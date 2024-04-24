«На сцене я умирать не хочу, чтобы зрителей не расстраивать»: Юрию Чернову – 75 Актер Юрий Чернов рассказал, что отметит свое 75-летие на сцене

Ученик Сыромятников из «Доживем до понедельника» сегодня отмечает 75-летие. Именно в этой известной мелодраме в 1968 году дебютировал будущий народный артист России Юрий Чернов. Накануне «Газета.Ru» узнала у актера, где он отпразднует свою юбилей, что думает о коллегах по театру, а также поговорила о его планах сняться в новых фильмах.

— С каким настроением вы встречаете свой юбилей. Есть какие-то традиции?

— Вы знаете, традиций нет. Каждый раз по-разному. Сегодня очень хорошее настроение, потому что приехали наши друзья — Сережа и Света. И вот сейчас мы с моей женой Валентиной и с ними сидим, общаемся. Они проехали 11 часов на машине, приехали к нам из другого города, чтобы поздравить меня. Отмечаем пока не день рождения, а встречу. Сережа играет на балалайке, Света поет и танцует. Так что сейчас мы друг для друга устроим концерт, а жена будет нами руководить.

— А завтра, в сам день рождения, планы грандиозные?

— Завтра у меня вечером спектакль «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное». Он будет проходить на сцене театра, в котором я служу — в Театр на Трубной. Это бывший театр Школы современной пьесы. Я буду играть юбиляра.

— Очень символично!

close 100% Актер Юрий Чернов в сцене из спектакля-импровизации «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное» Александра Мудрац/ТАСС

— Да! Эту роль играли наши актеры, и вот теперь эту роль дали мне. А после этого спектакля весь наш дружный коллектив обещает меня поздравлять. Родные и друзья тоже будут завтра подъезжать и поздравлять меня с 75-летием.

— Театральная жизнь у вас насыщенная. А в фильмах сейчас также активно снимаетесь?

— Вы знаете, я снялся в картине замечательного режиссера и актрисы, удивительного человека Оксаны Сташенко. Это короткометражка под названием «Вовка». Этот фильм получил награду на фестивале, и теперь Оксана сняла полный метр. Вот в этом же полном метре я у нее буду играть как бы продолжение той короткометражки. Буду играть главного героя — дедушку. Так что работа есть.

Вот сейчас прислали сценарий, и я думаю, что тоже соглашусь, потому что роль такая необычная. Я, по-моему, таких ролей не играл, и мне это интересно. После моего юбилея я встречусь с режиссером. Они вроде как хотят меня снимать, а я говорю: Я согласный! (смеется).

— Все детали наверняка пока держатся в секрете, но может быть вы хотя бы жанр фильма раскроете?

— Это будет такая очень серьезная история. Не буду рассказывать, чтобы не сглазить, как жена говорит.

— В вашей фильмографии более 100 работ, съемки в «Ералаше». А о работе в каком фильме вы вспоминаете с особой теплотой? Какие ваши фильмы больше всего запомнились зрителю?

— Вы понимаете, тут дело даже не в том, что запомнилось. Картина, по которой меня чаще всего помнят люди старшего поколения, это «Доживем до понедельника» (1968 год). Люди среднего поколения вспоминают сказку «Там на неведомых дорожках» и фильм «Приключения Электроника» (1979 год). Наверное, ваши современники вспоминают фильм «Ширли-мырли», «Бабий бунт, или Война в Новоселково».

close 100% Кадр из фильма «Там, на неведомых дорожках...» (1982) Киностудия им. М. Горького

Вот три дня назад мы были на гастролях со спектаклем с Раисой Рязановой, Димой Журавлевым, Мариной Яковлевой. Наш спектакль называется «Незамужняя женщина». Мы выступали в Карелии в городе Сортавала. После спектакля к нам подошла женщина, подарила мне цветы, и говорит: «Вы знаете, я так люблю вашего Митрича из фильма «Бабий бунт…». То есть даритель помнит меня и по другим работам. Не только как «Доживем до понедельника». Поэтому работаем.

Самое главное — я люблю театр, люблю свою профессию. Я благодарен господу Богу, что он мне дает возможности еще и этим заниматься.

— Как вы оцениваете современных актеров? Кто-то у вас вызывает интерес и восхищение?

— У нас в театре, в котором я служу, замечательные актеры. Вы не были у нас? Приходите! И увидите блестящих актеров. У нас один актер снялся в фильме «Слово пацана». Молодой мальчик, Рузиль Минекаев. Там он играет одну из главных ролей. Но даже если кто-то не снимается в кино, это не значит, что они плохие. Они хорошие. Они — актеры, которые любят свою профессию. Это же самое главное! Они преданы профессии. У нас таких очень много. Я горжусь своими коллегами по театру, молодыми ребятами. Они очень достойные. Я всем желаю творческих успехов.

Мне повезло, потому что я, будучи студентом циркового училища, снялся в эпохальном фильме «Доживем до понедельника» Станислава Иосифовича Ростоцкого. У других же ребят нет такого, но это не говорит о том, что они не талантливые, и что они не способные. Просто есть такое понятие — удача. Вот мне повезло. Я встречаю свои 75 лет в своем доме, со своими любимыми людьми: жена, дети. Завтра придет внучка на спектакль. Это же самое главное. А что еще может быть прекраснее?

close 100% Кадр из фильма «Доживем до понедельника» (1968) Киностудия им. М. Горького

Многие артисты даже хотят умереть на сцене. Я, конечно, этого не хочу, чтобы зрителей не расстраивать. Скажут: «Ну вот, этот еще умер» (смеется). Но театр я люблю, и я предан театру. И я никогда его не подведу. И партнеров, коллег своих очень ценю и уважаю. А зрителя — особенно. Когда была пандемия, этот ковид злосчастный, мы увидели, что такое зрители для нас. Когда полупустой огромный зал и все в масках. Мы не видели их лица, эмоции.

И вот после того ужасного события, которое произошло в Крокусе, был момент, когда боялись приходить в театр. А сейчас приходят, смотрят.

— Есть среди зрителей преданные поклонники, которых вы часто видите на своих спектаклях?

— Есть много людей, которые в разных городах стоят у служебного входа и дарят актерам цветы или просят их подписать фотографии. Вот какие люди преданные, фанаты театра. Они и в Питере есть и в Тюмени. Мы, конечно, расписываемся, фотографируемся с ними. Они есть у нас, и для нас это очень приятно.

— Как часто вы гастролируете?

— Часто. Вот сейчас приехали с гастролей по двум городам Карелии. Два спектакля там отыграли.

— Вы говорили, что картина «Доживем до понедельника» стала для вас знаковой. Спустя полвека вы все еще поддерживаете связь с кем-то из актерского состава?

— К сожалению, нет. Многих уже нет в живых. А кто-то, может, и стесняется выходить на связь со мной. Или просто не считает нужным. Я не знаю. Вот с братьями Торсуевыми (братья-близнецы, сыгравшие Сергея Сыроежкина и его копию — биоробота в «Приключении Электроника». — «Газета.Ru») мы иногда общаемся на передачах каких-то. Я у них все время спрашиваю: кто играл моего сына? Они смеются. Они уже такие солидные, взрослые. Володя и Юра. Из «Доживем до понедельника» с Ольгой Остроумовой в прошлом году виделись на фестивале. И с ней мы так мило поговорили.

close 100% Актер Юрий Чернов на творческой встречи, приуроченной к 75-летнему юбилею и 50-летию театральной карьеры, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Москве, 15 апреля 2024 года Мария Девахина/РИА Новости

— Рады, что вы встречаете свой 75-летний юбилей полным сил, энергии, в окружении родных.

— Наверное так должно быть. Самое ценное — это жизнь. Жизнь продолжается, несмотря ни на что. Горя много, бед много. Мы не пропускаем — это все в нашем сердце. Но надеемся, то все будет хорошо, и мир будет на нашей земле. Мы победим. Победа будет за нами!