«Зайка, с меня букет». Арестованный Кологривый извинился перед детишками, женами и укушенной хостес Суд в Новосибирске арестовал актера Кологривого на семь суток по делу о хулиганстве

Суд в Новосибирске арестовал на семь суток актера Никиту Кологривого по делу о мелком хулиганстве за дебош, устроенный накануне в одном из местных баров. Артист признался, что расстроился, но сказал, что у него все в порядке, поскольку он «тертый калач». «Пойду сидеть на киче. Писать стихи», — сказал он. Сам звезда «Слова пацана» обжаловать решение не собирается: «Я похож на ябедника?». Это намерена сделать прокуратура, изначально просившая назначить ему 15 суток. Более серьезные последствия актера могут ждать, если Генпрокуратура отреагирует на обращение главы фонда по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина возбудить уголовное дело по статье о хулиганстве.

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на семь суток актера Никиту Кологривого по делу о мелком хулиганстве. Об этом сообщается на сайте суда.

«Судья постановил: признать Кологривого Никиту Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Назначить наказание в виде административного ареста на срок семь суток», — огласил решение судья Руслан Фролов (цитата по «Интерфаксу»).

Актер развел руками «Ну что ж», сделал глоток воды.

«Я расстроился, — признался актер. — Я хотел дочку увидеть. Но она должна знать, что отец ее ответственный за свои поступки. Это тоже важно, поэтому пойду сидеть на киче. Писать стихи. Надеюсь, что-нибудь мне светлое еще в голову придет».

Кологривый добавил, что у него все в порядке.

«Я тертый калач. Меня этим вряд ли собьешь с пути моего», — сказал он.

Обжаловать решение актер не намерен.

«Да какие жалобы. Я похож на ябедника? Нет», — сказал Кологривый, отвечая на вопрос о возможном обжаловании.

Тем временем прокуратура Новосибирской области сообщила о намерении обжаловать наказание Никите Кологривому, поскольку считает его слишком мягким. Изначально ведомство просило назначить ему 15 суток ареста.

«В связи с мягкостью назначенного административного наказания будет подан протест», — сказали в ведомстве (цитата по ТАСС).

«Честно готов за это ответить»

Прежде чем судебные приставы увели звездного арестанта, он провел небольшую автограф-сессию и сделал селфи с многочисленными представителями прессы, наблюдавшими за заседанием.

По данным SHOT, сидеть Кологривому придется в четырехместной камере новосибирского изолятора временного содержания. Актеру не дали взять с собой книги и бумагу с ручкой.

Кологривый на суде держался бодро и активно общался с журналистами.

«Я человек такой же, как и все. Боюсь [решения суда]. Я думаю, что все не так просто происходит. Для чего-то нужно это было мне. Надеюсь, что вас я не огорчу. Еще буду для вас работать, сниматься и радовать вас ролями. Не кусаться ни в коем случае. Я поспал там [в спецприемнике]. Первый раз за неделю поспал нормально», — рассказал актер.

До оглашения решения Кологривый сказал судье, что он «человек порядочный».

«Я считаю, что я могу ошибиться 100%, — сказал актер. — Но я считаю, что я честно готов за это ответить. И я прошу суд помиловать меня, потому что меня детская больница ждет в Новосибирске, центр Александра Невского и множество благотворительных вещей. Которые я после сегодняшней ночи понял, что лучше я этим буду заниматься, чем дуростью какой-то. И прошу всех меня понять и простить. Вот так».

Спустя некоторое время в Telegram-канале Кологривого появилось видео с его извинениями.

«Дорогие друзья, дорогие мои подписчики, дорогие мои зрители, детишки, жены, отцы, бабушки, дедушки, все, кто на меня смотрит, все, кто на меня подписан, простите меня, дорогие, за то, что я заставил многих нервничать, переживать, что я совершил такой поступок. Я его (поступок) не оправдываю. Я лишь скажу, что очень устал. Кто за мной следит, вы понимаете, что я эмоционально выгорел. Сейчас я понесу административное наказание за свои поступки, в чем я согласен, и считаю, что должен достойно это принять. Мои зрители должны никаких иллюзий обо мне не составлять, они должны видеть, кто я, и что я за человек. У меня от вас секретов нету», — сказал исполнитель роли Кащея в «Слове пацана».

«Меня так еще не кусали»

Эпизод, из-за которого Кологривый оказался под арестом, случился накануне в Новосибирске, куда он прилетел на открытие кинофестиваля «Семейные ценности».

Из материалов административного дела следует, что актер напился в баре в Новосибирске, приставал к хостес и укусил ее за ногу, а также ввязался в потасовку с охранниками и ругался.

«Зайка моя, прости, пожалуйста. Надо было еще разочек мне сунуть (ударить. – «Газета.Ru»). С меня тебе — букет цветов», — надиктовал Кологривый в аудиосообщениях для покусанной девушки (их опубликовало издание «Абзац»).

Девушка, в свою очередь, ответила Кологривому фразой: «Меня так еще не кусали», — и сопроводила сообщение смеющимся эмодзи.

Уголовное дело потребовал доносчик Бородин

Узнав об инциденте в Новосибирске, общественник Виталий Бородин, известный доносами на звезд, обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой возбудить в отношении Кологривого уголовное дело по статье о хулиганстве, пишет Baza.

«В современном обществе существуют правила, которых должны придерживаться граждане. А знаменитости, которые всегда на виду, для своих поклонников, должны быть положительным примером. Считаем, что подобное поведение артиста недопустимо и должно быть строго наказано», — написал Бородин в своем обращении.

Актриса Виктория Тарасова в интервью «МК» рассказала, что находится «в шоке от этой выходки», и готова везти актера на Донбасс. Поступок Кологривого якобы возмутил и бойцов СВО.

«Они его с радостью ждут на Донбассе на перевоспитание. Я готова лично отвезти его туда», — заявила Тарасова.

Роль Жириновского под угрозой

В ЛДПР заявляли, что инцидент в Новосибирске может стоить Кологривому роли в готовящемся фильме об основателе партии Владимире Жириновском. При этом режиссер фильма Александр Баранов заявил в беседе с РИА Новости, что актер остается кандидатом на роль в фильме о политике.

В отношении самого лидера ЛДПР в 1997 году было возбуждено уголовное дело о хулиганстве за нападение на женщину. Как утверждала тогда тележурналистка Юлия Ольшанская, Жириновский со своими охранниками напал на нее и оператора Валерия Иванова, когда они пытались заснять перепалку политика с милицией, не позволившей Жириновскому пройти к Вечному огню вместе с руководителями государства. Репортеров запихали в машину Жириновского, Иванова при этом ударили ногой и разбили лицо дверцей машины. Однако впоследствии дело было прекращено за отсутствием состава преступления.