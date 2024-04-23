«Я был замкадышем и ботаником». Блогер Дима Масленников — о шоу «Суперниндзя. Дети» и буллинге Блогер Дима Масленников признался, что его буллили в школе

Премьера спортивного шоу «Суперниндзя. Дети» состоится 5 мая на телеканале СТС. За призовой фонд в размере 6 млн руб., который разделят три победителя, поборются 108 юных атлетов из 49 городов России и Белоруссии. Ведущими шоу станут блогер Дима Масленников, экс-капитан сборной России по регби Василий Артемьев и актриса Равшана Куркова. В интервью «Газете.Ru» Масленников рассказал о ведении детского проекта, пережитом школьном буллинге, интересе к археологии и мечте снять полнометражный хоррор.

— Вы уже вели «взрослый» сезон шоу. Как отреагировали на предложение вернуться в проект?

— Я как Карлсон: улетел, но обещал вернуться. Понимал, что может подвернуться такая возможность, но предложение вести именно «Суперниндзя. Дети» оказалось неожиданным, если честно.

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— Главным испытанием на съемках взрослого «Суперниндзя» были погодные условия. С какими вызовами вы столкнулись в детской версии проекта?

— Взрослого «Суперниндзя» мы снимали ночью, а отсыпались днем. Потом было крайне сложно возвращаться в нормальный режим. Сейчас намного легче, потому что съемки проходят днем. Еще у нас с Васей над головой появилась крыша, да и погода не подвела. Но и полтора года назад у меня остались очень хорошие впечатления о проекте, несмотря на все сложности, с которыми я встретился. Например, погодные условия были такими, что на съемочной площадке только торнадо не хватало. Это было одновременно и весело, и круто, и непросто.

— Судя по количеству просьб сфотографироваться, многие участники — ваши поклонники. Вам легко находить контакт с детьми и подростками?

— У нашего YouTube-канала сейчас чуть другая возрастная аудитория — по большей части это ребята старше 18. Но я всегда с большой радостью общаюсь с подростками. Иногда, конечно, возникают трудности, потому что у меня нет младших братьев и детей, поэтому этот навык мне еще надо доработать. Еще, знаете, бывают моменты, когда какое-то слово от них услышу, подхожу к команде и спрашиваю: «А что это значит?»

— Вы меняли тактику ведения шоу, учитывая юный возраст участников?

— Будет еще больше юмора и поддержки. Хочется, чтобы каждый ребенок справился с этой невероятно сложной полосой препятствий, дошел до трибуны — и мы с Васей поздравили его с победой. По традиции будем много шутить, поддерживать и болеть до срыва голоса.

— Как вам трасса в этот раз?

— Трасса крутая, мне нравится. Непонятно, прошел бы я ее или нет. Наверное, телезрители думают: «Это легче легкого, я бы это прошел за три секунды». Но нет, ребята, здесь нужна подготовка, надо быть со спортом прям на «ты».

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— А в вашей жизни сейчас есть спорт?

— Да, я бегаю. Я очень долго не занимался спортом, а сейчас вот занялся. И это самое скучное занятие в моей жизни. Бессовестно скучное. Я просто встаю на беговую дорожку и где-то 40 минут смотрю в одну точку, бегу. Музыка сбивает сердечный ритм, так что не послушаешь ничего. А я за сердцем крайне плотно слежу: когда-то мне сделали операцию, так что теперь тренирую его, чтобы оно стало мощным.

— Вы не так давно отметили 10-летие канала на YouTube. В каком направлении сейчас вам интересно развиваться? Блогерство, телевидение, кино, может быть?

— Когда меня называют телеведущим, это классно. Но в первую очередь я блогер. Для меня создание контента в сети — это основной профиль и то, что приносит доход. Я делаю это не столько ради денег — скорее, выбираю то, что приносит удовольствие, мотивирует придумывать что-то и претворять в жизнь. Как Илон Маск. Вот он взял — и ракету создал, такой «блогер» на максималках. Подобные невероятные вещи мне очень нравится реализовывать.

— Еще один юбилей в этом году — ваше будущее 30-летие. Какие ощущения от этой даты?

— Честно говоря, меня все устраивает. Конечно, понимаю, что циферки капают, потому что начинаю уже озвучивать свои движения. Когда встаю, говорю: «Опа!» Потом: «Присели, опа, хорошо». Такой дед в зачатке.

— В детстве фантазировали, кем станете в будущем?

— Помню мечты относительно того, чем хотелось заниматься. В принципе какие-то мечты того времени я стараюсь реализовать и в данный момент. Я хотел быть палеонтологом или археологом. И сейчас грядут различные проекты, о которых я пока не могу говорить, но которые непосредственно связаны с археологией. Поэтому круглыми сутками слушаю лекции, учу необходимую информацию, чтобы к этому вопросу подойти профессиональнее.

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— Некоторым участникам «Суперниндзя. Дети» пришлось узнать, что такое буллинг. Вы в свое время с чем-то подобным сталкивались?

— Да, я же замкадыш. Это слово выучил в Москве очень хорошо. Сам я из маленького города Усть-Катава, но потом мы переехали в Москву, и в моем классе к замкадышам относились своеобразно. Плюс я рос тем еще ботаником, не знал о каких-то модных тогда вещах, например, кто такие Black Eyed Peas. В этом плане чувствовался дискомфорт, ведь общих тем с одноклассниками не возникало. При этом я интроверт, убедивший себя в том, что он экстраверт. Так что в какой-то момент все-таки научился взаимодействовать с людьми.

— Будь у вас возможность вернуться в прошлое и что-то себе маленькому сказать, что бы это было?

— «Дерзай! Делай то, что нравится!» — я всегда и везде говорю эту фразу. Что бы ни советовали друзья, родители и другие относительно твоего жизненного пути, никто за тебя эту жизнь не проживет. Поэтому если хочешь заниматься макраме, занимайся. Если действительно это приносит энергию и вызывает восторг. Иначе будет грустно, когда тебе стукнет 40, а ты не делал то, о чем мечтал. Конечно, в любом возрасте можно начать, но все равно молодость хочется потратить на то, что действительно нравится.

— Сейчас, кроме археологии, что еще хочется попробовать?

— Когда учился, мне очень нравилась физика, поэтому что-то подобное хочется сделать. В любом случае я люблю съемки, я от этого кайфую. Например, я бы попробовал себя в режиссуре. Снял бы уже не в YouTube-формате, а полный метр в стилистике хоррора. Сейчас со своей командой также развиваем новые проекты. Например, готовится большая коллаборация: мы открываем в Москве семь квеструмов по тематике хоррора и мистики. Интересно, как все пересекается, потому что так или иначе квеструмы — это те же съемочные декорации.