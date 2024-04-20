«Знаю, как это страшно». Актриса Екатерина Молоховская — о карьере, панических атаках и сплетнях Актриса Екатерина Молоховская заявила, что не интересуется сплетнями о коллегах

Екатерина Молоховская долгое время была известна главным образом как звезда «Универа». Но наступил 2020 год — и она появилась в сериале «Зона комфорта», который стал для актрисы вторым по-настоящему прорывным проектом в карьере. В интервью «Газете.Ru» она рассказала, как снимается в «Зоне комфорта», почему получила профессию психолога и кого сейчас консультирует. А вот сплетничать о коллегах — отказалась.

— Недавно вышел третий сезон «Зоны комфорта». Как вы думаете, изменились ли герои по сравнению с первым сезоном?

— Моя героиня подстригла каре, а девочки, как мы знаем, никогда не стригутся просто так. Ситуация у нее, конечно, непростая, и я рада, что она начала действовать и не зависла в позиции жертвы. Надеюсь, господа сценаристы приготовят дня нее что-то радостное в новом сезоне, она этого заслуживает!

— Почему ваша героиня, жена Кострова в исполнении Гарика Харламова, терпит все его вранье?

— Как говорится, «любовь зла». Я как актриса всегда должна оправдать поведение своей героини, для этого нужно понять логику ее мышления. Думаю, Марина все еще его любит и искренне и наивно верит, что Костров изменится. Остается верить в него вместе с ней.

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— Вы бы стали терпеть такого мужа, как Костров?

— Я — точно нет. Я бы на ее месте отправила его на все четыре стороны. Не вижу никакого смысла тратить драгоценное время на человека, который тебя не ценит. Выставила бы личные границы, ушла в дистанцию и смотрела бы на действия и поступки. Дальше он либо признает и исправляет все свои косяки, либо идет «в сад», а я — в лучшую жизнь.

— По-вашему, Гарик Харламов похож на своего персонажа Кострова?

— Конечно, у них же одно лицо. Если честно, мне совсем неинтересно сплетничать о личной жизни коллег по площадке, это их личное дело — и меня это совсем никак не касается. Меньше знаешь — крепче спишь.

— Как проходили съемки сериала в 2020-м году, во время пандемии? Третий сезон снимали как-то иначе?

— Нет, съемки сезонов ничем не отличались. Мы так же снимаем «Зону комфорта» на iPhone и за небольшое количество смен. Ну, разве что в 2020-м мы сдавали литры своей крови на COVID-тесты для разрешения находиться на площадке.

— У вас огромная фильмография. Какой проект вы могли бы назвать самым любимым?

— Затрудняюсь однозначно ответить на этот вопрос. В каждом проекте есть что-то хорошее, что ты уносишь с собой в жизнь. Большое значение, конечно, имеет группа — люди, с которыми ты работаешь бок о бок продолжительное количество времени, и атмосфера на площадке.

— Вы долгое время играли в театре. Сейчас вы ушли со сцены? Почему так получилось?

— Ну, «ушла» — это слишком громко сказано. В какой-то момент у меня случился плотный график съемок, и я просто не смогла совместить его с театром. Театр — моя любовь, и я очень надеюсь, что в ближайшее время у меня получится войти в новый театральный проект.

close 100% Екатерина Молоховская Саша Илюшина

— Правду ли пишут в интернете, что вы поступали в Минскую академию искусств на факультет актерского мастерства за компанию со знакомым — и причем вы прошли, а он нет?

— Да, сущая правда. Встретила знакомого на улице, который попросил пойти с ним за компанию на предварительные прослушивания. Я абсолютно безответственно пришла, вся такая расслабленная, читала стихи, пела, на пианино играла, танцевала — с удовольствием и интересом делала все, что от меня просили. А после мне настоятельно рекомендовали подавать документы, и я это сделала.

— Вы до этого думали об актерской карьере?

— Никогда. Я хотела поступать на факультет журналистики и тогда приехала в Минск как раз на подготовительные консультации на журфак БГУ.

— Недавно вы получили еще и специальность психолога. Откроете свою практику или будете использовать полученные знания в актерской карьере?

— Я уже консультирую людей с тревожными расстройствами и успешно совмещаю это со своей основной профессией.

— Вы родились и выросли в Полоцке, в Белоруссии. Каково это — жить в городе, впервые упомянутом в летописях в 862 году?

— Полоцк — моя любовь. Мое место силы. Обожаю бывать там летом. Гулять в любимом сосновом бору и провожать закаты над Софийским Собором. Это очень красиво!

— Из Минска вы переехали в Москву и поступили в Щепкинское училище. Сколько вам было лет, когда вы оказались в Москве? Было страшно переезжать?

— Вообще нет. Мне было 19 лет. «Вижу цель — не вижу препятствий» — была абсолютно моя история. Я бросила Академию Искусств, потому что мой парень тогда поступал в «Щепку» — и я очень хотела быть рядом с ним. И мы поступили. На один курс, на бесплатные места. Вот что вытворяет любовь. И общагу нам дали, а она на 3 Тверской-Ямской, между прочим, находится! Так что переезжала я с большим удовольствием.

close 100% Екатерина Молоховская Саша Илюшина

— В прошлом году вы признались в одном из YouTube-шоу, что страдали от панических атак после COVID. Как удалось с ними справиться и что бы вы посоветовали людям, которые столкнулись с такой же проблемой?

— Именно после этого я решила разобраться в причине их возникновения, отучилась на психолога-консультанта по тревожно-фобическим расстройствам. По этому вопросу и консультирую — знаю, как в этом состоянии страшно, и знаю путь, как из него выйти. Приходите на консультации, я помогу.

— Ваш самый громкий проект — это пока что «Универ», по крайней мере, в СМИ вас часто называют звездой именно «Универа». Можно ли сказать, что после этого сериала к вам пришла слава?

— Узнавать на улицах стали именно после «Универа», да. Но сейчас «Зона комфорта» наступает на пятки. Я даже устраивала опрос среди подписчиков — голоса за любимый проект были практически поровну.

— Быть известным — это вообще важно для актера?

— Все мы индивидуальны, могу говорить только за себя. Вот как случайно я в эту профессию попала, так до сих пор каких-то огромных амбиций в себе не наблюдала — просто делаю то, что мне нравится, получаю огромное удовольствие от процесса и, безусловно, радуюсь, когда есть положительный отклик от зрителей.

— О вас можно еще найти информацию, что вы любите путешествовать по экзотическим странам. Это правда? Где вы уже успели побывать, какой опыт в путешествиях был самым запоминающимся?

— Непал, Бутан, Кения, Танзания, Венесуэла, Мексика, Куба, Тайвань, Маврикий... И это далеко не все страны. Я люблю простраивать маршруты сама, поэтому каждая моя поездка — особенная и яркая. Путешествовать — прекрасно! Всем желаю.