многонациональности рассказал в интервью «Газете.Ru» руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

— Почему ваш фестиваль молодого искусства в этом году стал многонациональным?

— Ответ на этот вопрос состоит из двух частей. С одной стороны, 2024 год объявлен в России Годом семьи, и вся наша большая многонациональная страна и есть семья, которая в лице участников фестиваля один раз в год собирается у нас на площадке. Чем не повод посмотреть на культурные традиции друг друга? С другой стороны, еще с прошлого фестиваля к нам прилетело много предложений и идей, связанных с национальным колоритом страны. Да и внутри индустрии есть запрос на качественные мероприятия, посвященные искусству разных народов.

Недолго думая, решили с командой, что это интересный опыт — собрать молодое, свежее, переосмысленное новым поколением многонациональное искусство на «Тавриде». Это ценно и для гостей фестиваля: вся Россия в одном месте — знакомься с ней, вдохновляйся, а потом отправляйся в путешествие, чтобы узнать поближе.

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— Расскажите про программу: какие выступления и события планируются?

Я сразу оговорюсь, это традиционно не музыкальный фестиваль. Да, приедет много знаменитых музыкальных хедлайнеров, будут и самобытные исполнители, например, башкирский музыкант Marat Taturas, якутская исполнительница Олена УУТАй, этногруппа ОЙМЕ, карельский инди-фолк-коллектив TUARI, музыкальные группы Vetkafolk и ХВОЯ. Но также всех гостей ждут и тематические кинопоказы, и выставки молодых художников, и оригинальные инсталляции, и национальные театральные постановки.

Покажем классный театральный проект — сериал из 5 серий «Сцены русской жизни. Пушкин». Каждую серию объединяют новые грани классических произведений в современном контексте.

По традиции пройдет и ярмарка «Арт.Молодость», на которой будет представлена аутентичная продукция молодых дизайнеров и художников, сочетающая в себе национальные традиции регионов России и современный дизайн. Хедлайнерами ярмарки станут крупные российские бренды и компании. А в корнере VK Store представим нашу коллаборацию.

close 100% Пресс-служба «Таврида.АРТ»

— Что еще ждет гостей и участников на фестивале «Таврида.АРТ»?

В списке флагманских событий: гастрофестиваль в выставочном центре «АРТ-ЭКСПО», на котором можно будет попробовать разные национальные блюда нашей страны; традиционное костюмированное арт-шествие; музыкальное шоу-признание «Народный артист», посвященное творчеству легендарной Александры Пахмутовой.

— Вы говорили, что приедут еще известные музыкальные хедлайнеры, назовете их?

Конечно, это: Три дня дождя, OTYKEN, The Hatters, Меджикул, 5УТРА, NLO. Также в лайнапе оркестр «Кампанелла каменной звезды» и Гарик Сукачев, MIA BOYKA, NЮ, Mary Gu, Akmal', Женя Трофимов х Комната культуры, ST, Татьяна Куртукова, MIRAVI, ОМ. Стас Ярушин приедет на фестиваль с командой, чтобы снять выпуски своего музыкального подкаста МУЗLOFT.

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— Фестиваль проходит в уникальном месте Крыма. Как это место влияет на атмосферу и программу мероприятия?

Мы всегда стараемся делать так, чтобы атмосфера была частью программы, а красота места, в котором живет наш проект, гармонировала с событиями фестиваля. Надеюсь, что гости получат удовольствие не только от программы, но и вдохновятся местом, где создаются новые творческие проекты.

— Финальный вопрос: как попасть на фестиваль?

close 100% Пресс-служба «Таврида.АРТ»

Получить бесплатный билет можно на сайте tavrida.art/fest. Там доступна регистрация в трех категориях: «Профи» — участники фестиваля, которые участвуют в конкурсном отборе, поскольку являются молодыми профи в творческих индустриях. «Любитель» — это жители и гости Крыма, которые успели подать заявку раньше других, чтобы иметь возможность жить в палатке на территории фестиваля. И «Друг» — это все гости, приходящие на события и покидающие территорию по окончании программы дня.