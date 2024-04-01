«Ее тело долго лежало в квартире». Что известно о смерти звезды «Дома-2» Либерж Кпадону Родители экс-участницы «Дома-2» Кпадону едут в Москву на вскрытие тела

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону умерла в 36 лет. Известно, что тело девушки могло пролежать в квартире 41 день. В последний раз она выходила на связь в соцсетях 14 февраля перед операцией на легком. Мать знаменитости Надежда Кпадону не смогла назвать причину смерти дочери — они с мужем узнали о трагедии из соцсетей. 1 апреля родители девушки прилетят из Санкт-Петербурга в Москву на вскрытие тела и встречу с полицейскими.

Что известно о трагедии

Осенью 2023 года у Либерж Кпадону диагностировали распад в правом легком. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Делайте как можно чаще флюорографию. Не люблю ныть и плакать. В общем, у меня в правом легком обнаружили новообразование, распад. Наверху. Сейчас сдавала анализы. Что могу сказать. Ничего хорошего. Оказалось, что с правым легким беда полнейшая».

Кроме того, девушка страдала сахарным диабетом первого типа. Она делилась с подписчиками информацией о своем здоровье, прогнозах врачей и госпитализациях. В больнице телезвезда продолжала снимать ролики в TikTok.

В последний раз она выходила на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 14 февраля перед операцией — опубликовала видеообращение, в котором плакала и готовилась к худшему.

«Милые мои. Сейчас надо молиться. По-другому не скажешь. Надеюсь, после я вам сообщу, как… Если вдруг не сообщу, то не поминайте лихом. Всех люблю, всех целую. Ни на кого зла нету», — сказала Кпадону.

Информацию о ее гибели распространила экс-участница «Дома-2» Анна Якунина в своих соцсетях. Утром 31 марта со ссылкой на соседей Кпадону она сообщила, что тело девушки вынесли из квартиры.

«Либа была недоступна месяц и более. Пишут ее соседи, что сегодня ее вынесли из квартиры. Она там лежала долго — писали в домашнем чате. Спрашиваете: достоверно ли это? Ну раз соседи видели и человек пропал… Думаю, не совпадение», — рассказала Якунина.

Вечером новость подтвердила другая экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко — она написала в своем блоге, что Либерж умерла после операции.

«Все правда. 41 день назад. Малышка, покойся с миром. Ничего не могу говорить, просто нет никаких слов. Сейчас главное дозвониться, достучаться до родителей. Они не в курсе и ничего еще не знают. Большая просьба не негативить на любую тему, а просто принять и вспоминать хорошее», — написала Устиненко.

Позднее в Telegram-канале Кпадону появилось сообщение:

«Давайте вспомним о Либи только хорошее и запомним ее яркой, доброй, честной, искренней и невероятно талантливой девушкой. Друзья, от лица админа прошу вас не устраивать разборки и грязь».

Утром 1 апреля одна из соседок попросила общественность дождаться официальной информации. Она заявила kp.ru, что своими глазами видела Кпадону 21 марта.

«Многие участники «Дома-2» пишут, что она умерла 41 день назад, это неправда. Я сама лично видела ее 21 марта в нашем ЖК! Сама лично! Это ключевое. В период между 11:00 и 12:30», — сказала собеседница.

По словам соседки, обычно Либерж на ходу вела эфиры или общалась по видеосвязи, но 21 марта выглядела странно: «Вот сколько раз ее видела, она всегда в телефоне. А 21 марта, что меня и удивило, — это маска на лице и отсутствие телефона в руке».

Мать телезвезды Надежда Кпадону заявила, что пока не может ничего сказать о причинах смерти дочери. Они с мужем также узнали о трагедии накануне.

«Мы только сегодня с мужем вылетаем в Москву из Санкт-Петербурга, сразу попадаем на вскрытие и поедем в полицию. Нас в аэропорту будет встречать ее подруга, я еще с ней поговорю. Я просто не представляю, что нас ждет сейчас в Москве», — сказал она в комментарии ИА Регнум.





Реакция знакомых

В разговоре с «Газетой.Ru» уход знаменитости прокомментировал экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков. О смерти Кпадону ему сообщила жена.

«Смотрели видео, где она в машине рассказывала, что поехала на лечение, сдерживая слезы, — и мы ревели вместе с ней. Молодая еще девчонка 36 лет. Жить бы да жить еще. Эх! Умная, веселая и яркая. Невероятный, сильный человек. Личность. Острое чувство юмора с циничностью были ее любимыми инструментами. Либерж украшала собой любое мероприятие. Откровенная и смелая. Ты навсегда останешься в наших сердцах», — сказал Меньщиков.

По словам бывшей ведущей «Дома-2» Ольги Орловой, она не поддерживала связь с Кпадону и общалась с ней только в рамках проекта. Знаменитость выразила соболезнования родителям девушки.

О Либерж Кпадону

Либерж Кпадону родилась 17 декабря 1987 года в Санкт-Петербурге и получила образование организатора культурно-массовых мероприятий в Москве. Девушка пришла в реалити-шоу «Дом-2» в сентябре 2011 года, покинула проект с одним из участников и вернулась весной 2013 года. На шоу она сыграла свадьбу с Евгением Рудневым, через полгода развелась и насовсем ушла с проекта в 2015 году. В мае 2023 года Либерж посещала «Дом-2» в качестве члена жюри на конкурсе «Человек года», по итогам которого победителю вручают квартиру.

Знаменитость вела блог в Instagram с более чем 688 тыс. подписчиков, где публиковала многочисленные видео о своей жизни.