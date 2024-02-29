«Режим», «Джентльмены», «Задача трех тел» и еще 14 сериалов марта

Политическая сатира про крах авторитарного режима в вымышленной европейской стране со звездой «Титаника» Кейт Уинслет в главной роли, продолжение «Джентльменов» Гая Ричи, экранизация «Задачи трех тел» от шоураннеров «Игры престолов», костюмный триллер с Юэном Макгрегором в роли русского графа, продолжение культового мультсериала 90-х «Люди Икс» — и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в марте, и рассказывает о самых интересных.

«Абсолютно выдуманные приключения Дика Турпина» («The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin») — 1 сезон

созд. Клэр Даунс, Иэн Джарвис и Стюарт Лейн

Историческая комедия со звездой «Майти Буш» Ноэлем Филдингом в главной роли. По сюжету разбойник и авантюрист Дик Турпин невольно становится главарем банды преступников. Теперь он должен обхитрить мошенника Джонатана Уайлда (Хью Бонневилль из «Аббатства Даунтон»), действующего по обе стороны закона.

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 1 марта

«Режим» («The Regime») — мини-сериал

созд. Уилл Трейси

Политическая сатира от сценариста «Наследников» и «Меню» Уилла Трейси, описывающая жизнь обитателей правительственного дворца в некой европейской стране, где сыпется авторитарный режим. Кейт Уинслет («Титаник») изображает канцлершу, чьему положению угрожают внутренние беспорядки.

Где и когда смотреть: на HBO — с 4 марта

«Камера Мотор» — 1 сезон

реж. Саша Абдуллаев

У нас есть «Перемотка» дома. СССР, 1980-е. Несостоявшийся режиссер Коля Виденин (Павел Россомахин из «Кухни» и «Отеля «Элеон») случайно показывает школьникам эротический фильм в видеосалоне и получает срок в колонии на лесопилке. Там по просьбе начальника герой начинает переснимать выученную наизусть классику вроде «Терминатора», «Рэмбо», «Челюстей» и «Крестного отца» с участием других заключенных.

Где и когда смотреть: на ТНТ и Premier — с 4 марта

close 100% ТНТ

«Экстраординарная» («Extraordinary») — 2 сезон

созд. Эмма Моран

Продолжение комедии про девушку, которая единственная не обладает сверхспособностями в мире супергероев.

Где и когда смотреть: на Disney+ — с 6 марта

«Джентльмены» («The Gentlemen») — 1 сезон

созд. Гай Ричи

Сериальный спин-офф криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены». По сюжету молодой человек Эдди Хорниман (Тео Джеймс из «Дивергента») получает в наследство загородное поместье и обнаруживает, что это часть тайной империи каннабиса, на которую претендуют многие сомнительные личности. Ричи выступил создателем шоу и соавтором сценария, а также снял два эпизода в качестве режиссера. В актерский состав вошли Кая Скоделарио («Молокососы»), Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие») и Винни Джонс («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш»).

Где и когда смотреть: на Netflix — с 7 марта

close 100% Netflix

«Неверные» — 1 сезон

реж. Алексей Кузмин-Тарасов

Из-за алкогольной зависимости у бывшей адвокатессы Ольги Шилковской (Оксана Акиньшина) рушится жизнь, и в конце концов муж подает на развод и забирает у нее сына. Ольга, готовая на все, чтобы его вернуть, снова начинает практику и делает себе имя на бракоразводных и семейных процессах за счет находчивости и нестандартного мышления. Однако у успеха обнаруживается и темная сторона.

Где и когда смотреть: на Wink — с 7 марта

«Курьеры» — 1 сезон

реж. Илья Максимов

Комедия про 20-летнего москвича Гошу (Владислав Тирон из сериала «Фандорин. Азазель»), который хочет стать режиссером и, чтобы набраться разностороннего жизненного опыта, устраивается работать курьером.

Где и когда смотреть: на Kion — с 11 марта

«Девушки в автобусе» («The Girls on the Bus») — 1 сезон

созд. Эми Чозик и Джули Плек

Адаптация книги журналистки Эми Чозик о предвыборной кампании Хилари Клинтон, выполненная в паре с создательницей «Дневников вампира» Джули Плек. В центре сюжета — четыре конкурирующие репортерши (одну из них играет Карла Гуджино), которые освещают президентскую гонку.

Где и когда смотреть: на Max — с 14 марта

close 100% Warner Bros. Television

«Неуязвимый» («Invincible») — 2 сезон (2 часть)

созд. Роберт Киркман

Продолжение нашумевшего мультсериала про сына самого могущественного супергероя на свете, который всеми силами старается не стать похожим на отца.

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 14 марта

«Охота за убийцей» («Manhunt») — мини-сериал

созд. Моника Белецки

Политический тру-крайм-триллер о поисках Джона Уилкса Бута (Энтони Бойл из «Тетриса» и «Властелинов воздуха»), убийцы Авраама Линкольна, которым руководил друг и военный министр покойного президента Эдвин Стэнтон (Тобиас Мензис из «Игры престолов», «Короны» и «Рима»).

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 15 марта

«Жареная курица» («Dakgangjeong») — 1 сезон

реж. Ли Бён Хон

Южнокорейская комедия про отца, который пытается вернуть человеческий облик дочери, случайно превратившей себя в куриный наггетс (в этом ему помогает молодой человек, влюбленный в девушку).

Где и когда смотреть: на Netflix — с 15 марта

«Палм-Рояль» («Palm Royale») — мини-сериал

созд. Эйб Сильвия

Костюмная комедия с Лорой Дерн («Твин-Пикс», «Большая маленькая ложь») про амбициозную женщину (звезда «Девичника в Вегасе» и «Марсианина» Кристен Уиг), которая стремится проникнуть в высшее общество курортного города Палм-Бич во Флориде конца 60-х.

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 20 марта

close 100% AppleTV+

«Задача трех тел» («3 Body Problem») — 1 сезон

созд. Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс и Александер Ву

Голливудская экранизация цикла китайского фантаста Лю Цысиня о первом контакте людей с инопланетянами. Авторами сериала выступают шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс.

Где и когда смотреть: на Netflix — с 21 марта

«Люди Икс '97» («X-Men '97») — 1 сезон

созд. Бо Демайо

Прямое продолжение культового анимационного сериала 90-х про команду мутантов из комиксов Marvel.

Где и когда смотреть: на Disney+ — с 20 марта

«День, когда мы были счастливы» («We Were the Lucky Ones») — мини-сериал

созд. Эрика Лопес

Экранизация исторического романа Джорджии Хантер о членах семьи польских евреев, которых разбросало по свету во время Второй мировой войны. В проекте снялись Джоуи Кинг («Будка поцелуев»), Логан Лерман («Хорошо быть тихоней», фильмы о Перси Джексоне), Генри Ллойд-Хьюз («Убивая Еву»), Амит Рахав («Неортодоксальная») и Хадас Ярон («Мария Магдалина»).

Где и когда смотреть: на Hulu — с 28 марта

close 100% 20th Television

«Джентльмен в Москве» («A Gentleman in Moscow») — мини-сериал

созд. Бен Вэнстоун

Экранизация романа Амора Тоулза про графа Александра Ростова, которого большевики приговаривают к домашнему аресту и помещают в чердачную комнату отеля «Метрополь». В главных ролях — Юэн Макгрегор («На игле») и Мэри Элизабет Уинстэд («Скотт Пилигрим против всех»).

Где и когда смотреть: на Paramount+ with Showtime — с 29 марта

close 100% Showtime

«Отступница Нелл» («Renegade Nell») — 1 сезон

созд. Салли Уэйнрайт

Приключенческая фэнтези-комедия от создательницы «Джентльмена Джека» Салли Уэйнрайт. По сюжету девушка Нелл Джексон (Луиза Харланд из ситкома «Девочки из Дерри»), обвиненная в убийстве, становится одной из самых известных разбойниц в Англии XVIII века. После встречи с магическим духом из шотландского фольклора девушка осознает, что ей уготовано гораздо большее.

Где и когда смотреть: на Disney+ — с 29 марта

Примечание. Даты указаны по московскому времени.