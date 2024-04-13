«Клоун вкалывает, сколько может. И сгорает». Что случилось с Юрием Куклачевым на юбилейном концерте Дрессировщик Куклачев перенес трехчасовую операцию после обширного инфаркта

Дрессировщика кошек Юрия Куклачева экстренно госпитализировали с его юбилейного концерта. Врачи диагностировали у артиста обширный инфаркт, ему потребовалась операция. По словам сына Куклачева, дрессировщик находится в стабильном состоянии и уже раздает указания, что поменять в программе его шоу. В ближайшее время Куклачева должны перевести из реанимации в обычную палату. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

75-летний народный артист РСФСР Юрий Куклачев перенес обширный инфаркт. Он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Глава Большого московского цирка Эдгард Запашный в своем Telergam-канале написал, что в ночь с 12 на 13 апреля врачи провели дрессировщику кошек операцию, которая длилась больше трех часов.

Никаких прогнозов

Дмитрий Куклачев, сын артиста цирка, рассказал «Газете.Ru» о состоянии отца. Он отметил, что юбилейные шоу 13 и 14 апреля в «Вегас Холле» все же состоятся, так как Куклачеву нужна «помощь эмоциями и молитвами».

«Мы понимаем, что врачи никаких прогнозов не дают, но надеемся и молимся за его здоровье. Его юбилейные шоу не отменены и не перенесены. Потому что, во-первых, статус наших мероприятий сейчас благотворительный, и средства от продажи билетов идут в Фонд Муслима Магомаева для помощи пострадавшим и семьям погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». В этом смысле зал нас очень сильно поддерживает. И вчера директор «Крокуса» все время находился рядом со мной. Мы надеемся и понимаем, что сегодня, как никогда, Юрию Дмитриевичу нужна наша поддержка, а мы не будем отступать. Наша победа — это наше участие и наша помощь эмоциями, молитвами за его здоровье», — сказал сын Куклачева.

В разговоре с РИА Новости Дмитрий Куклачев отметил, что артист чувствует себя значительно лучше. Он не только разговаривает, но и дает указания, «что поменять в программе, чтобы шоу продолжалось». По словам сына дрессировщика, качество концерта не пострадает.

Представитель артиста Ольга Кардокене в беседе с РИА Новости добавила, что врачи планируют перевести Куклачева в обычную палату, так как у него хорошая динамика. По предварительным данным, это произойдет 14 апреля, если его состояние останется стабильным.

Инфаркт в 75 лет

Основатель и руководитель Театра кошек Куклачев родился 12 апреля 1949 года. В «Вегас Холле» он организовал праздничное эстрадно-цирковое шоу «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни» в честь своего 75-летия. По данным Telegram-канала Baza, сразу после выхода на сцену артист почувствовал себя плохо. За несколько минут до этого он активно крутил педали и показывал зрителям своих кошек. Родственники дрессировщика вызвали «скорую», которая оказала первую помощь и отвезла Куклачева в больницу.

Артист планировал провести три концерта, в которых приняла бы участие «вся творческая династия Куклачевых вместе со своими пушистыми артистами». Вместе с дрессировщиками на сцену выйдут 120 кошек и «121-я кошечка Лариса Долина». Кардокене сказала ТАСС, что 13 и 14 апреля шоу не отменяются и пройдут «в полном объеме».

«Клоун подводит итог своей жизни на сцене. Это не только специфика профессии, но и смысл жизни артиста. Клоун не может перестать все время напряженно работать над тем, что еще придумать, чтобы рассмешить и порадовать людей. Но в отличие от нашей эстрадной попсы он не считает себя звездой. Просто вкалывает, сколько может. И сгорает от такого напряга», — сказал Куклачев «Российской газете».

Накануне своего юбилея Куклачев заявил НСН, что его питомцы любят творчество Shaman (Ярослава Дронова) больше, чем русский рок:

«Вот, Шамана кошки полюбили, слушают, как он поет. У него тембр голоса своеобразный такой. Талантливый мальчик, очень хорошо, что в нашей стране наконец-то талант пробился. Потому что я не представляю, если бы я появился сейчас с кошками, меня, может быть, и затоптали бы».

Shaman приехал на юбилей Куклачева и успел его поздравить до госпитализации:

«Спасибо вам за то счастье, которое вы столько лет, столько десятилетий продолжаете дарить людям. Я просмотрел много ваших интервью, я многому у вас научился».

Певец добавил, что у него есть одна женщина-кошка, поэтому, возможно, он обратится за советом к Куклачеву, как «ее правильно дрессировать».