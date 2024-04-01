«Я с Запашными на короткой ноге». Актер Артем Бобцов — о сериале «Цирк!», КВН и самоиронии Актер Бобцов рассказал, что получает пенсию по инвалидности около 9 тыс. рублей

На СТС выходит 17-серийная комедия «Цирк!», продюсером которой стал гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. Одну из ролей в проекте сыграл артист цирка и звезда КВН Артем Бобцов. В интервью «Газете.Ru» он рассказал о сложностях на съемках, подработках в клубах, сообществе маленьких людей, инвалидности и отношении к шуткам о своем росте.

— Расскажите про вашего персонажа в сериале «Цирк!».

— Он цирковой артист — балагур, очень самоуверенный малый, постоянно прикалывается, неожиданно везде появляется, решает какие-то вопросы. Думает, что все знает. Я и сам уже восемь лет работаю в цирке на проспекте Вернадского, мне нравится. Я был рад возможности сняться в таком сериале. Съемки были у нас в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского и в Самаре.

— В описании проекта вашего героя называют просто карликом, а есть ли у него имя?

— На репетиции, когда режиссер сказал: «Ребят, вот сейчас карлик должен появиться», было заметно, что им некомфортно называть меня карликом. Я позвонил продюсеру и спросил, можно ли меня называть, например, просто Темой, чтобы ребятам было удобно общаться. Все согласились, так я Темой и остался.

— Были ли сцены, в которых приходилось делать что-то необычное или сложное?

— Во-первых, были сложности из-за постоянных перелетов в Самару. Я тогда работал в программе в нашем цирке в среду, субботу и воскресенье — было сложно совмещать этот график со съемками.

Необычными были каскадерские темы: у нас была постановочная драка, я прыгал с полутораметровой барной стойки на здорового человека и как будто его вышибал. Потому что он в это время по сценарию мутузил моих друзей.

close 100% Кадр со съемок сериала «Цирк!» Пресс-служба СТС

— Вы действительно прыгали или были на тросах?

— Я разбегался, летел с высоты, прыгал на мат. И с размахом кулаком ему так в челюсть — на!

На съемках я еще впервые покатался на пони. В Самаре был очень строптивый пони, который вообще никого не слушался. Я его и сахарком подкармливал, и гладил. Было сложно на нем усидеть, у меня затекли ноги, я не мог его обхватить. Мне было неудобно, потому что центр тяжести у меня, видимо, маленько другой.

— Расскажите о ваших отношениях с братьями Запашными. Какие они в работе? Общаетесь ли вы в свободное время?

— У меня есть шутка, заготовка: «Я с Запашными на короткой ноге». Вот такие у нас отношения. Как руководители они прекрасные, как люди тоже относятся ко мне хорошо. Я с ними очень лажу и уважаю все, чем они занимаются. Мне нравится быть к этому причастным.

— Вы проводите вместе досуг?

— Мы проводили досуг, когда играли в КВН. На премьерах организовываем какие-то небольшие фуршетики. В цирке мы постоянно рядом, друг друга видим, общаемся. Проводим там много своего времени, помимо рабочего. А так чтобы прям досуг… Хотя мы с Эдгардом Вальтеровичем периодически играем в шахматы. Кстати, надо ему напомнить, что-то давненько мы не играли.

— Кто, как правило, выигрывает?

— Насколько мне не изменяет память, у нас был счет по партиям 2:2.

— В кино и театре вы часто играете похожих по характеру персонажей — а какая роль для вас стала самой необычной?

— Мне очень нравится моя роль в спектакле «Раз, два, …, четыре, пять» в цирке. Я там играл горбатого противного прислужника, который постоянно хочет помочь графу Дракуле. Самого Дракулу играл Эдгард Вальтерович.

А в кино моя любимая роль — это лейтенант Соколов в «Домашнем аресте».

— Вы рассказывали, что долго не приходили на кастинг на «Домашний арест», а потом не сразу выучили сценарий. Почему вы изначально несерьезно отнеслись к этому проекту?

— Даже уже не помню — вот как-то не подготовился. Может, я перед этим чем-то другим занимался. А потом, когда за кулисами на одной из игр КВН ко мне подошел Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) и сказал: «Когда ты уже придешь? Давай, приходи», я уже понял, что все, надо идти.

close 100% Кадр из сериала «Домашний арест» Premier

— Есть ли у вас роль мечты или характер, который вы хотели бы сыграть?

— Не думал об этом. Я, конечно, фильтрую роли. Когда мне приходят предложения поучаствовать в каких-то проектах, я иногда пересылаю их своим ребятам из-за занятости. У нас есть комьюнити «Маленький чат» — там мы не только делимся предложениями по работе, но и общаемся на какие-то житейские, социальные темы.

Кстати, мне сейчас в голову пришла идея: можно снять проект, связанный с маленькими людьми. Что у нас есть свое маленькое государство, где у каждого какая-то должность, своя история. Кто-то — президент этой страны, кто-то — бандит, например (шутка, конечно). Мне сказки очень нравятся, я люблю фэнтези. У меня сейчас в цирке роль Сатира, дети очень радуются и удивляются. Когда иду в фойе цирка, они постоянно фотографируются, не верят, что я человек. Мамы им объясняют: «Да это человек!» А у меня рога такие мощные, глаза в линзах, грим классный, походка изменена. Дети верят.

Когда я был в гриме для спектакля «Раз, два, …, четыре, пять», дети меня очень боялись. Один раз ребенок меня чуть не заколол пластмассовым мечом.

— Вы сказали про комьюнити, это сообщество маленьких людей? Как оно собралось?

— Оно на самом деле очень большое. А мы общаемся в чате на 60 человек, которые более-менее крутятся в медиасфере — в каких-то проектах типа «Форт Боярда», подработок на welcome в ресторанах, ночных клубах. Я, кстати, начинал с этого. Когда приехал в Москву, у меня одна из работ была открывать двери в ресторане в классическом костюме. Это еще до цирка.

— Вы бы согласились на такие подработки сейчас?

— Тут смотря какая подработка. Постоять часик-полтора у ресторана, поприветствовать гостей — это можно. Если друг, коллега мне скажет: «Тема, пошли, со мной постоишь», я не откажусь, постою с ним, если два человека нужно. Или, если я занят, передам подработку кому-то из ребят, которые свободны.

— А от чего вы отказывались?

— Одна из тем, которые мне не нравятся, — мероприятия в стиле «Волк с Уолл-стрит», когда кидают карлика в мишень или бассейн. Мне предлагали такое. И еще есть пара пошлых моментов: мне как-то предлагали сняться в порно. Я сразу сказал «нет». Это было уже лет 10 назад. У меня есть шутка: «Когда мне будет лет 70-80, я все попробую».

— В «Домашнем аресте» у вас была романтическая линия с героиней Олеси Судзиловской, вы просыпались в одной постели. Как снимались эти сцены, все ли вошло в кадр?

— В сценарии было значительное изменение для меня: я приехал на площадку, и оказалось, что у нас с Олесей текст поменяли местами. То есть как будто бы не я ее слушатель, а она мой слушатель. Было много дублей: во-первых, я сильно волновался и не мог быстро перехватить другой текст. Также мы потратили много времени на то, чтобы отснять сцену с сырниками. Но благодаря Олесе у нас вроде как все получилось!

close 100% Кадр из сериала «Домашний арест» Premier

— Вам нужно было как-то развивать чувство юмора и самоиронию — или это врожденное?

— Есть что-то свое, но самоирония у меня развивалась гораздо лучше и быстрее, когда я начал играть в КВН. Шутки насчет моего роста стали мне очень нравиться. Я вижу, как зрителям нравится, когда я начинаю рассказывать какие-то приколы, связанные со мной. И я это поддерживаю.

Расскажу случай, недавно произошедший. В цирке работает уборщица, очень хорошая, добрая женщина. Когда я прихожу, она постоянно говорит: «Тема, можно я тебя поглажу?» Я говорю: «Зачем?» Она: «Ну на счастье». Я говорю: «Ладно, если для вас какой-то смысл есть, то погладьте». Она по плечу раз меня погладит — «Все, Тема, давай, пока».

А тут она подходит и спрашивает: «Тема, а у тебя есть братья, сестры? Ты вообще откуда?» Я отвечаю: «Со Свердловской области. Есть два брата». Она: «А они старше, младше?» Я говорю: «Младше». Она: «А они тоже маленькие?» Я: «Нет, у меня все большие: и мама, и папа, и братья». Она такая смотрит на меня: «А, понимаю, в семье не без урода». И смеется. Я ей говорю: «Спасибо, теть Валь».

Она через полчаса прибежала, извинилась. Поняла, что очень грубо пошутила. Для нее это была шутка. Ну я тоже для себя поржал. Она имела в виду поговорку, смысл которой в том, что кто-то один отличается.

— Может ли вас что-то обидеть?

— Может, конечно. Я плачу иногда. Близкие когда страдают, когда кто-то кому-то приносит боль, могу чувствовать разочарование. Я же тоже человек, как все.

— Вы больше переживаете за себя или за близких?

— Мне кажется, за себя я меньше переживаю. Потому что если бы я за себя переживал больше, я был бы гораздо ответственнее. А я, наверное, ленивый.

close 100% Кадр со съемок сериала «Цирк!» Пресс-служба СТС

— Вы говорили, что окружающим может быть неудобно называть людей карликами. Как вы сами реагируете, когда используют подобные слова в ваш адрес?

— Если это человек, которого я знать не знаю, то одна реакция. Если это мой друг, то там уже понятно, с каким отношением он мне это говорит. У меня есть друг, который меня постоянно называл «карлик [чертов]» в домашней дружеской обстановке. И все понимали, что он не со зла это говорит. А так, смотря кто это говорит, в какое время, в какой обстановке, где-то с юмором к этому отношусь, что чаще бывает, а где-то могу и обидеться.

— Как относитесь к тому, что вас принимают за Паспарту?

— Да, мне часто говорят, что я Паспарту. Я отвечаю: «Нет, я не Паспарту». К таким шуткам и сравнениям я уже отношусь очень спокойно. Есть такой прикол: в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сфотографировали моего друга Вовку Петрова, отметили меня и написали: «Рад знакомству с Артемом Бобцовым». Для многих мы как будто на одно лицо. Я пишу комментарий: «Это Вова, это не я».

— За КВН не платят, а времени он отнимает очень много. Что вам давала эта игра?

— Багаж знаний, знакомств, опыт придумывания шуток. И опять же, это была дружелюбная атмосфера, которая приносила кайф. Я с детства любил смотреть КВН, было очень интересно узнать закулисную часть игры. Познакомился с людьми, которых смотрел по телевизору, и не знал, что я буду с ними сидеть за одним столом.

— Какие у вас любимые команды?

— «Раисы» очень прикольные. Я их всех знаю, девчонок. «Сборная Пятигорска». Да много команд. И «Уральские пельмени», и «Союз» (мне нравятся песенные темы), и «Камызяки» крутые, Дагестан, «Спарта», «Плюшки». Можно перечислять и перечислять.

— Обязательно ли в вашем случае оформлять инвалидность, и какие преимущества этот статус дает?

— Я ее оформил очень давно, когда мне было 10 лет. Сначала я был инвалид детства, а после 18 мне дали третью группу пожизненно. Третья группа считается рабочей. Мне капает пенсия небольшая — девять с копейками.

— Водите ли вы машину?

— Я без прав, больше на общественном транспорте езжу. Если бы хотел права, уже бы получил их, — пока не хочу, наверное.

— А спортом занимаетесь?

— В шахматы, в покер люблю играть. Главная активность у меня — цирк.

close 100% Авилов Александр/Агентство «Москва»

— Как должен пройти ваш день, чтобы к вечеру вы были максимально довольны?

— Чтобы ничего плохого не случилось, и я буду довольный. Я сейчас доволен — с вами разговариваю. Мне понравилась наша беседа. И я уже считаю, что у меня день пошел на ура. Большое спасибо, рад знакомству. Приходите в цирк!