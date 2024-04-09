Был в депрессии и наблюдался у психиатра. Что известно о погибшем участнике шоу «Голос» 40-летний оперный певец Евгений Кунгуров покончил с собой в центре Москвы

Звезда шоу «Голос» Евгений Кунгуров покончил с собой. Его тело обнаружили под окнами своего дома в Пресненском районе Москвы. Перед тем, как свести счеты с жизнью, Кунгуров написал жене о своем намерении совершить самоубийство. По данным СМИ, у артиста были проблемы с алкоголем.

Известный оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров покончил с собой. Тело звезды шоу «Голос» обнаружили рядом с его домом на Зоологической улице в Пресненском районе в центре Москвы.

По информации СМИ, последние несколько лет Кунгуров был в депрессии и регулярно посещал психиатра в одной из частных клиник Москвы.

Отец певца рассказал, что он не имеет какой-либо точной информацией о произошедшем. Он заявил, что ему «позвонили, сказали и все».

Письмо жене

Перед тем, как свести счеты с жизнью, Кунгуров написал письмо жене. В нем он сообщил своей супруге, что намерен покончить с собой в их квартире. Кунгуров написал своей супруге, что она обнаружит его тело «завтра в ванной». Затем он перестал отвечать на звонки. После этого жена артиста обратилась в службу спасения.

Она вызвала спасателей и полицию. Прибывшие сотрудники обнаружили тело Кунгурова под окнами дома.

Близкий друг Кунгурова разговаривал с ним вечером незадолго до его смерти. Сергей Шолох рассказал журналистам, что о своих намерениях в беседе с ним артист не упоминал, «виду не показал».

Проблемы с психикой

По данным СМИ, Кунгуров имел психические заболевания. Официально он не состоял на учете, но регулярно обращался к психиатру в частной клинике. Несколько лет назад Кунгуров в одном из телевизионных интервью рассказывал о том, как изменилась его жизнь с расцветом популярности. По его словам, он стал активно выступать на корпоративных мероприятиях и получать значительные гонорары. Однако в ходе таких выступлений, по словам артиста, он начал употреблять алкоголь.

В 2016 году Кунгуров развелся со своей первой женой, Натальей Троицкой. Летом прошлого года его вторая супруга, Ирина, обратилась в Пресненский суд с иском о расторжении брака. Однако заявление было отклонено с указанием на то, что он был подан не по месту постоянной регистрации артиста. У музыканта остались двое детей от второго брака: дочь двухлетнего возраста и сын восьми лет.

Участие в шоу «Голос»

Важным событием в карьере Евгения Кунгурова стало его участие в первом сезоне популярного вокального шоу «Голос». В этом проекте он попал в команду Александра Градского и дошел до финала, где уступил лишь будущей победительнице Дине Гариповой. На шоу он спел арию мистера Икс из оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка». Успех в этом проекте, помимо популярности принес Кунгурову полные концертные залы и новые возможности.

Евгений Кунгуров родился 18 июля 1983 года. В период с января по ноябрь 2022 года он был постоянным солистом в Калининградском областном музыкальном театре. В январе 2023 года ему было вручено Благодарственное письмо от президента России за активное участие в общественно-политической жизни страны и значимый вклад в эту сферу. Кунгуров является заслуженным артистом России. За свои эстрадные заслуги в 2014 году он также стал заслуженным артистом Чеченской Республики и Республики Ингушетия.