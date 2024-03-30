«На Мэрил Стрип с возрастом стали смотреть иначе. Я этого тоже жду»: интервью с актрисой Зоей Бербер Актриса Зоя Бербер заявила, что не планирует долго сидеть в декрете

В начале апреля на телеканале СТС стартует второй сезон комедийного сериала «Тетя Марта», одну из главных ролей в котором исполнила Зоя Бербер. В интервью «Газете.Ru» актриса рассказала о своем участии в проекте, любви к работе и нежелании долго сидеть в декретном отпуске.

— Расскажите, пожалуйста, о своей героине в сериале «Тетя Марта». Кто она, какой у нее характер?

— Когда начинаешь рассказывать о персонаже, так или иначе через его поступки раскрываешь сюжет. Поэтому это каждый раз сложновато... Она воспитывает двух ребят. Считает себя их мамой. Могу сказать, что чаще всего она это делает очень напоказ — это, собственно, характеризует ее как не очень доброго человека.

— В анонсе говорится, что ваша героиня — опекун персонажа Виталии. Использовали ли вы при работе над образом личный опыт материнства? Насколько героиня похожа на вас настоящую?

— Насколько мой персонаж похож на меня настоящую? Ни насколько. В этот раз от себя я практически не шла. Ну только если добавила какие-то собственные кривляния. Здесь — человек абсолютно другого склада, мировоззрения и приоритетов.

— Похоже, она вам не очень нравится.

— Она просто другая. Нет, мне очень понравилось, что меня пригласили именно на такого персонажа.

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— На съемочной площадке сериала вы много работали с исполнительницей главной роли, 13-летней Виталией Корниенко. Сложно ли быть в партнерстве с подростком? Чем это отличается от взаимодействия со взрослыми актерами?

— В 2023 году я работала в партнерстве с восемью детьми и подростками — и была им кинородителем. Изучив этот вопрос, могу сказать, что многие из детей — трудолюбивее, ярче в своих проявлениях… Это классно, молодой организм — он и живет по-молодому. Глаз не замылился, все интересно. Но единственное — есть какой-то перегиб. Вот у меня есть восьмилетняя дочь — и она ребенок. А они совсем уже не дети. И Вита тоже уже не ребенок. Но при этом ребенок.

— Как же тогда общаться?

— Ты просто стараешься общаться на равных, с уважением, и тогда все складывается. Потому что если ты начинаешь к ним относиться как к детям, то тебя не примут в стаю. (Смеется.)

— А вас приняли?

— Да, мы с Витой работали не в первый раз, у нас третий совместный проект. В одном, правда, не пересекались даже, но тогда я тоже играла ее маму. Поэтому все сложилось хорошо.

— Первый сезон проекта посмотрели десятки миллионов зрителей — и он закономерно получил продолжение. Как вы думаете, в чем причина его успеха?

— Это хорошо написанный продукт. С правильно подобранным кастом, с подходящей площадкой, с правильно выбранным федеральным каналом. Все сложилось! Так бывает. (Смеется.) Правильный расчет, правильный подход к продукту — и вот тебе цифры. Это же тоже бизнес. Но тут повезло, что все еще и были влюблены в эту работу.

— Недавно вы объявили о беременности, с чем мы вас сердечно поздравляем. Ваш рабочий график изменился? Планируется ли декрет?

— Не знаю, как пойдет. Пока продолжаю работать, не сижу с пузиком. А дальше… Есть проекты, которые ждут, есть проекты, которые на паузе. Ну я долго-то, наверное, не просижу. (Смеется.) Я это не очень люблю.

— А в первый раз у вас какой был перерыв в работе?

— Месяца три, наверное… А вообще — нет, уже на шестой день, что ли, у меня началось движение какое-то, я оказалась в Будапеште на несколько дней. А так, чтобы уже зайти в проект, — да, через три месяца.

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— Ваша дочь Надя — тоже ведь актриса?

— Она говорит, что да. Но ее это особо не увлекает. Она к этому относится спокойно, не очень любит атмосферу площадки.

— То есть пока что нет речи о том, чтобы давать ей профессиональное образование и чтобы она шла по вашим стопам?

— Нет, она сама к этому придет, сама выберет. Но точно — подросток, который будет сниматься в кино, это не про Надю.

— Почему?

— Я бы оставила ей детство. Если уж будет душа проситься — тогда да. Но сейчас ее больше привлекают соцсети. Она никак не зациклена на сцене.

— Вы преимущественно снимаетесь в комедийных проектах. Хотелось бы вам отойти от амплуа актрисы комедии?

— Я хочу работать и люблю работать. А какой проект и какой материал… У нас мало продюсеров или режиссеров, готовых идти, скажем так, на сопротивление. Артистов чаще всего утверждают по типажу и по амплуа, которое понятно режиссеру и продюсеру. А отойти от амплуа — тут нужно, чтобы тебе доверили роль и поверили. Собственно, как в свое время произошло и с «Анной Николаевной» (в сериале «Проект «Анна Николаевна» Зоя Бербер сыграла андроида-полицейского. — «Газета.Ru»). Мы с продюсером снимали проект «Фарца», она познакомила меня с режиссером «Анны Николаевны» и сказала, что я как раз тот человек, который сделает то, что ему нужно. Потому что работала со мной до этого и знает, как я подхожу к работе.

— То есть все зависит от режиссера — если он увидит в вас драматическую актрису, то все получится?

— Знаете, в свое время, когда начинался проект «Фарца», [режиссер] Егор Баранов долго уговаривал [продюсера] Александра Цекало утвердить меня, потому что тот считал — «да, играет хорошо, все замечательно, но за ней идет шлейф комедийной актрисы ТНТ». Сложно переубедить. Все знают, что артисты, которые работают хорошо, они могут и так и эдак. Но никто не готов работать на сопротивление.

— Получается, что режиссеры не хотят идти на риск?

— Да-да, это риск в какой-то степени. А в какой-то степени — зачем заморачиваться? Девушка с определенной внешностью, светловолосая, — ну куда мы ее, зачем мы сейчас будем делать из нее Шарлиз Терон из фильма «Монстр»? Ну ничего страшного, я подожду. Знаете, вот есть такая актриса прекрасная — Мэрил Стрип. На нее в определенном возрасте стали абсолютно по-другому смотреть — когда нутро с внешним сошлось. Вот и я дождусь!

close 100% Съемки сериала «Тетя Марта» Телеканал СТС

— В одном из интервью вы признались, что напитаться энергией вам позволяет стояние на гвоздях. Как получилось, что начали осваивать эту практику?

— Даже не помню, откуда ноги растут, что они встали на гвозди. Но в этом нет ничего удивительного! Кто-то ныряет в холодную воду, кто-то стоит на гвоздях, кто-то занимается йогой, кто-то — медитацией, кто-то рисует акварелью, кто-то берет гуашь, кто-то ездит в путешествия, кто-то узнает страны, кто-то ест только уличную еду. Каждый находит свою практику! Плюс у меня пластические спектакли, то есть с телом работаю я постоянно.

— Помимо театра и кино, вы также пробовали себя в роли телеведущей, в частности — передачи о путешествиях. Чем эта работа схожа с актерской и чем отличается?

— И там и там нужна дисциплина. Это из общего. Из различий… Там, на съемочной площадке, тебе нужно играть, оправдывать и присваивать. А здесь есть ты и твои предлагаемые обстоятельства — все, что ты видишь глазами. Глаза только открывай! Не выдумывай — вот тут, наверное, самое главное сопротивление. Чаще всего артисты начинают либо наигрывать, либо надумывать, либо включать излишние эмоции нечестные — «Ах, дом! Вот это дом!» А это просто дом, узнай, какого он года, и сообщи, тогда это может быть интересно. Когда ты ведешь программу, особенно если это программа про путешествия, понятно, что твоя задача — в приятном свете увидеть этот мир, новый для тебя. Но если ничего не вызывает эмоций, то ты честно должен это и воспроизводить. Быть зеркалом. А уж на площадке ты присваиваешь те задачи, которые тебе дают.

— В какой профессии вам комфортнее?

— Мне комфортно везде. Вообще, здравствуйте, я Зоя — и я трудоголик. Это работа — раз, это деньги — два, это возможность увидеть новое — три. И так далее, список можно продолжать. Причем неважно — это площадка, проект, театр. Ты везде должен найти плюсы. Иначе зачем ты живешь вообще эту жизнь?

— Сериал, который принес вам известность — «Реальные пацаны», — закончился совсем недавно, хотя начинался, кажется, вообще в другой жизни. С какими эмоциями вы расставались с проектом?

— С прекраснейшими. Перед последней сменой я ощутила, что действительно все заканчивается, хотя на самом деле это знала еще в начале сезона. Я проплакалась и, уже приехав на площадку, с удовольствием отыграла последние несколько сцен на ночной смене, получила аплодисменты и поехала домой. Все так, как должно было быть. Даже если должно было быть иначе. Я очень благодарна, я очень люблю этот проект. Он мне подарил все, а я все, что могла, отдала ему взамен.

— «Реальные пацаны» неразрывно связаны с Пермью, вашим родным городом. Как часто вы возвращаетесь сейчас туда?

— Очень часто, я люблю Пермь.

— Вами там гордятся?

— Надеюсь. Я не знаю — не ходила, не спрашивала. Маме все нравится — это самое главное. Родные и друзья, которые там остались, радуются — это хорошо. А сам город живет и процветает, и пусть он не тратит время на радость обо мне.