«Я абсолютно открыта к творческим экспериментам»: интервью с Еленой Яковлевой

В конце февраля в широкий прокат вышла драма режиссера Антона Коломейца «Свет». Картина рассказывает историю социального работника Татьяны, в канун своего 60-летия возвращающейся в прошлое, которое она всеми силами пыталась забыть. Главную роль в ленте исполнила актриса театра и кино Елена Яковлева. В интервью «Газете.Ru» она рассказала о прототипе своей героини и съемках в зимнем Мурманске, а также о том, как жизненный опыт помогает в искусстве и что дает зрителю театр.

— На днях в прокат вышел фильм «Свет», в котором вы сыграли главную роль. Картину уже успели высоко оценить кинокритики. А как ее, на ваш взгляд, встретят зрители?

— Я надеюсь, что картина найдет глубокий отклик у зрителей, причем у зрителей разных возрастов. Те, кому сейчас 40 лет, кто родился и чье детство пришлось на самый поздний период Советского Союза, думаю, с интересом посмотрят историю, которая обращена в том числе ко времени, когда их родители были молоды, — влюблялись, расставались, дружили, разочаровывались, выбирали свой путь. А для их родителей это возможность посмотреть и на себя нынешних, поностальгировать о своей юности, сделать какие-то переоценки.

— Что вы почувствовали, когда впервые прочитали сценарий «Света»? Вам было легко вжиться в образ вашей героини Татьяны?

— Это удивительный материал! Честно говоря, за последнее время я редко получала что-то приближенное по качеству драматургии. Кроме того, это очень личная история для автора сценария и режиссера фильма Антона Коломейца.

Меня очень тронуло, что такого молодого человека так интересует внутренняя жизнь и переживания его мамы, ведь отчасти она послужила прообразом главной героини.

Поэтому и работа над образом проходила... Не могу сказать, что легко, но со значительным доверием к режиссеру, с интересом к тому, какой результат даст его способ работы. Мы снимали много дублей, даже в Мурманске на натуре зимой, и Антон порой так искренне расстраивался, если что-то долго не получалось, что я готова была терпеть даже пронизывающий холод, чтобы ему помочь. И вся группа работала так же.

close 100% Елена Яковлева в кадре из драмы режиссера Антона Коломейца «Свет» Фото предоставлено кинопрокатной компанией Capella Film

— Для вас история, рассказанная в фильме, — простая или сложная? И как вам кажется, какие истории сегодня в целом вызывают больший отклик у российского зрителя — простые или сложные?

— Анализ и размышление о том, почему человек прошел часть своего пути определенным образом, почему сейчас он такой, почему он воспринимает жизнь так, а не иначе, — это, безусловно, не простая история. А отклик у зрителя, мне кажется, вызывают истории, которые рассказаны искренне, талантливо и с любовью к людям. Здесь дело не в простоте или сложности материала.

— Действие картины частично разворачивается в эпоху СССР. Вам — как актрисе, начавшей свою карьеру в те годы, — нравится возвращаться туда на экране?

— Отчасти повторюсь, но когда выбираешь материал, то на первый план выходит не эпоха, а герой, которого предлагается сыграть, если в нем что-то цепляет, то я соглашаюсь.

— В вашей новой картине поднята тема труда социальных работников. И эта тема в том числе характеризуется самим названием фильма. Что вы думаете об этой профессии после съемок в фильме? Насколько близко к реальности все показанное?

— Мама режиссера — социальный работник, поэтому все показанное максимально соответствует реальности. Наверняка есть и другой подход к этой работе, здесь, как всегда, все зависит от каждого конкретного человека. Но Антону было важно показать, что в этой профессии есть люди, которые отдают часть себя этой работе, успевают привязаться к своим подопечным даже за очень короткий период, тяжело переживают их болезни и уходы из жизни. Ведь свет — это что-то внутри людей, он может быть ярким, а может и погаснуть.

close 100% Елена Яковлева в кадре из драмы режиссера Антона Коломейца «Свет» Фото предоставлено кинопрокатной компанией Capella Film

— Вы снимаетесь в фильмах разных жанров: детективах, драмах, даже фэнтези. Какие роли для вас были особенно интересны?

— На роль соглашаешься, если она в принципе тебе интересна, если что-то екает внутри, а выделить какие-то отдельно — сложно. Съемки — процесс непредсказуемый. Работа над ролью в результате может запомниться не столько тем, что ты копаешься в материале, ищешь что-то, придумываешь, а атмосферой на площадке, общением с партнерами в перерывах между сценами, шутками какими-то, местами, где съемки проходили, и даже тем, как потом ты ездишь с картиной по фестивалям, представляешь ее зрителям. Конечно, съемки в фэнтези — или, выражаясь иначе, в современных сказках — в определенный момент дали совершенно новый опыт: все эти хромакеи, комбинезоны с датчиками и прочие «фишки». Но, пройдя несколько таких картин, уже свободнее себя в этом ощущаешь.

— В одном из интервью после выхода «Чебурашки» вы сказали, что мечта сыграть злодейку так и осталась мечтой, потому что Римма (прототип Старухи Шапокляк) получилась недостаточно злая. А кого из знаменитых книжных или киношных злодеев вы хотели бы сыграть?

— Знаете, есть примета — не озвучивать, кого ты хочешь сыграть… Возможно, это моя личная примета, что мечтать надо молча. В моем случае она работает на 100%, так было и с тем, что я сыграла у Петра Ефимовича Тодоровского, и с ролями Элизы Дулитл и Марии Стюарт в «Современнике», поэтому сейчас ничего не озвучу. Но я отдаю себе отчет в том, что в силу объективных причин выбор ролей сужается, хотя абсолютно открыта к творческим экспериментам.

— Вы следите за киноновинками? Какие фильмы и сериалы больше всего впечатлили вас за последний год?

— В силу занятости, а 2023-й, особенно период с весны и до конца года, был очень насыщенным, именно новинки отслеживать не могу. Слышу, что обсуждают какой-то проект, который только вышел, но посмотреть его прямо сейчас физически не могу, поэтому откладываю его на время, когда будет пауза или смогу посмотреть его в дороге. Времени, что называется «для себя», правда, катастрофически не хватает, а ведь помимо кино хочется еще и время с семьей провести, книгу почитать, в театр сходить. Поэтому какие-то суперактуальные фильмы или сериалы обсудить сейчас не смогу, но по итогу мимо меня ничего не проходит.

— В кино вы не боитесь фантастических преображений: от стильной Шапокляк до Бабы Яги, в гриме которой вас даже не сразу можно узнать. Насколько легко вам дается смена именно внешнего образа?

— Вот внешний образ Бабы Яги дался очень тяжело — многочасовой грим, сгорбленность, специальная походка. Это чисто физически большое испытание. Значительная часть съемок проходила на натуре — в горах, лесах и очень жарком климате. При этом надо было носить на себе пластический грим, который полностью закрывал лицо и шею, и теплый многослойный костюм. Это, правда, очень и очень тяжело. С Риммой в «Чебурашке» визуально задача была другая, там, как мне говорил режиссер Дима Дьяченко, надо было быть просто красивой, но это ведь тоже непросто. Держать горделивую осанку, ходить на шпильках по дендрарию, не обращать внимание, что на ветру волосы разлетаются и лезут в рот, — такая вот задача у красотки (смеется).

— В «Современнике» вы играете главную роль в спектакле по роману Моэма «Театр». Насколько близка вам линия Джулии? Действительно ли с артистом может произойти так, что и в реальной жизни он мастерски продолжит играть роли?

— Не берусь судить, как может быть с другими артистами, в моем случае все же обратная взаимосвязь чаще имеет место. Я все-таки из жизни больше беру для профессии. Бывают моменты, когда чувствуешь себя очень уязвленным, происходит что-то, что полностью выбивает тебя из колеи, обида какая-то появляется на обстоятельства, но подсознательно подключается профессиональная память, которая фиксирует ощущения, и ты потом используешь это в ролях.

close 100% Елена Яковлева в кадре из драмы режиссера Антона Коломейца «Свет» Фото предоставлено кинопрокатной компанией Capella Film

— Как вы считаете, в чем главная задача современного театра? Почему кино не сможет его заменить, почему современный зритель все равно идет в театр?

— В том, почему кино не сможет заменить театр, я точно не озвучу что-то новое. Театр — это искусство, которое творится в режиме «здесь и сейчас», это непосредственный живой обмен энергией между актерами на сцене и зрителями в зале, здесь ошибки не скроешь монтажом, и в силу этого каждый спектакль по-своему уникален. В современном же кино больше технических возможностей, спецэффектов, одним словом — зрелищности. Кроме того, телевизионный формат и платформы позволяют показывать более длинные истории, лихо закручивать сюжет, подробнее рассказывать о каждом персонаже, так как времени на показ больше, чем у спектакля. Потом, поход в театр — это событие, повод нарядиться, накраситься, такой способ вырваться из привычной рутины, увидеть живьем любимых артистов, ведь не во всех городах есть стационарные театры, а гастроли антрепризных проектов, например, такую возможность дают.