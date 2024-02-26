Требует компьютер и барбарики: супруга Алибасова опровергла сообщения об инсульте мужа Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии, он все еще в больнице

Музыкант и продюсер Бали Алибасов находится в реанимации. По информации СМИ, врачи оценивают его состояние как тяжелое. При этом супруга Алибасова Елена Калинина утверждает, что его госпитализировали для перестраховки, так как у него поднялось давление из-за плохой погоды и тренировок. По ее словам, Алибасов просит привезти ноутбук и котлеты, а в реанимации он остается, потому что может «сбежать».

Основатель группы «На-На» 76-летний Бари Алибасов находится в столичной больнице. Участник музыкального объединения Владимир Политов сообщил ТАСС, что музыканта положили в реанимацию.

Mash выяснил, что 25 февраля Алибасов резко почувствовал себя плохо, находясь в своей квартире в центре Москвы. Ему стало тяжело ориентироваться в пространстве, он не понимал, где находится, почувствовал себя оглушенным, нарушилась речь. Рядом с ним была супруга Елена Калинина, которая вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Медики экстренно госпитализировали музыканта.

В больнице у Алибасова взяли необходимые анализы. По данным Mash, врачи диагностировали у него прогрессирующую церебральную недостаточность на фоне ранее перенесенного ишемического инсульта. Telergam-канал выяснил, что Алибасову сделали КТ, но острых нарушений мозгового кровообращения, что характерно для инсульта, не обнаружили. Еще до госпитализации продюсер около недели жаловался на постоянную головную боль.

Telegram-канал также утверждает, что Алибасов все еще в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое, у него нарушена работа правой половины тела. После приступа музыкант упал на бок, из-за чего ему проводят дополнительное обследование.

Сын Алибасова срочно вылетел в Москву из Калининграда. В беседе с Shot он подтвердил, что его отец госпитализирован. По словам Алибасова-младшего, врачи уже провели необходимые исследования, сейчас семья ждет результатов.

«Он в реанимации, чтоб не сбежал»

Супруга Бари Алибасова Елена Калинина в разговоре с «Газетой.Ru» сообщила, что с ее мужем сейчас все в порядке.

«Мы просто перестраховались, потому что погодные условия такие, скажем, неважнецкие, поэтому [Бари Алибасов] в больнице, чтобы [за ним] понаблюдали. Просто немного поднялось давление, не такое, как обычно», — добавила Калинина.

По словам супруги музыканта, во время госпитализации Алибасов был в сознании. Он убеждал семью и врачей в том, что здоров, и назвал их паникерами и перестраховщиками. Елена утверждает, что забрала у мужа вещи, чтобы не волноваться о его состоянии. Он проведет в больнице еще сутки. Однако Алибасов уговорил жену привезти ему ноутбук, чтобы он мог работать.

«В реанимации, потому что, вы сами понимаете, все-таки человек знаменитый, врачи тоже перестраховываются, потому что это такой товарищ — встал, пошел, «ну вас всех нафиг». А в реанимации за ним будут следить каждую секунду, чтоб не сбежал», — объяснила Елена.

Супруга добавила, что в ближайшее время врачи должны проверить все показания, возможно, музыканта сегодня отправят домой, так как «больше его не удержать».

«Все показания у меня высвечиваются по ЕМИАС. Я детально знаю все анализы, все нормально. Все равно, знаете, как страшновато, когда у человека 120 на 80, а потом вдруг поднялось давление. Я просто испугалась, что он перезанимался, у него то беговая, то это. Я обычно время отсчитываю, сколько, чего. Он, когда себя нормально чувствует, бывает, перебарщивает. Думаю, может, перебегал, пока я тут бегала в магазин», — рассказала Елена.

По ее словам, СМИ написали об инсульте ее мужа, хотя диагноз еще не был поставлен. Врач «умирал со смеху» и в шутку желал, чтобы в больнице также на расстоянии могли ставить диагноз без результатов анализов и КТ.

Елена рассказала, что Алибасов попросил медсестру связаться с супругой, так как захотел домашних котлет и барбариков.

«Он любит барбарики. Это у нас новое блюдо. И младший, и старший [Алибасовы] любят барбарики. Это наподобие ленивых голубцов с овощами, мясо и овощи. Знаете, как мужику дай кусок мяса, овощи не хочу. А когда вот так вот обманным путем запихиваешь шпинат в котлеты. Говорю: «Мясом же пахнет?» Он: «Пахнет». Я говорю: «Ну вот, и шпинат как раз пройдет». Он: «Опять напихала». Я говорю: «Давай, это полезно». Слушайте, вообще работает 100%, мелко режете туда, я и в оладушки шпинат кладу, только меленько-меленько, оно вроде так зелененькое, а все равно что-то, витаминка попадает какая-то», — сказала Елена.