«Бразильцы сказали, что Россия — мощь». Интервью с арт-группой SOPRANO Михаила Турецкого

Арт-группе SOPRANO, созданной музыкантом Михаилом Турецким, в этом году исполняется 15 лет — и 5 апреля у нее вышел новый альбом «Crazy Love». Коллектив официально называется «самым красивым проектом» его основателя, участниц это не смущает. В прошлом году они объехали Латинскую Америку и страны Азии — и рассказали «Газете.Ru», кто приходит на их концерты в разных странах, какую роль в работе играет Турецкий и что делают в первую очередь, возвращаясь с гастролей.

— В 2009 году Михаил Турецкий собирал группу как коллектив, который будет исполнять песни в разных стилях. Сложно ли выступать в «не своем» жанре — например, петь джазовые композиции, если голос поставлен для народной музыки?

— Изначально нас подбирали таким образом, чтобы мы могли петь в разных стилях. То есть, несмотря на то, что у каждой из нас есть жанр и свое музыкальное, вокальное направление в группе, все-таки мы артисты, которые учились вокалу в вузах — а там есть и народный, и эстрадный, и джазовый вокал. То есть мы могли изначально подстраиваться друг под друга, в этом была одна из основных задач.

В SOPRANO нет девушек, которые не могут исполнять какой-то жанр, а если что-то дается не так легко и сразу, то для этого у нас есть ежедневные репетиции — пять раз в неделю, где мы спеваемся, репетируем с хормейстером и оттачиваем наше вокальное мастерство.

close 100% Пресс-служба арт-группы SOPRANO

— Ваш новый альбом «Crazy Love» написан в поп-стиле — значит ли это, что вы решили отойти от первоначальной идеи разнообразия жанров и сосредоточиться на одном?

— Поп-музыка — это очень широкое понятие. Она может соединять в себе все жанры и с помощью аранжировки приводить их к общему знаменателю. Ведь что такое поп? Популярная музыка. Наша задача сделать любой жанр популярным — классический, мюзикл, народный, — при этом не испортив оригинал. Чтобы любой зритель получил удовольствие эстетически, эмоционально. Сложность этой задачи как раз в этом, чтобы привести все к поп-знаменателю.

— Почему вы называетесь арт-группой, а не просто группой — что означает приставка «арт»?

— Она означает, что у нас на сцене происходит своеобразное музыкальное шоу, а не просто концерт, как у других артистов, где один солист и, допустим, бэнд. Это можно сравнить, например, с мюзиклом.

Михаил Турецкий сначала придумал название «арт-группа» для «Хора Турецкого» — потому что они не только пели, а еще и танцевали, выстраивали разные номера в юмористическом ключе, и все это превращалось в спектакль. Арт — это искусство, мы все превращаем в искусство, сценическое действо, соединяя разные жанры и стили.

— Какую роль в работе вашего коллектива играет Михаил Турецкий, учитывая, что у вас есть свой музыкальный продюсер, хормейстер, хореограф?

— Михаил Турецкий — это наш создатель, наш лидер, музыкальный гуру, наш компас и надежда. За ним всегда последнее слово в музыкальных решениях, установление солистов на то или иное выступление, он идейный вдохновитель — камертон всего проекта.

Именно Михаил Турецкий является отправной точкой решений, всего, что происходит, он — основной фундаментальный персонаж в нашей музыкальной жизни.

close 100% Пресс-служба арт-группы SOPRANO

— За ним же последнее слово в случае, если взгляды расходятся?

— Теоретически да. Но вообще не было такого, чтобы мы не пришли сами к общему знаменателю. Мы работаем как некая творческая лаборатория, каждая девочка имеет право и даже обязана приносить свои музыкальные идеи, создавать дуэты, трио, сольные, авторские песни. Плюс у нас есть наш музыкальный продюсер Сергей Ковальский, на котором лежит самая большая ответственность за выход того или иного музыкального материала. Мы ищем и реализуем мысли — это такой непрекращающийся процесс, проблем с ним нет, чем больше идей, тем лучше.

— В этом году вашему коллективу исполняется 15 лет. Как планируете отмечать?

— Мы начали отмечать юбилей ещё в прошлом году. Планируем объехать всю Россию с сольными концертами, у нас новая программа, где 70 процентов песен отличаются от тех, что были в шоу в честь 10-летия. В Москве и Санкт-Петербурге будем отмечать большими концертами.

— Тяжело ли проводить так много времени в разъездах, вдали от близких?

— Да, тяжело. Не каждый на это способен, но мы выбрали себе профессию со всеми вытекающими последствиями. Большая часть — это дорога, поезда, автобусы, самолеты. Мы летаем на другие континенты в том числе, иногда это отнимает очень много сил. И, конечно, скучаешь по дому и родным, но что делать. Бывает, уходят люди в море на полгода — вот это мы, моряки.

— Сколько времени в общей сложности вы провели дома в прошлом году?

— Прошлый год был очень насыщенным, было много работы, концертов, мы посетили Латинскую Америку, Китай, Вьетнам. Мы редко бывали дома, но 2023 год получился ярким, и мы этому очень рады. Для артиста главное — быть востребованным и иметь много концертов и зрителей.

close 100% Пресс-служба арт-группы SOPRANO

— Поездки в какую страну, регион вы ожидаете с самым большим трепетом?

— Мы бы хотели посетить Африку, Австралию, Сингапур и Новую Зеландию — мы там еще не были, всегда интересно что-то новое.

— Вы уже не раз выступали за рубежом — в США, Германии, Швейцарии, Италии, Франции, Израиле. Кто приходил на ваши концерты? Как вас принимала публика?

— Приходили в основном эмигранты, которые соскучились по русской музыке, по русской душе. Публика всегда принимает с размахом, тебя уже любят заранее. Но когда мы выступаем на открытых площадках, на площадях, например, когда концерт могут посетить и местные жители, мы получаем не менее восторженные отзывы. Например, когда у нас был концерт у статуи свободы в Перу, перуанцы, у которых ритм и музыка в ДНК, выходили в восторге и говорили: «Кто это?» Это было очень приятно. Одно дело — эмигрантская, русскоязычная публика, другое — когда это местные люди, для которых ты становишься открытием.

В Рио-де-Жанейро мы общались с представителями СМИ, в числе которых была известная телеведущая Бразилии, она была в восторге. Мы выступали на сцене шикарного театра, спели вместе с залом гимн, и это произвело на нее огромное впечатление, она нам сказала: «Это самое яркое, что я видела в жизни, хотя я была даже на концерте Бейонсе». Такой живой, не сцеженной по капельке энергетики они не встречали давно, бразильцы и латиноамериканцы чувствуют это кожей. Нас пригласили приезжать чаще и сказали, что Россия — это мощь.

— Появилось ощущение, что в Латинской Америке к России особенно тепло относятся?

— В Рио-де-Жанейро мы были уже два раза. В прошлом году вместе с бразильскими школьниками мы исполнили русскую «Калинку» у статуи Христа. А в этом году дали концерт на одной из центральных площадей Рио-де-Жанейро у телебашни. Латиноамериканская публика действительно любит русскую культуру. Принимают нас блестяще, поют русские песни вместе с нами.

Мы были и в Венесуэле — там, несмотря на тропический ливень, с концерта не ушел никто, даже мэр Каракаса Кармен Мелендес, она вместе с Турецким пела «Подмосковные вечера» — песню, которую знают и любят во всем мире.

Кстати, любят русские песни не только в Латинской Америке. В Индонезии очень тепло принимали «Очи черные» в нашем исполнении. Оказывается, индонезийцы считают их своей песней: когда-то, еще при Советском Союзе, песню перевели на индонезийский, и теперь она считается чуть ли не национальной. В Китае нас тоже очень тепло принимали — китайцы воспитаны на хорошей музыке, на нашей классике, они боготворят и Чайковского, и Шостаковича, и когда они слышат нас, им это безумно нравится — нам приятно, все не зря.

close 100% Пресс-служба арт-группы SOPRANO

— Где выступать сложнее всего?

— Там, где сильная разница во времени, где физиологические проблемы — недосып, перелеты. А так — не существует места, которое мы бы не покорили.

— Есть ли у вас хиты, которые вы исполняете на каждом концерте все эти 15 лет?

— Есть такие произведения. Летопись SOPRANO началась с «Адажио» Томазо Альбиони. Регулярно звучат песня «Волга», наше авторское произведение «Ты все, что нужно мне», «Турецкое Рондо», которое мы обработали, а Ивета написала для него русский текст.

— На сайте арт-группы вас называют «самым красивым проектом Михаила Турецкого». Как вы относитесь к тому, что в этом слогане подчеркивается ваша внешность, а не уникальность голосов, например?

— Это приятно, в том числе самому Михаилу Турецкому, как нам кажется. Есть много красивых, талантливых, поющих людей, но, то, что он в своем коллективе объединил как на подбор девушек и талантливых, и красивых, и «породистых», и харизматичных, и умных, и интеллектуальных, и добрых, и настоящих личностей — заложников своей профессии, — это факт. Нам приятны любые хорошие слова в нашу сторону, мы все принимаем и впитываем.

— На гастролях вы много времени проводите вместе — можно ли сказать, что вы заменяете друг другу членов семьи?

— Конечно. Не так часто в жизни можно встретить девушку, с которой тебе интересно столько лет, с которой ты сможешь не только обсудить какие-то профессиональные проблемы, а именно поговорить в жизни, о чем-то серьезном и интересном. За 15 лет это не теряет своей ценности. Такой огромный запас внутреннего роста каждой из нас — это потрясающе. Обычно такой потенциал, каким обладают девчонки в SOPRANO, есть только у мужчин.

— Что вы делаете первым делом, возвращаясь с гастролей домой?

— Восстанавливаемся: спим, едим, отдыхаем, идем на спорт и массаж.