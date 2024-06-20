«Я не собираюсь мериться ни с кем патриотизмом»: интервью с лидером «Землян» Владимиром Киселевым

Год назад основатель группы «Земляне» и глава «Русской медиагруппы» (РМГ) предложил платить военным за уничтожение западных танков в ходе спецоперации. В интервью «Газете.Ru» он рассказал, кто из артистов не поддержал инициативу и почему песни SHAMAN не крутят на радиостанциях РМГ. А также признался, что испытал на себе цензуру в России.

— Расскажите, пожалуйста, о своей инициативе по материальной поддержке бойцов, принимающих участие в Специальной военной операции, с которой вы выступили в прошлом году.

— Инициативу премировать российских бойцов за подбитую тяжелую бронетехнику западного производства я выдвинул уже год назад, в июне 2023 года на ПМЭФ.

Это был призыв к артистам, ко всему артистическому сообществу, всем творческим людям — заявить о своей гражданской позиции. Поддержать бойцов, продемонстрировать, что они – вместе со своей страной. Я предложил им премировать наших героев суммой в 1 миллион рублей. И, безусловно, предлагаешь – делай сам. В первых рядах я и моя семья: жена Елена Север, дети, Владимир и Юрий, подали пример, направили собственные средства.

Я очень рад и по-настоящему горжусь, что именно мои сыновья, супруга и группа «Земляне» были не только первыми, кто поддержал мою инициативу, но и первыми, кто вообще отправился на линию соприкосновения, кто устраивал концерты на Донбассе еще до 2022 года. Юра, будучи несовершеннолетним, вместе со мной создавал, помогал и обеспечивал прохождение «Крымской весны». Причем не постфактум, а с февраля месяца 2014 года, готовя референдум, тем самым помогая гражданам Крыма понимать, что звезды России с жителями Крыма, что вся Россия с ними. Всем покоя не давала его награда, полученная от президента. Юра нигде не сообщал о своей награде. Он, его брат Владимир, группа «Земляне», моя жена Елена награждены за патриотическую деятельность, а не за песни. Они награждены за то, что они делают для наших бойцов не один месяц, ни год, ни два, а все это время с «Крымской весны», с 2014 года. Причем Юра награжден не только государственной наградой Российской Федерации, но и ведомственной медалью Министерства обороны, а казачество России возвело его в ранг казачьего старшины и наградило его своим орденом.

К нашей инициативе по поводу денег за сбитую технику также примкнули, поучаствовали финансово, поддержали ее устно в СМИ: Григорий Лепс, Николай Басков, Денис Майданов, Дмитрий Певцов, Роман Архипов. Откликнулись даже исполнители, не имеющие многомиллионных гонораров – например, Юлия Михальчик. Поддерживают бойцов также Юлия Чичерина, Джанго и многие другие.

— Сколько бойцов получили выплаты за поражение танков Leopard? Сколько средств удалось собрать? Можете ли вы назвать сумму, которую вы лично или артисты по вашей инициативе перечислили на нужды фронта?

— К великому сожалению и моему огорчению, мы не можем называть имена тех, кого наградили, так как бойцы приезжали за наградами с фронта и вновь вернулись к своим товарищам в зону СВО. Многих героев вы могли видеть – хоть и с закрытыми лицами – мы не делали тайны из награждений. Они выходили на сцену «Золотого Граммофона» в Москве (концерт был показан в эфире Первого канала) и Санкт-Петербурге, на сцену наших концертов патриотического марафона Агитбригады «Русского Радио». Некоторые сертификаты Григорий Лепс, Денис Майданов, Юрий Киселев и Елена Север вручали прямо на линии соприкосновения.

Точную же сумму, перечисленную на нужды фронта, назвать практически невозможно: моя семья, а также группа «Земляне» и артисты «Русской Медиагруппы» регулярно, на протяжении вот уже многих лет, ездят в ДНР и ЛНР, отвозят туда огромное количество гуманитарной помощи.

Моя супруга передавала оборудование отряду «Ахмат», лично доставляла гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование луганским больницам. Многое мы покупали на собственные средства, в сборах участвовали и дружественные артисты.

— После того, как вы сообщили, что SHAMAN, Газманов и другие не участвовали в инициативе, они не передумали?



— К сожалению, нет, по крайней мере, мне о таком неизвестно. Надеюсь, узнать из СМИ. Пока таких публикаций не видел. Зато СМИ написали, что «Владимир Киселев отказал в выплатах бойцу с позывным «Десант» за подбитые «Абрамсы». Они русский язык знают? Я выступил с инициативой, с призывом к артистам и творческим людям поощрять бойцов, уничтоживших тяжелую технику западного образца на СВО. Я не сказал, что за каждый подбитый танк лично каждого бойца буду награждать деньгами. Инициатива озвучена, она — «внутреннее побуждение к новым формам деятельности» — см. словарь Ожегова. Мы инициативу реализовали и воплотили в жизнь. Я выполнил свою миссию и члены моей семьи тоже.

При этом российские СМИ, рассказывая о «Десанте», взяли как основу для публикации давний сюжет украинского ресурса, то есть тиражируют украинские вражеские нарративы и, что немаловажно, перепечатывают иноагентов. За это они должны быть наказаны.

Мы ждем бойца с позывным «Десант», но пока найти его не удалось, хотя попытки предпринимались.

А насчет Шамана — когда я предложил ему съездить с моей командой на Донбасс, он вначале согласился, но в последний момент «соскочил». Но после моих многократных призывов все-таки поступить как мужчина, делом подкрепить свою гражданскую позицию, Шаман съездил на Донбасс. Так что, уверен, и я приложил руку к его становлению, как патриотического артиста.

Что же касается господ Газманова, Матвиенко, Крутого, я не устаю призывать к их совести, предлагаю присоединиться к моей инициативе или самостоятельно заявить о гражданской позиции, поддержат свою страну, свой народ. Тому же бойцу «Десанту», если мы его найдем, заплатить. Столько лет они зарабатывали на своих слушателях. Не хочу заглядывать ни в чьи карманы, но миллион рублей для этих людей точно не непосильный вклад. И такой поступок был бы куда ценнее патриотических речей и песен, большинство из которых сплагиачены. Но пока мои слова, к сожалению, не нашли отклика в их сердцах.

— Были ли артисты, которые прямо отказались участвовать?



— Были те, кто предпочел отмолчаться. В лицо такое мало кто осмелится сказать. «Я не со своей страной, я не гражданин, а трепло» – кто же такое вслух скажет? Мы предлагали примкнуть к инициативе многим звездам, но они просто не отвечали. И есть те, от кого это особенно грустно и странно. Как я уже отметил, это Игорь Крутой, который не только не поддерживает бойцов финансово, но и ни словом не обмолвился в поддержку решений президента с самого начала СВО. Оно и немудрено – у него семья за границей. Хотя очень хотелось бы услышать его решительную поддержку именно своей страны.

Если считать за отказ отсутствие положительного ответа, то мы столкнулись с отказом от Игоря Матвиенко, от Олега Газманова. Вот Шаман категорически отказался.

Стоит отметить, что на наших радиостанциях не крутятся их песни. Ведь контингент артистов, который является артистами «Русского Радио» — это наши верные и надежные друзья. Может быть, есть лучше, может быть есть гораздо лучше, но мы на это не претендуем. Мы живем в нашем конкретном домике, а самое удивительное – нет у нас Шамана, нет у нас Игоря Матвиенко, Крутого. Вот и не надо. Поэтому мы живем в этой парадигме, тем более мы достаточно консервативны. А вдруг мы возьмем этих артистов в ротации, вдруг начнём их крутить и от нас отвернется наша аудитория? Ведь, если этих артистов нет, а у нас есть аудитория – это почти 11 млн человек в день, то зачем нам что-либо менять? А самое главное: «от добра добра не ищут», не зря же в русских пословицах вся суть человеческой жизни и мудрости. Поэтому живем так, как живем. Вдруг что-либо поменять будет хуже, поэтому мы ничего не меняем. А тем, кто, еще раз повторяю, так убежден, что вот крутятся те артисты, не крутятся эти — да флаг вам в руки. Создайте радио, возьмите людей, платите зарплату, купите передатчики и крутите себе на здоровье. У нас в стране демократия, страна, где выдаются лицензии, купите лицензию. Еще раз повторяю, что вы к нам лезете — не нравится вам, все равно мы будем делать то, что мы считаем нужным. И самое главное, судя по отзывам, у тех людей, которые менее настроены агрессивно к нам, мы все-таки какие-никакие, а добрые дела для своей страны делаем.

— Американские истребители F-16, возможно, уже летом появятся на фронте. Будете ли вы выдвигать инициативу выплачивать вознаграждение за их поражение?



— Я предлагаю дождаться их появления. Честно говоря, я слабо верю в то, что они вообще смогут взлететь. Где те аэродромы, откуда они будут стартовать? Как их доставят до расположения ВСУ? Будет день — будет пища. Будем думать и разговаривать. В одном уверен: и я, и моя семья, и моя команда всегда будем поддерживать свою армию, свою страну и точно не останемся в стороне. И будем продолжать искать возможности премировать героев. И поддерживать их. Война во Вьетнаме показала силу мальчиков с гитарами: The Beach Boys, Боб Дилан, Джо Мартин, Сантана и другие вели за собой миллионы, меняли общественное мнение одним концертом. В 67—70-е годы антивоенные движения Америки во многом были подвергнуты серьезному изменению благодаря рок-н-роллу. Вот чего не хватает нашим руководителям идеологии.

Немаловажный момент — идеологи, вместо того, чтобы, как призывает президент, объединять людей в столь важный период, сеют раздрай среди творческой среды, который поддерживается искусственно. Кто должен с артистами работать, кто должен выставлять их примером для граждан? Конечно, идеологи из управлений по внутренней политике и по общественным проектам.

Идеологи из башен — эти небожители — приходят и уходят. А мы идем своей дорогой. Мне важно, чтобы герои были отмечены, важно, что мы, надеюсь, тем самым, показали пример другим. И самое главное, и это моя мечта, пока, к сожалению, не осуществившаяся, что наши великие артисты, которые носят звание народного артиста этой страны — России, присоединятся и не будут принимать это как посыл некоторых доводов «А мы не артисты «Русского Радио» или «мы не любим Киселева»... Нет ситуации «не Киселева», «не «Русского Радио» — есть наши бойцы, своими действиями, своими подвигами дающие нам всем право писать музыку, записывать песни, писать стихи, готовить концертные программы. Поэтому никакие внутренние распри не должны мешать! Выполните долг перед бойцами. Это невыполнение каких-то обязательств передо мной и более того, я не собираюсь мериться ни с кем патриотизмом! Делайте! Не сообщайте, приедьте, выполните!

Я всегда говорю правду. И привожу неопровержимые факты. Против фактов не пойдешь. И все это видят.

Но в нашей стране есть цензура, и я это испытал на личном опыте. Уже отснятые интервью, в которых я озвучил свои мысли, с блогером Гоблином (Дмитрий Пучков), Аленой Жигаловой (программа «Алена, блин!»), с Вячеславом Манучаровым были сняты с эфира. А потом, не удивительно ли — Гоблин получил грант на свою программу в размере 19 миллионов рублей? Телеканал «РЕН ТВ», радио «КП», многие СМИ отменяют интервью, умоляют не говорить на политические темы. А как эти темы можно оставлять без внимания? Например, что украинские исполнители, деятели искусств оказались куда патриотичнее наших. Сейчас меня могут обвинить в том, что я «за Украину», но это вовсе не так.

Стоит только посмотреть, как они с первых же дней кинулись поддерживать свою страну, переводить деньги на счета ВСУ, организовывать благотворительные сборы, отправлять гуманитарную помощь. И имена таких артистов можно перечислять десятками! Это действительно достойно уважения.

У нас же в России единицы решили прийти на помощь своей армии, своему народу, поддержать президента РФ! Так что далеко не лишним было бы взять пример с украинских коллег. Там чиновники, совершенно точно, работу по патриотическому воспитанию, в отличие от нашей страны, не провалили.