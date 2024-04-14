«Господь мне дает пожить»: Юрий Куклачев вышел на связь из больницы Дрессировщику Юрию Куклачеву установили пять стентов после обширного инфаркта

Народному артисту РСФСР Юрий Куклачев вышел на связь после экстренной операции на сердце. По словам артиста, ему установили пять стентов – и если они приживутся, «пять лет можно быть спокойным». Дрессировщик остается в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, врачи запрещают ему общаться с близкими, однако он уже «пытается работать». Куклачева госпитализировали с обширным инфарктом 12 апреля, ему стало плохо во время выступления.

Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву в ходе операции на сердце после обширного инфакта установили пять стентов. Об этом сам дрессировщик рассказал ТАСС.

«Пять стентов он [врач] поставил. Если приживутся, пять лет можно быть спокойным. Правда, было очень сложно, больно. Но главное — я нужен еще России, и Господь мне дает пожить», — сказал Куклачев агентству.

Сейчас он остается в реанимации.

«Пока состояние стабильно тяжелое, делают кислородную поддержку», — сообщила ТАСС пресс-секретарь Театра кошек Юрия Куклачева Ольга Кардокене. По ее словам, решение о переводе артиста в обычную палату будет приниматься 15 апреля.

Shot пишет, что врачи запрещают Куклачеву общаться с близкими, чтобы оградить пациента от стресса.

«Но артист пытается работать даже из реанимации», — сообщает Shot.

«Сердце остановили и обратно завели»

Сын артиста Дмитрий рассказал телеканалу «360», что операция длилась 3,5 часа.

«Он был в тяжелом состоянии, но все время в сознании. <…> Его сначала отключили, сердце остановили, а потом обратно завели», — поделился Дмитрий Куклачев.

Он отметил, что положительная динамика в восстановлении отца есть.

«Пока врачи никаких прогнозов не дают — ни плюс, ни минус. Говорят: только нужно ждать, надеяться, что все обойдется. Динамика заключается в том, что с утра он мне звонил, давал ценные указания по сегодняшнему шоу. Говорил, что нужно сделать, каких животных выпускать. Так что положительная динамика существует. Молюсь, что скоро он поправится», — заключил сын дрессировщика.

Как рассказала помощница Куклачева изданию mk.ru, в больнице дрессировщик соблюдает особую диету, однако в ближайшее время возможны послабления: «Есть просит, дают то, что положено. А ещё его неотъемлемые продукты в рационе - это кефир и чернослив, он их попросил, их ему привозят».

Шоу продолжается

12 апреля у 75-летнего Юрия Куклачева во время выступления на юбилейном концерте «Самый добрый клоун» в столичном «Вегас Сити Холле» случился обширный инфаркт.

По данным Telegram-канала Baza, артист почувствовал себя плохо сразу после выхода на сцену.

Как рассказал SHOT сын артиста Дмитрий, спасти его отца удалось благодаря грамотным действиям медиков. Скорая приехала вовремя, Куклачева быстро отвезли в Красногорск, где экстренно прооперировали.

Запланированное шоу Куклачева проходит без его участия, выступления, запланированные c 12 по 14 апреля, не отменялись.

«Мы его сейчас адаптируем без Юрия Дмитриевича, но качество спектакля не пострадает. Поэтому всех желающих поддержать нас, Юрия Дмитриевича, этот замечательный зал ждем вас на наших мероприятиях, на нашем юбилейном уникальном шоу, потому что здесь сегодня собраны и цирковые номера, и номера с животными, и номера с артистами, и вся семья в сборе», — пояснил в разговоре с ТАСС Дмитрий Куклачев.