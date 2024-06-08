Тест: это запрещено сейчас или в антиутопии «1984»? Роман «1984» Джорджа Оруэлла вышел 75 лет назад

Главный и последний роман Джорджа Оруэлла «1984» был издан 75 лет назад. Произведение стало образцом антиутопии, породило эпитет «оруэлловский» и понятия «Большой Брат», «двоемыслие», «полиция мыслей», «мыслепреступление», «новояз» и «2 + 2 = 5». Многие законы и запреты, описанные в романе, перекликаются с нашей действительностью. «Газета.Ru» предлагает принять участие в тесте и отличить запреты из «1984» и современности.