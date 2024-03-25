«Задача трех тел»: авторы «Игры престолов» грандиозно экранизировали главную фантастику XXI века

Netflix выпустил долгожданную экранизацию цикла китайского фантаста Лю Цысиня «Воспоминания о прошлом Земли» — масштабный сериал «Задача трех тел». Его авторами выступили создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел все восемь серий первого сезона и рассказывает (без спойлеров!), как идут дела в отсутствие драконов и Белых Ходоков.

Дано: в КНР 60-х молодая астрофизикиня наблюдает, как ее отца забивают до смерти хунвейбины (члены созданных в 1966—1967 годах отрядов молодежи в Китае, одни из наиболее активных участников Культурной революции) — за отказ подчинять законы физики идеям маоизма. Вскоре она сама тоже попадает под арест и отправляется на каторгу, где ее привлекают к секретному правительственному проекту. После того как девушка добивается успеха в своей новой работе, она принимает, возможно, ключевое решение в истории человечества. Его последствия становятся ощутимы уже в наши дни, когда по всему свету начинают умирать ученые.

Первый сезон «Задачи трех тел» подтверждает две вещи:

а) не бывает совсем уж плохих фильмов и сериалов с группой Radiohead в саундтреке;

б) шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс выдают отличный материал, когда имеют возможность отталкиваться от конкретного — готового и опубликованного — текста.

Тут стоит в очередной раз мысленно пожелать стойкости тем, кто намерен сначала прочитать сагу Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь льда и огня», а уже потом посмотреть экранизацию. А вот те, кто переживал за адаптацию «Воспоминаний о прошлом Земли» Лю Цысиня, чуть ли не главного фантастического произведения текущего столетия, могут выдыхать.

Посмотрим, конечно, как будут обстоять дела в финале третьего (?) сезона, но пока можно дать себе порадоваться. Бениофф и Уайсс, как мы помним, отлично управляются с исполинских размеров мирами, так что вселенная «Трех тел» дается им без видимых сложностей. Тел, кстати, реально три: авторам «Игры престолов» в этот раз аккомпанирует Александр Ву — сценарист и продюсер с не самой богатой фильмографией, который некогда состоял в команде «Настоящей крови».

Сложившаяся троица, кажется, переигрывает даже китайцев на их же поле. Те успели уже трижды экранизировать цикл: в 2022 году вышел мультсериал по второй книге «Темный лес», в 2023-м — игровой сериал по первому роману «Задача трех тел» (его собираются продолжать и снабжать спин-оффами), плюс где-то на полках студии YooZoo Pictures уже девять лет пылится полнометражный фильм по «Задаче» (судя по всему, крайне неудачный и к релизу не полагающийся).

close 100% Кадр из сериала «Задача трех тел» (2024) Netflix

Станет ли шоу «новой «Игрой престолов», говорить а) рано; б) нет желания, хотя Netflix, очевидно, хотелось бы. За кадром и в кадре тут сплошь лица, хорошо знакомые по хиту HBO, который задал тон телевидению 2010-х: музыку опять пишет Рамин Джавади (заставка и главная тема в этот раз не такие, пожалуй, захватывающие, но вполне симпатичные), худпостом снова занята Дебора Райли, в рядах актерской сборной красуются Лиам Каннингем, Джонатан Прайс и Джон Брэдли, мелькают Конлет Хилл и Марк Гэтисс.

В содержательном смысле здесь тоже вполне вестеросская история о том, как нечто ужасное дико медленно, но жутко верно надвигается и не сулит ничего хорошего, а люди всячески соображают, что делать. Драконов, правда, нет — они при разводе достались HBO. Зато есть Бенедикт Вонг в роли саркастичного копа-скуфа (неопрятного полицейского).

Что можно сказать наверняка — «Задача трех тел» вряд ли окажется трендсеттером. Бюджета ей, откровенно говоря, регулярно не хватает, часто включается невзрачный мультик, визуально не сильно превосходящий китайский, так что о новых стандартах картинки говорить не приходится.

К тому же шоу само по себе вписывается в уже существующий тренд на кино про ученых, этические вопросы и синергию знания с верой (Оппенгеймер и его детище упоминаются дважды). В отличие от HBO, где новый сезон «Настоящего детектива» в числе прочего развлекается демонизацией людей науки, Netflix пока рекомендует не прогуливать школу.

close 100% Кадр из сериала «Задача трех тел» (2024) Netflix

Этические дилеммы содержатся не только внутри «Задачи трех тел», но и снаружи. В этом смысле поклонники добродушного, пускай и нерасторопного дедушки Джорджа Р. Р. Мартина имеют явное преимущество перед ценителями Лю Цысиня, который в 2019 году дал обстоятельное интервью изданию The New Yorker, где сообщил много интересного. Например, что

а) современному Китаю демократия не подходит, дай только волю — и пиши пропало;

б) личные свободы граждан вообще не слишком интересуют;

в) кампания «одна семья — один ребенок» отличная;

г) политика в отношении уйгуров — вещь, им так даже лучше.

По мотивам профайла сенаторы-республиканцы даже написали в Netflix письмо, в ответ на которое стриминг поспешил заверить, что Лю не создавал шоу, а его комментарии не отражают взгляды платформы и авторов сериала, равно как не имеют отношения к сюжету и поднимаемым в шоу темам.

Последнее, конечно, лукавство: еще как имеют, на счету Бениоффа и Уайсса теперь есть довольно чудовищных масштабов постановка по мотивам «Проблемы вагонетки», после которой на яйцерезку уже не получится смотреть как прежде. С точки зрения морального релятивизма, сериал Netflix, кажется, еще более неудобен, чем книги Лю Цысиня, что довольно забавно в контексте его взглядов.

Такая вот шутка: задача трех тел не имеет решения, но «Задачу трех тел» авторы «Игры престолов» решили. Тетради, однако, пока не сдаем.

close 100% Netflix

Дата выхода: 21 марта 2024 года

Продолжительность: 8 серий по 44—64 минут

Создатели: Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс, Александр Ву

В ролях: Джесс Хун, Бенедикт Вонг, Цэн Цзинэ, Джован Адепо, Эйса Гонсалес, Алекс Шарп

Где смотреть: Netflix