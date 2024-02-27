Кадры из фильмов «Материнский инстинкт», «Космонавт», «Летучий корабль» и «Дева и дракон»

«Летучий корабль», «Космонавт», «Дева и дракон» и еще 13 фильмов марта Какие фильмы выходят в кино и онлайн в марте 2024 года

Илья Учитель переснимает «Летучий корабль», Адам Сэндлер грустит на краю солнечной системы, Милли Бобби Браун спасается от дракона, Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн переживают трагедию, Джейк Джилленхол вышвыривает бузотеров из бара, а Николас Кейдж снится всем подряд. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в марте, и рассказывает о самых интересных.

«Космонавт» («Spaceman»), реж. Юхан Ренк

Где и когда смотреть: на Netflix — с 1 марта

Фантастическая драма Юхана Ренка («Чернобыль») по роману чешско-американского писателя Ярослава Калфаржа «Космонавт из Богемии». Адам Сэндлер играет астрофизика, отправленного на край солнечной системы за некой пылью. Там герой встречает таинственное древнее существо, которое помогает ему решить проблемы в браке. Существо озвучивает Пол Дано («Бэтмен», «Фабельманы»), в роли жены снялась Кэри Маллиган («Маэстро»).

«Шепот сердца» («Mimi wo sumaseba»), реж. Ёсифуми Кондо

Где и когда смотреть: в кино — с 7 марта

Повторный прокат единственной режиссерской работы Ёсифуми Кондо, регулярного аниматора мультфильмов Хаяо Миядзаки, который здесь выступил автором сценария. В центре сюжета — школьница Сидзуку, разыскивающая некоего Сэидзи, который, судя по отметкам, брал в библиотеке все те же книги, что и она.

close 100% Studio Ghibli

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 7 марта

Комедия Питера Фаррелли («Зеленая книга», «Тупой и еще тупее») с Заком Эфроном («Классный мюзикл», «Стальная хватка») и Джоном Синой («Отряд самоубийц: Миссия навылет») в главных ролях. «Рики Стэники» — несуществующий человек, которого трое друзей выдумали 20 лет назад, чтобы сваливать на него свои проступки. Однако в какой-то момент их любимые начинают что-то подозревать и требовать встречи с Рики, так что герои нанимают актера, чтобы тот сыграл персонажа вживую.

close 100% Farrelly Films

«Адам и Ева», реж. Илья Фарфель

Где и когда смотреть: в кино — с 7 марта

Фантастический ромком про Марину и Виктора, которые остались одни во всей Москве (а возможно, и на планете). После того, как герои слышат по радио голоса людей из Екатеринбурга, они отправляются в путешествие в родной город Виктора.

«Дева и дракон» («Damsel»), реж. Хуан Карлос Фреснадильо

Где и когда смотреть: на Netflix — с 8 марта

Темное фэнтези от режиссера «28 недель спустя» Хуана Карлоса Фреснадильо. Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун играет даму благородного происхождения, которая соглашается выйти за красивого принца, однако обнаруживает, что его семья намерена принести ее в жертву в уплату старинного долга. Теперь принцессе предстоит своими силами выбраться из пещеры страшного дракона.

«Герой наших снов» («Dream Scenario»), реж. Кристоффер Боргли

Где и когда смотреть: в кино — с 14 марта

Фантастическая комедия, где Николас Кейдж изображает непримечательного профессора, который по неизвестной причине начинает сниться всем людям на Земле.

Где и когда смотреть: в кино — с 14 марта

Романтическая комедия о любви странноватого сотрудника рыболовного магазина и балерины Пермского театра оперы и балета. В главных ролях — Вадик Королев («Человек из Подольска») и Лиза Янковская («Ника», «Балет»).

«Новенький» («The New Boy»), реж. Уорвик Торнтон

Где и когда смотреть: в кино — с 14 марта

Драма о мальчике-сироте из числа коренных австралийцев, который попадает в христианский монастырь под крыло сердобольной монахини (ее играет Кейт Бланшетт) и начинает проявлять мистические способности.

«Ирландская мечта» («Irish Wish»), реж. Джанин Дэмиан

Где и когда смотреть: на Netflix — с 15 марта

Фэнтезийный ромком с Линдси Лохан («Чумовая пятница», «Дрянные девчонки») в роли женщины, которая отправляется в Ирландию на свадьбу лучших друзей, стараясь не обращать внимания на свои собственные чувства к жениху. Все меняется, когда за несколько дней до торжества героиня загадывает желание об истинной любви и обнаруживает себя на месте невесты. Однако выясняется, что ее настоящая родственная душа — кто-то совсем другой.

Где и когда смотреть: в кино — с 21 марта

Приключенческая лента Ильи Учителя по мотивам мультфильма Гарри Бардина «Летучий голландец», основанного на русской народной сказке — о любви простого юноши и принцессы, которую царь хочет выдать за другого.

«Дом у дороги» («Road House»), реж. Даг Лайман

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 21 марта

Переосмысление боевика 1989 года с Патриком Суэйзи в главной роли. В версии Дага Лаймана (фильмы о Джейсоне Борне, «Мистер и миссис Смит», «Грань будущего») Джейк Джилленхол («Донни Дарко») изображает бывшего бойца UFC, который устраивается вышибалой в придорожную забегаловку во Флориде.

«Клуб Зеро» («Club Zero»), реж. Джессика Хаузнер

Где и когда смотреть: в кино — с 21 марта

Картина завсегдатайки Каннского фестиваля Джессики Хаузнер, где звезда бертоновской «Алисы в Стране чудес» Миа Васиковска играет новую учительницу в элитной частной школе, которая довольно радикально меняет пищевые привычки своих учеников.

«Омен. Непорочная» («Immaculate»), реж. Майкл Мохан

Где и когда смотреть: в кино — с 21 марта

Ужастик от режиссера эротического триллера «Вуайеристы» Майкла Мохана, воссоединившегося со звездой «Эйфории» Сидни Суини. В этот раз актриса изображает монашку, которая, предположительно, стала второй женщиной, столкнувшейся с непорочным зачатием.

«Проклятие» («Ju-on»), реж. Такаси Симидзу

Где и когда смотреть: в кино — с 28 марта

Повторный прокат культового японского хоррора о проклятом доме, где произошла страшная трагедия.

«Я — капитан» («Io capitano»), реж. Маттео Гарроне

Где и когда смотреть: в кино — с 28 марта

Фильм итальянца Маттео Гарроне («Гоморра», «Догмэн», «Пиноккио»), взявший «Серебряного льва» за лучшую режиссуру на Венецианском фестивале и номинированный на «Оскар» в международной категории. В центре сюжета — двое сенегальских подростков, которые отправляются в Европу и должны пересечь сначала пустыню, а затем Средиземное море.

«Материнский инстинкт» («Mothers' Instinct»), реж. Бенуа Дельомм

Где и когда смотреть: в кино — с 28 марта

Ремейк бельгийского психотриллера про двух подруг-домохозяек, чьи отношения навсегда меняет чудовищная трагедия. В главных ролях — Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada») и Джессика Честейн («Цель номер один») .

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Примечание. Даты указаны по московскому времени.