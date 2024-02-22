«Внутри убийцы»: профайлерша ловит питерского маньяка в экранизации израильского детектива

В Петербурге снова неспокойно: маньяк-душитель охотится на молодых женщин, бальзамирует их тела и превращает в жуткие куклы, которые затем оставляет в людных местах. К поискам убийцы подключают профайлершу Зою Волгину — гениальную специалистку, но не слишком приятную в общении женщину. Напарником Волгиной назначают сотрудника Следственного комитета Тимофея Волоха и при этом обязывают не вмешиваться в процесс, а лишь докладывать о ходе дела в Москву. Само дело тем временем перестает быть рядовым: судя по всему, происходящее как-то связано с убийствами, которые совершались в родном городе Волгиной, когда та была школьницей.

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Примерно то же самое происходило в романе «Внутри убийцы» Майка Омера — израильского автора, который до 35 лет, будучи поклонником Терри Пратчетта и Дугласа Адамса, писал фэнтези и научную фантастику, но после переключился на детективные триллеры (а фэнтези продолжил сочинять под псевдонимом «Алекс Риверс»). Профайлерша Зои Бентли — главное детище Омера — фигурирует во всех трех циклах, изданных после этой жанровой перетасовки. Впервые она возникла как второстепенный персонаж в серии «Гленмор-Парк». Затем, когда Омер проштудировал Роберта Ресслера и Джона Эдварда Дугласа (авторы нон-фикшн-книг «Кто сражается с чудовищами. Как я 20 лет выслеживал серийных убийц для ФБР» и «Охотник за разумом. Особый отдел ФБР по расследованию серийных убийств»; на последней основан сериал Дэвида Финчера «Охотник за разумом»), Зои получила сольную трилогию («Внутри убийцы» — ее первая часть). А после перекочевала в книги о психологине-переговорщице Эбби Маллен, где фокус сместился с серийных убийц на культистов.

Теперь Зои Бентли переехала из Чикаго в Питер и стала Зоей Волгиной — героиней актрисы Анастасии Евграфовой из комедии «Будь моим Кириллом» (напарник Бентли Тейтум Грей подобной локализации подвергаться не стал и оказался Тимофеем Волохом, что бы это ни значило; изображает его звезда «Майора Грома» Тихон Жизневский). Главным образом в релокации и поддержке отечественного автопрома виновен артист Кирилл Кяро: Омер посмотрел сразу два сериала с его участием, «Лучше, чем люди» и «Эпидемию», и под их сокрушительным воздействием продал права на экранизацию россиянам (во «Внутри убийцы» Кяро при этом не снимался, то есть все было напрасно). У руля проекта встал Владимир Мирзоев, режиссер мистического сериала Дмитрия Глуховского (признан в РФ СМИ-иноагентом) «Топи». Текст Омера Мирзоев адаптировал сам в сотрудничестве с дочерью Анастасией, вместе с которой постановщик параллельно работал над сериалом «Преступление и наказание» (действие романа Достоевского тоже перенесли в современный Петербург, хотя в Чикаго, очевидно, было бы красивее).

Хотя Мирзоев довольно убедительно рассуждает в интервью об универсальности этой истории в сухом остатке, достаточно быстро выясняется, что дьявол, как водится, в деталях. Не столь важно, что Омер поселил своих героев в Америке исключительно из коммерческих соображений: выписаны они, как ни крути, американцами, и выдать им другой паспорт — не самая тривиальная задача. «Внутри убийцы» ее скорее проваливает и пополняет линейку странных — иностранных до мозга костей — сериалов, крайне нелепо снятых на русском языке.

close 100% Кадр из сериала «Внутри убийцы» (2024) «Кинопоиск»

Есть, безусловно, некая ирония в том, что у Жизневского после «Майора Грома» никак не получается выехать из комиксно-американизированного Питера, который здесь еще и снят как-то особенно уныло, — хочется верить, все самое атмосферное Мирзоев приберег для «Преступления и наказания» (Жизневский, конечно, как петербуржец подтверждает, что все аутентично, но он, надо понимать, человек подневольный). Однако наблюдать за этим удовольствия мало. Как и слушать: разговоры тут ведутся не на обычном русском, а на подсмотренном в переводной зарубежной беллетристике, безжизненном и как бы вымоченном в формалине. Хотя стоит признать, что жизнь до фразы «сука, между прочим, работает в СК» была заметно беднее и бледнее.

И все бы ничего, но «Внутри убийцы», кажется, относится к тому печальному роду триллеров, что вслед за демонстрируемыми маньяками эстетизируют насилие над женщинами, упиваются им, смакуют, прикрываясь коллизией эроса и танатоса. Открывающая сцена, достаточно подробно фиксирующая процесс пыток и умерщвления героини Анастасии Красовской («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Трудные подростки»), надо полагать, задает тон на все оставшиеся эпизоды (тут профайлером быть не надо). Забавно, что одновременно с этим сериал занимает позицию некоторого морального превосходства и периодически тыкает зрителей носом в человеческую безучастность, подразумевая частичную виновность: прохожие с подчеркнуто большим опозданием понимают, что застывшие девушки мертвы, заявления об их пропаже тоже подаются с большой задержкой. В этой области, впрочем, не все так мрачно: «Внутри убийцы» в том числе старается изобразить (вот уж действительно универсальный) женский опыт почти перманентного ощущения угрозы от окружающих мужчин. Что сказать: почаще снимайте Евграфову и берите в соавторки дочерей.

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Дата выхода: 22 февраля, премьера новой серии — раз в неделю

Продолжительность: 5 эпизодов по 50 минут

Шоураннер: Владимир Мирзоев

В ролях: Анастасия Евграфова, Тихон Жизневский, Яна Сексте, Сергей Шакуров, Дарья Коныжева, Сергей Гилев

Где смотреть: Кинопоиск