Интервью с Анатолием Цоем — о сольной карьере, похвале от Пугачевой и «родстве» с Виктором Цоем Певец Анатолий Цой заявил, что Пугачевой понравилась его версия «Позови меня с собой»

Бывший солист группы MBAND, финалист и победитель казахстанских и российских телешоу, а ныне сольный исполнитель и основатель собственного модного бренда — все это Анатолий Цой (или просто TSOY). В интервью «Газете.Ru» музыкант рассказал о самом сложном периоде в своей жизни, любимых песнях, похвале от Аллы Пугачевой и отношении к деньгам.

— Фамилия Цой — популярная для Средней Азии, Кореи и России. И все-таки — как часто вам приписывают родство с Виктором Цоем?

— Нередко об этом спрашивают, но я уже много раз отвечал на данный вопрос, поэтому родство уже не так часто приписывают. На самом деле мы просто однофамильцы. Цой действительно весьма распространенная фамилия среди русских и среднеазиатских корейцев. Я уважаю Виктора Цоя и считаю его кумиром поколения, хотелось бы, чтобы и моя фамилия запомнилась чем-то особенным.

— Как вы считаете, фамилия помогает вам в карьере?

— Не думаю, что фамилия мне помогает, если честно, но я рад, что ассоциации вызывает положительные.

— Вы записали несколько дуэтов с известными исполнителями. Напрашивается дуэт с Анитой Цой, не думали об этом?

— Неожиданные дуэты еще будут обязательно! Если с Анитой мы найдем ту самую творческую синергию и подходящую песню, то почему нет?

— Вы приехали покорять Россию уже будучи известным артистом в Казахстане. И здесь начали с нуля. Как вы решились на это, было ли страшно?

— Самый сложный период в моей жизни — это переезд в Москву. Знаю огромное количество людей, которые приезжали сюда из-за того, что они искали себя и свой путь. У них не было денег ни на что — приезжали в последних джинсах и искали место под солнцем. Моя же история строилась иначе: у меня был классный и успешный кавер-бэнд в Казахстане, я был выходцем из двух больших проектов — «Superstar KZ» и «X-Фактор», в которых стал финалистом и обрел популярность. У меня были заказы, работа, стабильная зарплата, квартира, машина — было все, о чем мечтают молодые люди, особенно в юном возрасте. И по сути я мог осесть, запереться в этих рамках комфорта и уже никогда из них не выбраться. Но я сделал шаг — сжег все мосты, оставил все свое достигнутое в Казахстане и переехал в Москву, начав все-все с нуля.

— И как это было? Как вас встретила столица?

— Этот период был не самым сладким. Когда у тебя за плечами уже есть какие-то достижения и есть то, чем ты зарабатываешь себе на хлеб, то начинать с нуля очень сложно. Тем более, когда тебя здесь никто не ждет, да и в противовес еще тысяча мнений со стороны, которые говорят, что ты в Москве никому не нужен. У меня была депрессия на протяжении года, и я очень сильно страдал, но, как говорится, дорогу осилит идущий. Тот, кто верит в мечту, обязательно ее достигнет.

— Вы стали известны широкой аудитории после проекта «Хочу к Меладзе». Поддерживаете ли вы сегодня отношения с другими финалистами проекта? Общаетесь с кем-то из членов жюри?

— Безусловно, после проекта мы часто пересекаемся на различных площадках с членами жюри. С некоторыми остались в дружеских и теплых отношениях. Но вот с ребятами-финалистами давно не виделись, хотя нам точно есть что вспомнить.

close 100% TSOY Из личного архива

— Хотели бы вы стать членом жюри подобного проекта? Или, может, попробовать себя в качестве продюсера?

— Членом жюри я себя уже попробовал на проекте «Х-Фактор»: был наставником категории «Группа» и одержал победу вместе со своими подопечными, что стало невероятным показателем не только лично для меня, но и для самого проекта. Ни разу за всю историю шоу данная категория не побеждала, а в девятом сезоне это свершилось — в частности, благодаря моему наставничеству, чем я очень сильно горжусь. Я бы с удовольствием вновь посидел в жюри или в роли наставника подобного проекта, потому что мне это нравится. Ведь я знаю, каково быть участником, и понимаю эту «кухню» изнутри. Конечно, мне есть чем поделиться, но и судить, наверное, смогу тоже более объективно.

— На протяжении шести лет вы были в составе одного из самых популярных бой-бэндов страны, пока группа неожиданно не прекратила свое существование. Все «созрели» до сольной карьеры — или были другие причины распада коллектива?

— Решение было обоюдное, а причина простая: мы уже свое отжили и выросли. Каждый из нас — это сольная единица. Когда-то мы нашли общую синергию, собрались в группу и успешно гастролировали на протяжении практически шести лет. Было огромное количество съемок, концертов, миллионы фанатов по всему миру — это прекрасно, но время пришло идти дальше.

— Если бы группа не распалась, вы бы все равно ушли в сольное творчество? Сегодня вы поддерживаете отношения с бывшими коллегами по MBAND?

— Я считаю, что сольное плавание — это новый этап и логичное продолжение музыкальной карьеры. Я уже давно пребываю в сольном плавании и очень этому рад. Это новая глава в моей истории, и я уверен, что в будущем смогу себя проявить и доказать, что этого достоин. Один год я находился на вольных хлебах: строил свою команду и занимался проектом сам. Это намного сложнее, чем работа под руководством опытного продюсера и классной команды, которые не дают тебе ни о чем беспокоиться, а ты как артист должен выступать, хорошо себя чувствовать и достойно выглядеть. Поэтому, конечно, пришлось самому узнавать внутреннюю кухню и заниматься самопродюсированием — тоже классный опыт. С ребятами из MBAND часто пересекаемся на мероприятиях, у нас приятельские отношения, мы ведь многое вместе прошли.

— Вы исполнили много каверов культовых хитов российских исполнителей. Какие еще известные песни вам хотелось бы спеть?

— Одна моих самых любимых — песня Джона Ледженда «All of Me». Я ее прослушал, наверное, тысячу раз. И как-то в июле на свой день рождения сделал себе подарок — снял видеоролик на кавер этой песни. В ней все очень близко моей душе: смысл, содержание, музыка, сложность, диапазон...

— Отдельного внимания заслуживает ваша кавер-версия на «Позови меня с собой». Почему вы выбрали эту композицию — может, есть какая-то история, связанная с этой песней?

— Трек появился на проекте «Маска». Вместе с музыкальной командой было принято решение исполнить песню Татьяны Снежиной, и эта идея показалась очень оригинальной и интересной, особенно в такой интерпретации, в которой мы ее задумали. И, насколько я знаю, Алле Борисовне очень понравилась моя версия, чему я очень рад и счастлив, потому что в момент, когда ты создаешь кавер, хочется, чтобы твое исполнение понравилось человеку, благодаря которому этот трек стал популярным.

— Кто-то из исполнителей, чьи каверы вы исполнили, давал вам обратную связь, о которой до сих пор помните?

— Самая большая похвала была от Аллы Борисовны Пугачевой. Для меня это значит, что я не зря занимаюсь тем, что делаю.

— Какие из своих песен — каверов в том числе — вы считаете самыми успешными? Какая из ваших композиций для вас особенная?

— Из каверов — «Позови меня с собой», она хорошо выстрелила, стала очень популярной. Из сольных хочу «Торнадо» выделить. Давно мечтал петь и танцевать, создавать веселую EDM-музыку. Я недавно услышал классную шутку: «Цой, я вас люблю еще со времен, когда вы были Виктором». Цой уже не тот. И сейчас вот этот переформат еще больше усугубит ощущение, что все не так и все не то. Но я кайфую от того, что пришел к классной «танцевалке». Это самое главное — получать удовольствие от того, что делаешь. Скоро мы закончим новый альбом — старый уже плесенью покрывается.

— Расскажите о работе с Любовью Успенской, как родилась идея дуэта?

— При первой встрече у нас пробежала «искра», мы друг друга полюбили по-человечески, по-дружески, стали очень классно общаться. И однажды она мне предложила записать дуэт, на что я, естественно, сразу согласился. Но долгое время мы не могли найти подходящий материал. В итоге Люба прислала трек, который мне безумно понравился, мы в быстром темпе подготовили его и записали.

— С кем из наших или зарубежных исполнителей вы хотели бы записать дуэт?

— Конечно, у меня есть мечта — записать дуэты с мировыми звездами. Наверное, каждый исполнитель мечтал бы записать совместный трек с Джастином Тимберлейком, Бруно Марсом, Эдом Шираном, The Weeknd, Бейонсе, Адель — это, конечно, было бы супер. Когда-нибудь, возможно, это и произойдет.

— На какой музыке вы росли? Можете назвать исполнителей, которые с вами и сегодня?

— Мне очень повезло, так как я, будучи ребенком, познакомился с Батырханом Шукеновым — основателем и солистом группы «А'Студио». Мне посчастливилось узнать его как человека: мы дружили, он постоянно наставлял меня, давал какие-то советы. В том, что я нахожусь здесь, отчасти есть его заслуга, потому что я очень долго планировал переехать в Москву, но все как-то не решался. А он убедил меня, что не нужно слушать никаких историй о том, что «в Москве нереально пробиться», «таких, как ты, тысячи», «сиди там у себя в стране и никуда не дергайся»... Он постоянно мне говорил: «Никого не слушай, езжай и просто делай то, что ты умеешь, — и у тебя все получится». Однажды я так и поступил, и у меня как-то все очень удачно срослось.

— Можете назвать любимые песни «А'Студио»?

— Я очень люблю песню «Твои шаги». Для меня эта такая… Моя, что ли, песня. Когда мы с ребятами ходим в караоке, постоянно поем ее. Ну и, наверное, самая известная их песня «Джулия».

— Какие еще исполнители повлияли на вас в творческом плане?

— В детстве я в основном слушал зарубежную музыку. Когда мне было 10 лет, один мой старший товарищ, с которым мы занимались музыкой, посоветовал мне послушать группу Boyz II Men. И для меня это было открытием, потому что я ничего подобного до этого не слышал. Мелизмы, техника, владение голосом — это все настолько круто, что я сказал: «Вау, надо пытаться повторить за ними». И целыми днями ходил и напевал их песни, хотя не знал английского языка. Просто напевал на «птичьем» языке и пытался повторить мелизмы — все эти музыкальные тонкости. Уже после них я пошел дальше. Начал слушать Брайана Макнайта, Стиви Уандера. Конечно, Майкла Джексона. Но основной все-таки стала группа Boyz II Men. Это для меня и по сей день показатель качества. Я их называю «фирмачи», потому что это настоящая фирменная музыка.

— Вы частый герой развлекательных шоу и ТВ-проектов, в которых приходится соревноваться с коллегами по цеху. На что вы готовы ради победы?

— Всю жизнь я участвовал в различных конкурсах и фестивалях: как международных, так и локальных. Это очень стимулировало, потому что когда у меня в 14 лет появилась первая работа, я смог заработать приличные деньги и купить первую машину. Я считаю, что меня можно назвать азартным человеком. Соревновательный дух и участие в шоу мне приносят удовольствие. Например, «Шоумаскгоон» мне очень нравился, потому что в нем в первую очередь было развитие себя в творческом плане и реализация некоторых музыкальных мечт — исполнение таких песен, которые я бы никогда и нигде не смог спеть. А живой звук всегда добавляет «перчинки» в каждое выступление. Сложно сказать, на что я готов ради победы, но конкурсы мне нравятся, они меня закаляют, а конкуренция мотивирует.

close 100% TSOY Из личного архива

— Помимо творчества, вы занимаетесь бизнесом — у вас свой фэшн-бренд. Вы лично принимаете участие в разработке коллекций?

— Проект TSOY BRAND мы с моим другом Валентином запустили в 2016 году. Безусловно, у бренда есть команда, но я являюсь не только его идейным вдохновителем, но и принимаю участие в разработке коллекций и реализации дизайна — в каждой модели и каждой детали.

— Вы следите за модой? Считаете себя модником? В вашем гардеробе много одежды? И по какому принципу вы покупаете новые вещи?

— Некоторые меня так называют, но я себя таковым не считаю. Если сравнивать с коллегами по группе, то я скорее антимодник. Не особо парюсь по поводу одежды, потому что переболел этим еще в детстве. Лет до 13 донашивал одежду за своим старшим братом и порой обижался, когда ему покупали новые вещи, а мне нет. Но это было хорошим стимулом: я очень рано стал самостоятельным, решив, что должен начать зарабатывать. И в 14 лет уже работал и был финансово независим от родителей.

— На что тратили заработанное?

— А на что еще тратить деньги молодому человеку, школьнику, как не на красивую одежду? В тот период хотелось только девичьего внимания — и я все деньги спускал на шмотки. Причем при­обретал вещи в дорогих бутиках, в то время как мои сверстники одевались в основном на рынках. Футболка, например, у меня стоила минимум $50, что по тем временам было очень дорого. Лет до 20 мне было безумно важно, как я выгляжу.

— Какие у вас сегодня отношения с деньгами: умеете копить или лучше получается тратить? Вы легко расстаетесь с деньгами?

— Я все-таки родился еще в Советском Союзе и познал, что такое ценность денег и как непросто их зарабатывать. Это с детства меня закалило и научило, что нужно копить. Я никогда не тратил деньги впустую, все уходило в нужное русло: сначала купил квартиру, потом машину, потом бизнес открыл. Пару лет назад подарил родителям дом, в котором они сейчас счастливо живут.