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«Внутри убийцы»: профайлерша ловит питерского маньяка в экранизации израильского детектива

Вышла первая серия российского сериала «Внутри убийцы» по роману Майка Омера

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Кадр из сериала «Внутри убийцы» (2024)

Кадр из сериала «Внутри убийцы» (2024)

«Кинопоиск»
Кинопоиск выпустил первую серию детективного триллера «Внутри убийцы», снятого по одноименному роману израильского писателя Майка Омера. Действие книги было перенесено из Чикаго в Петербург, но сюжет остался прежним: гениальная профайлерша ищет маньяка, изготавливающего куклы из убитых женщин. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел два эпизода «Внутри убийцы» — и рассказывает, как эту историю перевели на русский киноязык.

В Петербурге снова неспокойно: маньяк-душитель охотится на молодых женщин, бальзамирует их тела и превращает в жуткие куклы, которые затем оставляет в людных местах. К поискам убийцы подключают профайлершу Зою Волгину — гениальную специалистку, но не слишком приятную в общении женщину. Напарником Волгиной назначают сотрудника Следственного комитета Тимофея Волоха и при этом обязывают не вмешиваться в процесс, а лишь докладывать о ходе дела в Москву. Само дело тем временем перестает быть рядовым: судя по всему, происходящее как-то связано с убийствами, которые совершались в родном городе Волгиной, когда та была школьницей.

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«Кинопоиск»

Примерно то же самое происходило в романе «Внутри убийцы» Майка Омера — израильского автора, который до 35 лет, будучи поклонником Терри Пратчетта и Дугласа Адамса, писал фэнтези и научную фантастику, но после переключился на детективные триллеры (а фэнтези продолжил сочинять под псевдонимом «Алекс Риверс»). Профайлерша Зои Бентли — главное детище Омера — фигурирует во всех трех циклах, изданных после этой жанровой перетасовки. Впервые она возникла как второстепенный персонаж в серии «Гленмор-Парк». Затем, когда Омер проштудировал Роберта Ресслера и Джона Эдварда Дугласа (авторы нон-фикшн-книг «Кто сражается с чудовищами. Как я 20 лет выслеживал серийных убийц для ФБР» и «Охотник за разумом. Особый отдел ФБР по расследованию серийных убийств»; на последней основан сериал Дэвида Финчера «Охотник за разумом»), Зои получила сольную трилогию («Внутри убийцы» — ее первая часть). А после перекочевала в книги о психологине-переговорщице Эбби Маллен, где фокус сместился с серийных убийц на культистов.

Теперь Зои Бентли переехала из Чикаго в Питер и стала Зоей Волгиной — героиней актрисы Анастасии Евграфовой из комедии «Будь моим Кириллом» (напарник Бентли Тейтум Грей подобной локализации подвергаться не стал и оказался Тимофеем Волохом, что бы это ни значило; изображает его звезда «Майора Грома» Тихон Жизневский). Главным образом в релокации и поддержке отечественного автопрома виновен артист Кирилл Кяро: Омер посмотрел сразу два сериала с его участием, «Лучше, чем люди» и «Эпидемию», и под их сокрушительным воздействием продал права на экранизацию россиянам (во «Внутри убийцы» Кяро при этом не снимался, то есть все было напрасно). У руля проекта встал Владимир Мирзоев, режиссер мистического сериала Дмитрия Глуховского (признан в РФ СМИ-иноагентом) «Топи». Текст Омера Мирзоев адаптировал сам в сотрудничестве с дочерью Анастасией, вместе с которой постановщик параллельно работал над сериалом «Преступление и наказание» (действие романа Достоевского тоже перенесли в современный Петербург, хотя в Чикаго, очевидно, было бы красивее).

Хотя Мирзоев довольно убедительно рассуждает в интервью об универсальности этой истории в сухом остатке, достаточно быстро выясняется, что дьявол, как водится, в деталях. Не столь важно, что Омер поселил своих героев в Америке исключительно из коммерческих соображений: выписаны они, как ни крути, американцами, и выдать им другой паспорт — не самая тривиальная задача. «Внутри убийцы» ее скорее проваливает и пополняет линейку странных — иностранных до мозга костей — сериалов, крайне нелепо снятых на русском языке.

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Кадр из сериала «Внутри убийцы» (2024)

«Кинопоиск»

Есть, безусловно, некая ирония в том, что у Жизневского после «Майора Грома» никак не получается выехать из комиксно-американизированного Питера, который здесь еще и снят как-то особенно уныло, — хочется верить, все самое атмосферное Мирзоев приберег для «Преступления и наказания» (Жизневский, конечно, как петербуржец подтверждает, что все аутентично, но он, надо понимать, человек подневольный). Однако наблюдать за этим удовольствия мало. Как и слушать: разговоры тут ведутся не на обычном русском, а на подсмотренном в переводной зарубежной беллетристике, безжизненном и как бы вымоченном в формалине. Хотя стоит признать, что жизнь до фразы «сука, между прочим, работает в СК» была заметно беднее и бледнее.

И все бы ничего, но «Внутри убийцы», кажется, относится к тому печальному роду триллеров, что вслед за демонстрируемыми маньяками эстетизируют насилие над женщинами, упиваются им, смакуют, прикрываясь коллизией эроса и танатоса. Открывающая сцена, достаточно подробно фиксирующая процесс пыток и умерщвления героини Анастасии Красовской («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Трудные подростки»), надо полагать, задает тон на все оставшиеся эпизоды (тут профайлером быть не надо). Забавно, что одновременно с этим сериал занимает позицию некоторого морального превосходства и периодически тыкает зрителей носом в человеческую безучастность, подразумевая частичную виновность: прохожие с подчеркнуто большим опозданием понимают, что застывшие девушки мертвы, заявления об их пропаже тоже подаются с большой задержкой. В этой области, впрочем, не все так мрачно: «Внутри убийцы» в том числе старается изобразить (вот уж действительно универсальный) женский опыт почти перманентного ощущения угрозы от окружающих мужчин. Что сказать: почаще снимайте Евграфову и берите в соавторки дочерей.

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«Кинопоиск»

Дата выхода: 22 февраля, премьера новой серии — раз в неделю

Продолжительность: 5 эпизодов по 50 минут

Шоураннер: Владимир Мирзоев

В ролях: Анастасия Евграфова, Тихон Жизневский, Яна Сексте, Сергей Шакуров, Дарья Коныжева, Сергей Гилев

Где смотреть: Кинопоиск

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