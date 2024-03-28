«Фоллаут», «Рипли», «Сочувствующий» и еще 10 сериалов апреля Какие сериалы выходят в апреле 2024 года

Адаптация культовой игры «Fallout» от авторов «Мира Дикого Запада», новая экранизация «Талантливого мистера Рипли» с Эндрю Скоттом, шпионский триллер Пак Чхан Ука с множественным Робертом Дауни — младшим, сказки братьев Гримм в исполнении создателей «Атаки титанов» и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в апреле, и рассказывает о самых интересных.

«Пэриш» («Parish») — 1 сезон, созд. Дэнни Броклхерст и Суну Гонера

Где и когда смотреть: на AMC — с 1 апреля

Американская адаптация британского сериала «Водитель» в исполнении его же автора Дэнни Броклхерста, известного по экранизациям романов Харлана Кобена. Звезда «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито играет мужчину по имени Грей Пэриш, который отказался от своего темного прошлого ради семьи, однако вынужден взяться за старое после жестокого убийства своего сына.

«Обоюдное согласие» — 2 сезон, созд. Валерия Гай Германика

Где и когда смотреть: на Kion — с 1 апреля

Второй выпуск антологии Валерии Гай Германики о насилии и попытках женщин добиться справедливости в патриархальном мире. Сюжет новых серий вращается вокруг убийства: после празднования 20-летия свадьбы Марина Венишева (Глафира Тарханова) в слезах звонит в полицию — приехавшие на вызов сотрудники обнаруживают тело ее мужа Григория (Максим Ползиков) с ножом в животе. Во время медосмотра у женщины находят синяки на спине, что указывает на самозащиту. Дело поручают следовательнице Анне (фронтвумен «Ночных снайперов» Диана Арбенина), которая оказывается под серьезным давлением со стороны начальства.

close 100% KION

«Рипли» («Ripley») — мини-сериал, созд. Стивен Заиллян

Где и когда смотреть: на Netflix — с 4 апреля

Новая экранизация романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли», в главной роли — звезда «Дряни» и «Шерлока» Эндрю Скотт. По сюжету в Нью-Йорке 1960-х годов богатый мужчина нанимает молодого человека Тома Рипли, чтобы тот убедил его блудного сына вернуться из Италии домой. Это знакомство оказывается первым шагом в «сложную жизнь, полную обмана». Автором шоу выступил Стивен Заиллян, лауреат премии «Оскар» за сценарий к «Списку Шиндлера».

close 100% Netflix

«Точка ноль» — 1 сезон, реж. Сергей Пикалов

Где и когда смотреть: на «Иви» — с 4 апреля

Драма о специалистке в области вирусологии, которая переезжает из Москвы в Новосибирск, чтобы заниматься исследовательской деятельностью, но в результате вынуждена начать борьбу со вспышкой неизвестной смертельной болезни. В главной роли — Марина Александрова.

«Шугар» («Sugar») — 1 сезон, созд. Марк Протасевич

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 5 апреля

На дворе опять второй сезон «Настоящего детектива», возможны осадки в виде калифорнийского нуара: мрачный Колин Фаррелл распутывает мрачные тайны в современном Лос-Анджелесе. По сюжету частный сыщик Джон Шугар (сладкая фамилия, несладкая жизнь) берется за поиски пропавшей внучки легендарного голливудского продюсера. В попытках разобраться в произошедшем герой Фаррелла натыкается на многочисленные скелеты в шкафах семьи его нанимателя — как совсем свежие, так и не очень.

«Паразит: Серые» («Parasyte: The Grey») — 1 сезон, созд. Ён Сан Хо

Где и когда смотреть: на Netflix — с 5 апреля

Экранизация манги о противостоянии людей и смертоносных инопланетян-паразитов, оказавшихся на Земле. Режиссером шоу выступил автор хоррор-франшизы «Поезд в Пусан» Ён Сан Хо.

«Франклин» («Franklin») — мини-сериал, созд. Кирк Эллис, Говард Кордер и Тим Ван Паттен

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 12 апреля

Байопик отца-основателя США Бенджамина Франклина с Майклом Дугласом в главной роли. Сюжет сериала охватывает восемь лет, которые Франклин провел во Франции в качестве посла, пытаясь убедить местную монархию поддержать американскую демократию и объединиться против Великобритании.

«Фоллаут» («Fallout») — 1 сезон, созд. Дженива Робертсон-Дуорет, Грэм Вагнер, Лиза Джой и Джонатан Нолан

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 12 апреля

Сериальная адаптация цикла постапокалиптических ролевых видеоигр, разработанная авторами «Мира Дикого Запада» Лизой Джой и Джонатаном Ноланом. Действие шоу разворачивается в альтернативном ретрофутуристическом мире, пережившем войну за ресурсы и ядерную катастрофу. Остатки человечества укрываются в построенных как раз на такой случай бункерах. Спустя два столетия после конца света девушка по имени Люси (Элла Пернелл из «Шершней»), всю жизнь прожившая в одном из таких убежищ, поднимается на поверхность и отправляется бороздить опасные земли Пустоши, которая когда-то была Лос-Анджелесом.

close 100% Amazon Studios

«Сочувствующий» («The Sympathizer») — мини-сериал, созд. Пак Чхан Ук и Дон Маккеллар

Где и когда смотреть: на HBO — с 15 апреля

Черно-комедийный шпионский триллер Пак Чхан Ука («Олдбой», «Решение уйти») по одноименному роману Вьет Тхань Нгуена. Хоа Сюандэ («Ковбой Бибоп» от Netflix) играет вьетконговского шпиона, который на излете Вьетнамской войны внедряется в лос-анджелесское коммьюнити беженцев и разрывается между лояльностью родине и новой жизнью. Сразу нескольких антагонистов в шоу сыграл Роберт Дауни — младший («Оппенгеймер»).

close 100% HBO

«Под мостом» («Under the Bridge») — мини-сериал, созд. Куинн Шепард

Где и когда смотреть: на Hulu — с 17 апреля

Тру-крайм по одноименной книге Ребекки Годфри про трагедию 1997 года — 14-летняя канадка Рина Вирк пошла к друзьям на вечеринку, а домой так и не вернулась. Звезда «Девушки по вызову» и «Дейзи Джонс и The Six» Райли Кио изображает саму Годфри, взявшуюся за дело полицейскую играет Лили Глэдстоун из «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе.

«Братья Гримм: Вариации» («The Grimm Variations») — 1 сезон, созд. Дзёдзи Вада и Митико Ёкотэ

Где и когда смотреть: на Netflix — с 17 апреля

Аниме-антология по мотивам сказок братьев Гримм от студии Wit Studio, известной по «Атаке титанов». Новые «вариации» появились у «Золушки», «Красной Шапочки», «Гензеля и Гретель», «Эльфов и башмачника», «Бременских музыкантов» и «Гамельнского крысолова».

«Мертвые мальчишки-детективы» («Dead Boy Detectives») — 1 сезон, созд. Стив Йоки

Где и когда смотреть: на Netflix — с 25 апреля

Приключенческое шоу по мотивам комиксов Нила Геймана о двух подростках, которые решают не отправляться в загробный мир, а остаться на Земле, чтобы расследовать сверхъестественные преступления. Изначально проект задумывался как спин-офф «Рокового патруля» и создавался для стриминга Max, однако в итоге достался Netflix — и официально влился во вселенную «Песочного человека». Автором сериала выступил Стив Йоки, создатель комедийного триллера «Бортпроводница» с Кейли Куоко.

«Вуаль» («The Veil») — мини-сериал, созд. Стивен Найт

Где и когда смотреть: на Hulu — с 30 апреля

Шпионский триллер от автора «Острых козырьков» Стивена Найта с Элизабет Мосс («Рассказ служанки») и Юмной Марван («Маленькие пташки») в главных ролях. Первая играет первоклассную агентку MI-6, которая должна выведать секретную информацию у героини второй, что должно спасти от гибели почти полмиллиона человек.

Примечание. Даты указаны по московскому времени.