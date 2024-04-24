«На сцене я умирать не хочу, чтобы зрителей не расстраивать»: Юрию Чернову – 75

— С каким настроением вы встречаете свой юбилей. Есть какие-то традиции?
— Вы знаете, традиций нет. Каждый раз по-разному. Сегодня очень хорошее настроение, потому что приехали наши друзья — Сережа и Света. И вот сейчас мы с моей женой Валентиной и с ними сидим, общаемся. Они проехали 11 часов на машине, приехали к нам из другого города, чтобы поздравить меня. Отмечаем пока не день рождения, а встречу. Сережа играет на балалайке, Света поет и танцует. Так что сейчас мы друг для друга устроим концерт, а жена будет нами руководить.
— А завтра, в сам день рождения, планы грандиозные?
— Завтра у меня вечером спектакль «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное». Он будет проходить на сцене театра, в котором я служу — в Театр на Трубной. Это бывший театр Школы современной пьесы. Я буду играть юбиляра.
— Очень символично!
Актер Юрий Чернов в сцене из спектакля-импровизации «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное»Александра Мудрац/ТАСС
— Да! Эту роль играли наши актеры, и вот теперь эту роль дали мне. А после этого спектакля весь наш дружный коллектив обещает меня поздравлять. Родные и друзья тоже будут завтра подъезжать и поздравлять меня с 75-летием.
— Театральная жизнь у вас насыщенная. А в фильмах сейчас также активно снимаетесь?
— Вы знаете, я снялся в картине замечательного режиссера и актрисы, удивительного человека Оксаны Сташенко. Это короткометражка под названием «Вовка». Этот фильм получил награду на фестивале, и теперь Оксана сняла полный метр. Вот в этом же полном метре я у нее буду играть как бы продолжение той короткометражки. Буду играть главного героя — дедушку. Так что работа есть.
Вот сейчас прислали сценарий, и я думаю, что тоже соглашусь, потому что роль такая необычная. Я, по-моему, таких ролей не играл, и мне это интересно. После моего юбилея я встречусь с режиссером. Они вроде как хотят меня снимать, а я говорю: Я согласный! (смеется).
— Все детали наверняка пока держатся в секрете, но может быть вы хотя бы жанр фильма раскроете?
— Это будет такая очень серьезная история. Не буду рассказывать, чтобы не сглазить, как жена говорит.
— В вашей фильмографии более 100 работ, съемки в «Ералаше». А о работе в каком фильме вы вспоминаете с особой теплотой? Какие ваши фильмы больше всего запомнились зрителю?
— Вы понимаете, тут дело даже не в том, что запомнилось. Картина, по которой меня чаще всего помнят люди старшего поколения, это «Доживем до понедельника» (1968 год). Люди среднего поколения вспоминают сказку «Там на неведомых дорожках» и фильм «Приключения Электроника» (1979 год). Наверное, ваши современники вспоминают фильм «Ширли-мырли», «Бабий бунт, или Война в Новоселково».
Кадр из фильма «Там, на неведомых дорожках...» (1982)Киностудия им. М. Горького
Вот три дня назад мы были на гастролях со спектаклем с Раисой Рязановой, Димой Журавлевым, Мариной Яковлевой. Наш спектакль называется «Незамужняя женщина». Мы выступали в Карелии в городе Сортавала. После спектакля к нам подошла женщина, подарила мне цветы, и говорит: «Вы знаете, я так люблю вашего Митрича из фильма «Бабий бунт…». То есть даритель помнит меня и по другим работам. Не только как «Доживем до понедельника». Поэтому работаем.
Самое главное — я люблю театр, люблю свою профессию. Я благодарен господу Богу, что он мне дает возможности еще и этим заниматься.
— Как вы оцениваете современных актеров? Кто-то у вас вызывает интерес и восхищение?
— У нас в театре, в котором я служу, замечательные актеры. Вы не были у нас? Приходите! И увидите блестящих актеров. У нас один актер снялся в фильме «Слово пацана». Молодой мальчик, Рузиль Минекаев. Там он играет одну из главных ролей. Но даже если кто-то не снимается в кино, это не значит, что они плохие. Они хорошие. Они — актеры, которые любят свою профессию. Это же самое главное! Они преданы профессии. У нас таких очень много. Я горжусь своими коллегами по театру, молодыми ребятами. Они очень достойные. Я всем желаю творческих успехов.
Мне повезло, потому что я, будучи студентом циркового училища, снялся в эпохальном фильме «Доживем до понедельника» Станислава Иосифовича Ростоцкого. У других же ребят нет такого, но это не говорит о том, что они не талантливые, и что они не способные. Просто есть такое понятие — удача. Вот мне повезло. Я встречаю свои 75 лет в своем доме, со своими любимыми людьми: жена, дети. Завтра придет внучка на спектакль. Это же самое главное. А что еще может быть прекраснее?
Кадр из фильма «Доживем до понедельника» (1968)Киностудия им. М. Горького
Многие артисты даже хотят умереть на сцене. Я, конечно, этого не хочу, чтобы зрителей не расстраивать. Скажут: «Ну вот, этот еще умер» (смеется). Но театр я люблю, и я предан театру. И я никогда его не подведу. И партнеров, коллег своих очень ценю и уважаю. А зрителя — особенно. Когда была пандемия, этот ковид злосчастный, мы увидели, что такое зрители для нас. Когда полупустой огромный зал и все в масках. Мы не видели их лица, эмоции.
И вот после того ужасного события, которое произошло в Крокусе, был момент, когда боялись приходить в театр. А сейчас приходят, смотрят.
— Есть среди зрителей преданные поклонники, которых вы часто видите на своих спектаклях?
— Есть много людей, которые в разных городах стоят у служебного входа и дарят актерам цветы или просят их подписать фотографии. Вот какие люди преданные, фанаты театра. Они и в Питере есть и в Тюмени. Мы, конечно, расписываемся, фотографируемся с ними. Они есть у нас, и для нас это очень приятно.
— Как часто вы гастролируете?
— Часто. Вот сейчас приехали с гастролей по двум городам Карелии. Два спектакля там отыграли.
— Вы говорили, что картина «Доживем до понедельника» стала для вас знаковой. Спустя полвека вы все еще поддерживаете связь с кем-то из актерского состава?
— К сожалению, нет. Многих уже нет в живых. А кто-то, может, и стесняется выходить на связь со мной. Или просто не считает нужным. Я не знаю. Вот с братьями Торсуевыми (братья-близнецы, сыгравшие Сергея Сыроежкина и его копию — биоробота в «Приключении Электроника». — «Газета.Ru») мы иногда общаемся на передачах каких-то. Я у них все время спрашиваю: кто играл моего сына? Они смеются. Они уже такие солидные, взрослые. Володя и Юра. Из «Доживем до понедельника» с Ольгой Остроумовой в прошлом году виделись на фестивале. И с ней мы так мило поговорили.
Актер Юрий Чернов на творческой встречи, приуроченной к 75-летнему юбилею и 50-летию театральной карьеры, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Москве, 15 апреля 2024 годаМария Девахина/РИА Новости
— Рады, что вы встречаете свой 75-летний юбилей полным сил, энергии, в окружении родных.
— Наверное так должно быть. Самое ценное — это жизнь. Жизнь продолжается, несмотря ни на что. Горя много, бед много. Мы не пропускаем — это все в нашем сердце. Но надеемся, то все будет хорошо, и мир будет на нашей земле. Мы победим. Победа будет за нами!